Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum

Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora ale klesá a je nejnižší od letošního května. Hnutí STAN si výrazně polepšilo.
Podle průzkumu společnosti Median by hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny v září vyhrálo s 29,5 procenta, jeho podpora je ale nejnižší od letošního května. Druhé by skončilo hnutí STAN, které výrazně posílilo a volilo by jej 17 procent voličů a voliček. Polepšila si i ODS, která by v srpnových volbách skončila třetí s 12,5 procenta. Výraznou změnu nezaznamenaly strany SPD (12,5 procenta) a Piráti (9 procent), mírně vzrostla podpora Motoristů, která by aktuálně dosahovala 5 procent.
Starostové posílili o pět procentních bodů, ODS o 1,5 procentního bodu. Naopak ANO ztratilo 4,5 procentního bodu, uvádí Median. Do Poslanecké sněmovny by se v září nedostala TOP 09, která by získala 3,5 procenta, ani KDU-ČSL se třemi procenty. Obě zmíněné strany ztratily oproti předchozímu měření půl procentního bodu.
Sněmovnu by tvořilo šest stran a hnutí
Motoristé by se do Sněmovny dostali díky svým 5 procentům velmi těsně. Oproti minulému průzkumu posílili o půl procentního bodu. Celkem by v dolní komoře parlamentu zasedlo šest politických stran a hnutí. Průzkum Medianu také zmiňuje shodnou dvouprocentní podporu pro stranu PRO, hnutí Naše Česko a KSČM.
„Hnutí ANO zůstává nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let. ANO je na prvním místě mezi důchodci a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou. STAN je nejčastější volbou pro lidi ve věku 18 až 24 let,“ uvádí Median.
Jak by vypadala vládnoucí koalice
„ANO by si v hypotetických volbách za měsíc září připsalo 72 poslaneckých mandátů, STAN 43, ODS 31, SPD 22, Piráti 19 a Motoristé 13. Hnutí ANO by při tomto rozložení sil v Poslanecké sněmovně stále potřebovalo alespoň jednoho koaličního partnera,“ píše Median. Opozici by tak tvořily strany hnutí STAN, ODS a Piráti.
Současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů by tak měla většinu 107 poslanců.