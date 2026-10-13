Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
0
0
0
Anna-Marie Vondráková
dnes 13. října 2026 v 15:30
Čas čtení 1:45

Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
Zdroj: Wikimedia Commons/Podzemny22/volně k použití

Blížící se odstřel stožárů poblíž Kolína láká širokou veřejnost. Lidé se však dostávají i do nebezpečných situací.

Vysílací stožáry v Liblicích u Českého Brodu, které se se svými 355 metry pyšní titulem nejvyšších staveb v České republice, čeká v nejbližších dnech definitivní demolice. Kolem vysílače nyní dle serveru iDnes kolabuje doprava a policie má plné ruce práce s adrenalinovými nadšenci, kteří si chtějí na poslední chvíli splnit sen a na gigantickou konstrukci vylézt.

13. října 2026 v 7:17 Čas čtení 0:34 NATO odhalilo svou „teorii vítězství“. Generál vysvětlil, jak by Aliance reagovala na případný útok Ruska NATO odhalilo svou „teorii vítězství“. Generál vysvětlil, jak by Aliance reagovala na případný útok Ruska

Přípravy na odstřel už finišují. V úterý ráno oficiálně zhaslo výstražné osvětlení obou stožárů a začala jeho demontáž, aby padající skla ze svítidel neznečistila okolí. Podle společnosti České Radiokomunikace (CRA) má k samotné demolici dojít v rozmezí od 12. do 16. října. Přesný termín určí aktuální počasí, samotný pád ale proběhne během jediného dne. Odklízení trosek pak potrvá dle serveru iDNES.cz až do konce listopadu.

Blížící se konec středočeské dominanty vzbudil obrovskou pozornost. Lidé v posledních dnech vzali polní cesty v okolí vysílače útokem, aby si naposledy pořídili fotky a videa. Zvýšený zájem dokonce způsobil dopravní problémy. Jak informoval Kolínský deník, v pondělí zablokovaly desítky aut silnici I/2, protože se na internetu začala šířit zpráva s údajným časem odstřelu.

Stožáry lákají masy lidí

Mnoho lidí přijelo vybaveno dalekohledy, žádné demolice se však ten den nedočkali. S vysílačem se přišla rozloučit i řada pamětníků. „Vysílač je jen o fous starší než já. Mám ho spojený s dětstvím, kdy jsme tudy projížděli každý víkend na chalupu. Jakmile se v dálce objevily jeho sloupy, věděli jsme, že se blížíme k cíli cesty,“ popsal pro iDNES.cz jeden z přihlížejících.

Ještě nebezpečnější situace ale musí řešit policie. Středočeští policisté totiž zaznamenali výrazný nárůst nelegálních výstupů od adrenalinových nadšenců. Výjezdy se odehrávají až třikrát za víkend, nejčastěji časně nad ránem, kdy lezci chtějí z vrcholu pozorovat východ slunce. Láká je i fakt, že stožáry už nejsou pod proudem, a tak nehrozí zásah elektřinou.

12. října 2026 v 9:19 Čas čtení 0:43 Rohlík čelil kyberútoku. Hackeři ukradli osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci Rohlík čelil kyberútoku. Hackeři ukradli osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Ne každý se ale zvládne bezpečně vrátit dolů. Server uvádí, že uplynulý víkend museli hasiči s lezeckou skupinou zachraňovat čtyřicetiletého muže, který odmítal slézt. Pokud policie hazardéry chytí, hrozí jim na místě pokuta 10 tisíc korun. Jestliže ale musí zasahovat integrovaný záchranný systém nebo dokonce vrtulník, může se účet za adrenalinový zážitek vyšplhat na více než 100 tisíc korun.

A proč vlastně musí ikonické stožáry z roku 1976 k zemi? České Radiokomunikace se letos v létě pokusily stavbu i s vybavením prodat, žádný zájemce se ale nenašel. Zachování by vyžadovalo obří investici ve výši minimálně 170 milionů korun, jen výměna kotvicích lan by stála 120 milionů a další desítky milionů by spolkla obnova protikorozní ochrany a výtahů. Od jara 2023 je navíc vysílač zcela bez využití. Titul nejvyšší stavby v Česku tak po demolici liblických stožárů převezme televizní a rozhlasový vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří 342 metrů.

8. října 2026 v 7:35 Čas čtení 1:07 ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české
11. října 2026 v 16:22 Čas čtení 0:53 PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
7. října 2026 v 14:09 Čas čtení 1:37 Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT Macinka zakázal zaměstnancům ministerstva zahraničí mluvit s pracovníky ČT
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: denik.cz, idnes.cz, novinky.cz
Náhledový obrázek: Wikimedia Commons/Podzemny22/volně k použití
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
2
včera v 08:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
dnes v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
1
včera v 16:50
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
před 2 dny
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
před 45 minutami
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
2
včera v 08:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
1
včera v 16:50
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
dnes v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
před 2 dny
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
3
před 4 dny
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
2
včera v 08:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
3
před 4 dny
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
před 2 dny
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
1
před 3 dny
Auto s policisty spadlo z mostu do Vltavy. Svědek jim skočil do vody na pomoc
Auto s policisty spadlo z mostu do Vltavy. Svědek jim skočil do vody na pomoc
1
včera v 16:50
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
Lifestyle news
Podzimní reset: Jak zvládnout příchod sychravého počasí a romantizovat si podzim
před hodinou
Sexuálních scén bylo příliš. Amanda Seyfried kvůli tomu odmítla roli
před 3 hodinami
VIDEO: Svět čarodějnic volá. Disney přichází s novou pohádkou
dnes v 12:00
P Diddy byl údajně převezen do nemocnice kvůli zdravotní pohotovosti
dnes v 11:05
Hvězda Breaking Bad oplakává seriálového syna. Policie zveřejnila oficiální příčinu smrti
dnes v 10:30
Scarlett Johansson vyšetřuje satanistické vraždy. Další pokus o resuscitaci Vymítače ďábla míří do kin
dnes v 08:00
Zemřel herec RJ Mitte, známý ze seriálu Breaking Bad. Bylo mu 34 let
dnes v 07:44
Studio Amanita oznámilo pokračování populární české hry Machinarium. Autory překvapil velký zájem hráčů*ek
včera v 18:30
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
včera v 14:30
Na Šumavě loni žilo nejméně 43 vlků, počet dále roste. Loví bobry a sežrali přes 500 jelenů
včera v 11:00
Česko Všechno
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
včera v 12:43
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
V Praze se dnes bude demonstrovat za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
dnes v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
včera v 11:42
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
Vláda schválila novelu občanského zákoníku. Týká se rozvodů i domácího násilí
včera v 14:45
Vláda schválila novelu občanského zákoníku. Týká se rozvodů i domácího násilí
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
1
včera v 16:50
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
Demokracie není samozřejmostí. Týden svobody překročí hranice Česka a připomene Havla
před hodinou
Demokracie není samozřejmostí. Týden svobody překročí hranice Česka a připomene Havla
Politika Všechno
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
před 2 dny
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
včera v 12:43
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
včera v 11:42
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
1
před 2 dny
Právník a ekonom Jiří Peťura: „Doba lehkých peněz v solárech skončila. Pozemek a připojení už nestačí“
Zahraničí Všechno
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
včera v 10:42
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
dnes v 07:17
NATO odhalilo svou „teorii vítězství“. Generál vysvětlil, jak by Aliance reagovala na případný útok Ruska
2
včera v 08:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
před 2 hodinami
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
V pondělní podvečer se na pražském náměstí Jana Palacha konala demonstrace za odvolání Taťány Kuchařové, Daniela Blacka a Jakuba Kříže z Rady pro lidská práva vlády Andreje Babiše.
Sbírka Bílá pastelka vyráží do ulic. Pomoci můžeš nevidomým
před 3 hodinami
Sbírka Bílá pastelka vyráží do ulic. Pomoci můžeš nevidomým
Demonstrace za odvolání poradců Rady pro lidská práva
včera v 21:07
Demonstrace za odvolání poradců Rady pro lidská práva
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
včera v 12:43
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
včera v 11:42
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
Více