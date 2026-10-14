Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
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Tereza Kopecká
dnes 14. října 2026 v 11:45
Čas čtení 1:09

Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum

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Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
Zdroj: TASR/AP

Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora ale klesá a je nejnižší od letošního května. Hnutí STAN si výrazně polepšilo.

Podle průzkumu společnosti Median by hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny v září vyhrálo s 29,5 procenta, jeho podpora je ale nejnižší od letošního května. Druhé by skončilo hnutí STAN, které výrazně posílilo a volilo by jej 17 procent voličů a voliček. Polepšila si i ODS, která by v srpnových volbách skončila třetí s 12,5 procenta. Výraznou změnu nezaznamenaly strany SPD (12,5 procenta) a Piráti (9 procent), mírně vzrostla podpora Motoristů, která by aktuálně dosahovala 5 procent. 

Starostové posílili o pět procentních bodů, ODS o 1,5 procentního bodu. Naopak ANO ztratilo 4,5 procentního bodu, uvádí Median. Do Poslanecké sněmovny by se v září nedostala TOP 09, která by získala 3,5 procenta, ani KDU-ČSL se třemi procenty. Obě zmíněné strany ztratily oproti předchozímu měření půl procentního bodu. 

Sněmovnu by tvořilo šest stran a hnutí

Motoristé by se do Sněmovny dostali díky svým 5 procentům velmi těsně. Oproti minulému průzkumu posílili o půl procentního bodu. Celkem by v dolní komoře parlamentu zasedlo šest politických stran a hnutí. Průzkum Medianu také zmiňuje shodnou dvouprocentní podporu pro stranu PRO, hnutí Naše Česko a KSČM.

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„Hnutí ANO zůstává nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let. ANO je na prvním místě mezi důchodci a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou. STAN je nejčastější volbou pro lidi ve věku 18 až 24 let,“ uvádí Median. 

Jak by vypadala vládnoucí koalice

„ANO by si v hypotetických volbách za měsíc září připsalo 72 poslaneckých mandátů, STAN 43, ODS 31, SPD 22, Piráti 19 a Motoristé 13. Hnutí ANO by při tomto rozložení sil v Poslanecké sněmovně stále potřebovalo alespoň jednoho koaličního partnera,“ píše Median. Opozici by tak tvořily strany hnutí STAN, ODS a Piráti. 

Současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů by tak měla většinu 107 poslanců.

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Zdroj: median.eu, novinky.cz
Náhledový obrázek: TASR/AP
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