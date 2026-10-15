Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Demolici 355metrových vysílačů můžeš sledovat živě

Dva obří rozhlasové vysílače u Českého Brodu dnes čeká demolice. Stožáry vysoké 355 metrů jsou nejvyššími stavbami v Česku. Jejich pád můžeš sledovat v přímém přenosu.
Ve čtvrtek dopoledne půjdou k zemi dva rozhlasové stožáry v Liblicích na Kolínsku. O jejich demolici rozhodly České Radiokomunikace, které pro ně už nemají využití. Celou akci můžeš sledovat živě na YouTube kanále ČTK.
Vysílače stojí u Českého Brodu od roku 1976 a původně sloužily k rozhlasovému vysílání na středních vlnách. Naposledy je využívalo Country Radio, které odsud přestalo vysílat loni v březnu.
Jejich zachování by podle Českých Radiokomunikací vyžadovalo investici nejméně 170 milionů korun, proto se společnost rozhodla stožáry zbourat.