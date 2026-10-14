Byty v Česku opět zdražily. Na byt v Praze budeš vydělávat 17 let
0
0
0
Anna-Marie Vondráková
dnes 14. října 2026 v 9:00
Čas čtení 1:22

Byty v Česku opět zdražily. Na byt v Praze budeš vydělávat 17 let

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Byty v Česku opět zdražily. Na byt v Praze budeš vydělávat 17 let
Zdroj: Pixabay/ MAKY_OREL/volně k použití

Z aktuální analýzy Deloitte Property Index 2026 vyplývá tvrdá realita. Bydlení je každým rokem nedostupnější.

Sen o vlastním bydlení se pro mnoho mladých Čechů a Češek rozplývá v nedohlednu. Na pořízení nového bytu v Praze o rozloze 70 metrů čtverečních je aktuálně potřeba téměř 17 ročních hrubých mezd. Česko se navíc stalo druhou nejdražší zemí v Evropě, hned za Lucemburskem. Extrémní drahota navíc už dávno neplatí jen pro hlavní město.

13. října 2026 v 15:30 Čas čtení 1:45 Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci

Minulý rok by ti přitom k pořízení takového bytu stačilo „pouze“ 15 mezd. Praha si tak opět citelně pohoršila. V evropském srovnání je na tom z hlediska dostupnosti hůře už jen albánská Vlora. Z celostátního hlediska jsme v cenách nového bydlení předběhli Německo či Rakousko. S průměrnou cenou zhruba 132 000 korun za metr čtvereční nám v Evropě patří nepopulární stříbrná medaile.

Zmíněná analýza navíc ukázala, že problém nemá jen metropole, ale s drahým a nedostupným bydlením se potýkají i regiony. Do první desítky evropských měst s nejhorší dostupností vlastního bydlení se letos probojovalo také Brno, kde na byt potřebujeme 15 ročních platů (dělí se o čtvrté místo s Košicemi), a Ostrava s průměrem 14,1 platu.

Drahé bydlení nejen v Praze

„Ukazuje se, že tlak vysokých cen a nedostatečné nabídky se postupně přelévá také do regionálních center. Pro mladé domácnosti a zájemce o první bydlení je tak vstup na trh stále obtížnější,“ potvrzuje Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí ze společnosti Deloitte.

Kde je vlastně problém? Podle expertů z Deloitte není hlavní překážkou jen samotná cena nemovitostí, ale propastný nesoulad s našimi příjmy. Mzdy zkrátka nerostou tak rychle jako cenovky u realitních kanceláří. Miroslav Linhart, vedoucí partner oddělení finančního poradenství, upozorňuje, že situaci zhoršuje silná poptávka, velmi pomalá výstavba a relativně drahé financování. Průměrná hypotéka v Česku se s úrokem 4,58 % stále drží nad evropským průměrem.

12. října 2026 v 9:19 Čas čtení 0:43 Rohlík čelil kyberútoku. Hackeři ukradli osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci Rohlík čelil kyberútoku. Hackeři ukradli osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Jedinou mírnou „náplastí“ pro nás  tak zůstává trh s nájemním bydlením. Ačkoliv poptávka po něm kvůli drahým hypotékám prudce roste, Praha se s průměrným nájmem 470 Kč za metr čtvereční drží v Evropě až na 18. místě. Pokud ale nutně toužíš po vlastním a nechceš se extrémně zadlužit, analýza nabízí netradiční řešení. V italském Turíně ti k nákupu bytu stačí jen 4,7 ročního platu.

13. října 2026 v 11:00 Čas čtení 0:44 Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
8. října 2026 v 7:35 Čas čtení 1:07 ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší univerzity světa. Podívej se, jak se umístily ty české
12. října 2026 v 8:00 Čas čtení 0:30 Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: deloitte.com, iprima.cz
Náhledový obrázek: Pixabay/ MAKY_OREL/volně k použití
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
2
před 2 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
včera v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
2
před 2 dny
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
včera v 15:30
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
před hodinou
Byty v Česku opět zdražily. Na byt v Praze budeš vydělávat 17 let
Byty v Česku opět zdražily. Na byt v Praze budeš vydělávat 17 let
2
před 2 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
včera v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
2
před 2 dny
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
před 3 dny
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
včera v 15:30
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
2
před 2 dny
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
3
9. 10. 2026 16:20
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
včera v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
před 3 dny
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
1
před 4 dny
Auto s policisty spadlo z mostu do Vltavy. Svědek jim skočil do vody na pomoc
Auto s policisty spadlo z mostu do Vltavy. Svědek jim skočil do vody na pomoc
Lifestyle news
Herečka Selma Blair v letadle pokousala stevardy. Policie ji zatkla
včera v 17:00
Podzimní reset: Jak zvládnout příchod sychravého počasí a romantizovat si podzim
včera v 14:30
Sexuálních scén bylo příliš. Amanda Seyfried kvůli tomu odmítla roli
včera v 13:00
VIDEO: Svět čarodějnic volá. Disney přichází s novou pohádkou
včera v 12:00
P Diddy byl údajně převezen do nemocnice kvůli zdravotní pohotovosti
včera v 11:05
Hvězda Breaking Bad oplakává seriálového syna. Policie zveřejnila oficiální příčinu smrti
včera v 10:30
Scarlett Johansson vyšetřuje satanistické vraždy. Další pokus o resuscitaci Vymítače ďábla míří do kin
včera v 08:00
Zemřel herec RJ Mitte, známý ze seriálu Breaking Bad. Bylo mu 34 let
včera v 07:44
Studio Amanita oznámilo pokračování populární české hry Machinarium. Autory překvapil velký zájem hráčů*ek
před 2 dny
Cyberleek odhalil záběry nahé protagonistky z GTA VI. Tentokrát se pochybuje o jejich pravosti
před 2 dny
Česko Všechno
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
včera v 15:30
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
Blížící se odstřel stožárů poblíž Kolína láká širokou veřejnost. Lidé se však dostávají i do nebezpečných situací.
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
před 2 dny
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
včera v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
včera v 13:30
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
Vláda schválila novelu občanského zákoníku. Týká se rozvodů i domácího násilí
před 2 dny
Vláda schválila novelu občanského zákoníku. Týká se rozvodů i domácího násilí
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
2
před 2 dny
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
Politika Všechno
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
před 3 dny
PRŮZKUM: Jak by dopadly volby do Sněmovny? Podívej se, kdo by nyní zůstal pod pětiprocentní hranicí
před 2 dny
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
před 2 dny
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
1
před 3 dny
Právník a ekonom Jiří Peťura: „Doba lehkých peněz v solárech skončila. Pozemek a připojení už nestačí“
Česko Všechno
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
včera v 15:30
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Vyvolává dopravní kolaps i šílenství mezi adrenalinovými nadšenci
před 2 dny
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
včera v 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
včera v 13:30
V Praze se konala demonstrace za odvolání tři členů Rady pro lidská práva
V pondělní podvečer se na pražském náměstí Jana Palacha konala demonstrace za odvolání Taťány Kuchařové, Daniela Blacka a Jakuba Kříže z Rady pro lidská práva vlády Andreje Babiše.
Sbírka Bílá pastelka vyráží do ulic. Pomoci můžeš nevidomým
včera v 12:30
Sbírka Bílá pastelka vyráží do ulic. Pomoci můžeš nevidomým
Demonstrace za odvolání poradců Rady pro lidská práva
před 2 dny
Demonstrace za odvolání poradců Rady pro lidská práva
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
před 2 dny
Dnes se koná demonstrace za odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
před 2 dny
Volby 2026: Kde byla největší účast a kolik je nejstarší zastupitelce?
Více