Blížící se odstřel stožárů poblíž Kolína láká širokou veřejnost. Lidé se však dostávají i do nebezpečných situací.
Vysílací stožáry v Liblicích u Českého Brodu, které se se svými 355 metry pyšní titulem nejvyšších staveb v České republice, čeká v nejbližších dnech definitivní demolice. Kolem vysílače nyní dle serveru iDnes kolabuje doprava a policie má plné ruce práce s adrenalinovými nadšenci, kteří si chtějí na poslední chvíli splnit sen a na gigantickou konstrukci vylézt.
Přípravy na odstřel už finišují. V úterý ráno oficiálně zhaslo výstražné osvětlení obou stožárů a začala jeho demontáž, aby padající skla ze svítidel neznečistila okolí. Podle společnosti České Radiokomunikace (CRA) má k samotné demolici dojít v rozmezí od 12. do 16. října. Přesný termín určí aktuální počasí, samotný pád ale proběhne během jediného dne. Odklízení trosek pak potrvá dle serveru iDNES.cz až do konce listopadu.
Blížící se konec středočeské dominanty vzbudil obrovskou pozornost. Lidé v posledních dnech vzali polní cesty v okolí vysílače útokem, aby si naposledy pořídili fotky a videa. Zvýšený zájem dokonce způsobil dopravní problémy. Jak informoval Kolínský deník, v pondělí zablokovaly desítky aut silnici I/2, protože se na internetu začala šířit zpráva s údajným časem odstřelu.
Stožáry lákají masy lidí
Mnoho lidí přijelo vybaveno dalekohledy, žádné demolice se však ten den nedočkali. S vysílačem se přišla rozloučit i řada pamětníků. „Vysílač je jen o fous starší než já. Mám ho spojený s dětstvím, kdy jsme tudy projížděli každý víkend na chalupu. Jakmile se v dálce objevily jeho sloupy, věděli jsme, že se blížíme k cíli cesty,“ popsal pro iDNES.cz jeden z přihlížejících.
Ještě nebezpečnější situace ale musí řešit policie. Středočeští policisté totiž zaznamenali výrazný nárůst nelegálních výstupů od adrenalinových nadšenců. Výjezdy se odehrávají až třikrát za víkend, nejčastěji časně nad ránem, kdy lezci chtějí z vrcholu pozorovat východ slunce. Láká je i fakt, že stožáry už nejsou pod proudem, a tak nehrozí zásah elektřinou.
Ne každý se ale zvládne bezpečně vrátit dolů. Server uvádí, že uplynulý víkend museli hasiči s lezeckou skupinou zachraňovat čtyřicetiletého muže, který odmítal slézt. Pokud policie hazardéry chytí, hrozí jim na místě pokuta 10 tisíc korun. Jestliže ale musí zasahovat integrovaný záchranný systém nebo dokonce vrtulník, může se účet za adrenalinový zážitek vyšplhat na více než 100 tisíc korun.
A proč vlastně musí ikonické stožáry z roku 1976 k zemi? České Radiokomunikace se letos v létě pokusily stavbu i s vybavením prodat, žádný zájemce se ale nenašel. Zachování by vyžadovalo obří investici ve výši minimálně 170 milionů korun, jen výměna kotvicích lan by stála 120 milionů a další desítky milionů by spolkla obnova protikorozní ochrany a výtahů. Od jara 2023 je navíc vysílač zcela bez využití. Titul nejvyšší stavby v Česku tak po demolici liblických stožárů převezme televizní a rozhlasový vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří 342 metrů.