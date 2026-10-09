Už známe téměř všechny letošní laureáty Nobelovy ceny. V pátek jsme se dozvěděli, kdo si odnese ocenění v oblasti míru.
Norský Nobelův výbor udělil letošní Nobelovu cenu za mír jihoafrické právničce a bývalé vysoké komisařce OSN pro lidská práva Navanethem „Navi“ Pillay. Pětaosmdesátiletá laureátka získala prestižní ocenění za svůj celoživotní přínos k prosazování mezinárodního práva, spravedlnosti a lidské důstojnosti. Předseda výboru Jørgen Watne Frydnes při vyhlášení zdůraznil její zásadní roli při stíhání genocid, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
Pillay má za sebou bohatou právní kariéru, v rámci níž v minulosti obhajovala Nelsona Mandelu i další bojovníky proti jihoafrickému apartheidu, řídila Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu a vyšetřovala zločiny v Severní Koreji či genocidu muslimské menšiny Rohingů v Myanmaru.
V nedávné době stála také v čele vyšetřovací komise OSN, která dospěla k závěru, že se Izrael v Pásmu Gazy dopustil genocidy. Podle Nobelova výboru je ocenění právničky indicko-tamilského původu jasným signálem v době, kdy mezinárodní právní instituce čelí silným politickým útokům.
K udělení ceny již laureátce pogratulovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen nebo zástupci OSN. Pillay k ocenění obdrží zlatou medaili, diplom a finanční odměnu ve výši 12 milionů švédských korun (asi 26 160 000 korun), přičemž si cenu oficiálně převezme 10. prosince v Oslu.
Další laureáti
Nobelovy ceny byly poprvé uděleny v roce 1901 u příležitosti pátého výročí úmrtí Alfreda Nobela. Laureáti je získávají za mimořádný přínos v oblasti fyziky, chemie, fyziologie a lékařství, literatury a míru. Každou cenu uděluje trochu jiná organizace a jména laureátů či laureátek jsou tak odtajňována postupně.
Pár z nich ale už známe. V oblasti fyziologie a lékařství ji letos obdrželi Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel za neurologický výzkum a objev optogenetiky. Cenu za fyziku si odnese Francis Halzen za duchy z hlubokého vesmíru a v oblasti chemie letos byli oceněni Henri B. Kagan z Francie a Kensō Soai z Japonska, kteří zkoumali zrcadlové obrazy molekul života. V oblasti literatury ve čtvrtek Švédská akademie vybrala kanadskou básnířku Anne Carson, která se proslavila inovativním propojováním antické vzdělanosti, poezie a moderní vizuální formy.