Z aktuální analýzy Deloitte Property Index 2026 vyplývá tvrdá realita. Bydlení je každým rokem nedostupnější.
Sen o vlastním bydlení se pro mnoho mladých Čechů a Češek rozplývá v nedohlednu. Na pořízení nového bytu v Praze o rozloze 70 metrů čtverečních je aktuálně potřeba téměř 17 ročních hrubých mezd. Česko se navíc stalo druhou nejdražší zemí v Evropě, hned za Lucemburskem. Extrémní drahota navíc už dávno neplatí jen pro hlavní město.
Minulý rok by ti přitom k pořízení takového bytu stačilo „pouze“ 15 mezd. Praha si tak opět citelně pohoršila. V evropském srovnání je na tom z hlediska dostupnosti hůře už jen albánská Vlora. Z celostátního hlediska jsme v cenách nového bydlení předběhli Německo či Rakousko. S průměrnou cenou zhruba 132 000 korun za metr čtvereční nám v Evropě patří nepopulární stříbrná medaile.
Zmíněná analýza navíc ukázala, že problém nemá jen metropole, ale s drahým a nedostupným bydlením se potýkají i regiony. Do první desítky evropských měst s nejhorší dostupností vlastního bydlení se letos probojovalo také Brno, kde na byt potřebujeme 15 ročních platů (dělí se o čtvrté místo s Košicemi), a Ostrava s průměrem 14,1 platu.
Drahé bydlení nejen v Praze
„Ukazuje se, že tlak vysokých cen a nedostatečné nabídky se postupně přelévá také do regionálních center. Pro mladé domácnosti a zájemce o první bydlení je tak vstup na trh stále obtížnější,“ potvrzuje Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí ze společnosti Deloitte.
Kde je vlastně problém? Podle expertů z Deloitte není hlavní překážkou jen samotná cena nemovitostí, ale propastný nesoulad s našimi příjmy. Mzdy zkrátka nerostou tak rychle jako cenovky u realitních kanceláří. Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství, upozorňuje, že situaci zhoršuje silná poptávka, velmi pomalá výstavba a relativně drahé financování. Průměrná hypotéka v Česku se s úrokem 4,58 % stále drží nad evropským průměrem.
Jedinou mírnou „náplastí“ pro nás tak zůstává trh s nájemním bydlením. Ačkoliv poptávka po něm kvůli drahým hypotékám prudce roste, Praha se s průměrným nájmem 470 Kč za metr čtvereční drží v Evropě až na 18. místě. Pokud ale nutně toužíš po vlastním a nechceš se extrémně zadlužit, analýza nabízí netradiční řešení. V italském Turíně ti k nákupu bytu stačí jen 4,7 ročního platu.