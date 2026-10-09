Politici mají odpracováno, teď je řada na tobě. Volební místnosti se oficiálně otevřely
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Anna-Marie Vondráková
dnes 9. října 2026 v 14:00
Čas čtení 2:44

Politici mají odpracováno, teď je řada na tobě. Volební místnosti se oficiálně otevřely

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Další podzim a další volby. Už dnes a zítra rozhodneme o tom, kdo usedne do zastupitelstev obcí. A někteří z nás mají také šanci obměnit složení Senátu.

Okamžik, na který se politici a političky připravovali několik měsíců, je tady – volby začínají. Díky demokracii máme možnost rozhodnout o budoucím směřování naší země i jednotlivých obcí. Tak nezapomeň vyrazit k urnám!

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Většiny z nás se týkají především komunální volby, ve kterých zvolíme politiky a političky do jednotlivých zastupitelstev. Ještě trochu speciální případ mají Pražané, kteří letos volí zastupitele hlavního města Prahy a zároveň zastupitele své městské části.

Pokud ještě stále nevíš, koho volit, je nejvyšší čas to zjistit. Projdi si kandidátky jednotlivých uskupení a vyber si to, které ti bude nejblíž. Inspiraci můžeš také načerpat u nás. My jsme totiž vyrazili do tří regionů v republice a zeptali se místních, co je trápí a koho budou volit. Natáčeli jsme v Mariánských lázních, Praze a Českých Budějovicích. Všechny najdeš na našem webu.

 
 
 
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Příspěvek sdílený REFRESHER News CZ (@refreshernews.cz)

Kromě obcí i Senát

Kromě komunálních se letos konají i volby do Senátu. Zde ale hlasuje pouze část obyvatel. V horní komoře Parlamentu totiž usedá 81 politiků a političek. Jejich funkční období je šestileté, obměňují se ale postupně. Vždy jednou za dva roky se vymění přesně třetina z nich. Ve volbách tak hlasuje pouze třetina takzvaných senátních obvodů. I těch je dohromady 81. Za každý jednotlivý obvod je pak zvolen jeden senátor.

volby, cesko
Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová

Každé dva roky tak volí pouze 27 obvodů. Letos jde o Cheb, Kladno, Vyškov, Louny, Děčín, Brno-město, Plzeň-město, Česká Lípa, Přerov, Strakonice, Trutnov, Litovel, Olomouc, Pelhřimov, Kolín, Frýdek-Místek, Příbram, Hradec Králové, Ostrava-město, Praha 5, Rychnov nad Kněžnou, Karviná, Praha 9, Žďár nad Sázavou, Zlín, Praha 1, Znojmo, Uherské Hradiště. Pokud si nejsi jistý*á, do jakého obvodu tvoje obec spadá, raději si to před volbami překontroluj. Nápovědou ti může být i to, jestli ti přišly žluté hlasovací lístky do voleb do Senátu.

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Jak jsme zmínili výše, za každý obvod je zvolen jeden senátor. Ten ale musí mít nadpoloviční většinu hlasů, což může být v jednom kole, kde je více kandidátů, poměrně obtížné. Senátní volby tak bývají dvoukolové, ne ale všude. Jednoduše řečeno, pokud v prvním kole politik či politička získají více než 50 procent hlasů, automaticky vyhrají a druhé kolo v daném obvodě neproběhne.

To se ale většinou stává jen v obvodech, kde jsou pouze dva kandidáti. Pokud se nerozhodne v kole první, probíhá ještě jedno, kam postoupí dva kandidáti či kandidátky s největším procentuálním ziskem hlasů. Vzhledem k tou, že postoupí pouze dva, je zde takřka jistá šance, že jeden z nich získá nadpoloviční většinu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno na následující víkend 16. a 17. října.

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Kdy můžeš jít volit?

Volební místnosti se otevřely v pátek ve 14 hodin a počkají na tebe až do 22 hodiny. Pokud to v pátek nestihneš, můžeš využít toho, že u nás, narozdíl od většiny jiných zemí, máme volby dvoudenní. K urnám tak můžeme vyrazit i v sobotu a to v rozmezí od 8 hodin ráno do 14 hodin. Pak se dveře uzavřou a začne sčítání hlasů.

Co s sebou?

Nezapomeň si hlavně občanský průkaz nebo pas, prokázat se můžeš i aplikací eDoklady. Před volbami je ale nutné si stáhnout nejnovější verzi aplikace a během posledních 48 hodin aktualizovat digitální doklad prostřednictvím internetu. Pokud se ale bojíš technických obtíží, raději si vezmi fyzické doklady.

To je vlastně jediné co potřebuješ. Můžeš si také přinést lístky, které ti přišly do schránky. Pokud je ale zapomeneš, nic se neděje. Ve volebních místnostech je komise také bude mít k dispozici.

Jak volit?

Princip voleb je u těchto trochu jiný, než u těch do Parlamentu. Základem je, že v komunálních voleb máš tolik hlasů, kolik je míst v zastupitelstvu. Volit můžeš buď celé uskupení, nebo vybrat jednotlivé kandidáty. Ale pozor! Nekroužkujeme nýbrž křížkujeme. U voleb do Senátu pak vybíráš jednoduše jednoho kandidáta. Vše jsme vysvětlili v tomto videu na sítích.

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Volební proces ti zabere sotva pár minut, ale o tom, jak bude vypadat tvoje město, ulice nebo park za rohem, rozhodneš na další čtyři roky. Nenechávej proto své okolí napospas ostatním a vyraz hodit svůj hlas do urny. Jakmile se místnosti v sobotu ve dvě odpoledne zavřou. A nezapomeň sledovat náš web i sítě, ať ti nic neuteče.

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Zdroj: seznamzpravy.cz, novinky.cz
Náhledový obrázek: TASR/Barbora Vizváryová
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