Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
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dnes 14. října 2026 v 14:23
Čas čtení 0:59

Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Premiér Andrej Babiš je podle Evropské komise ve střetu zájmů a jeho svěřenský fond problém nevyřešil. Vyplývá to z dopisu, který Komise zaslala organizaci Transparency International. Ta znovu vyzývá Babiše k rezignaci.

Andrej Babiš (ANO).
Andrej Babiš (ANO). Zdroj: Úřad vlády ČR

„Na základě posouzení informací poskytnutých českými vnitrostátními orgány dospěla Komise k závěru, že situace pana Babiše představuje střet zájmů,“ uvedla v dopise generální ředitelka pro zemědělství a rozvoj venkova Elisabeth Werner. Podle Komise navíc opatření, která Česko přijalo, nestačí.

Problémem je hlavně Babišovo propojení s koncernem Agrofert, který čerpá státní i evropské dotace. Premiér se přitom už dříve zavázal, že svůj střet zájmů vyřeší. V prosinci 2025 proto nechal zřídit svěřenský fond RSVP TRUST, do kterého vložil Agrofert. Podle Transparency International ale nastavení fondu nezaručuje, že Babiš a jeho rodina nebudou z podnikání dál těžit.

Pozastavení peněz pro Česko

„Evropská komise jednoznačně potvrdila naší protikorupční organizaci, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů, který nevyřešil skrze RSVP TRUST,“ uvedl výkonný ředitel české kanceláře Transparency International David Kotora. Podle něj premiér nedodržel slib, že své majetkové poměry vyřeší v souladu s českými i evropskými pravidly. Organizace proto Babiše znovu vyzvala, aby odstoupil z funkce předsedy vlády.

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Kauza může mít finanční dopady na celé Česko. Evropská komise v dopise upozornila, že je připravena přijmout opatření na ochranu evropských peněz. Mezi nimi zmiňuje třeba pozastavení plateb nebo finanční opravy, kvůli kterým by Česko mohlo přijít o část evropských financí. Zatím ale nejde o rozhodnutí, že Komise peníze skutečně pozastaví.

Transparency International také kritizuje české úřady. Státní zemědělský intervenční fond totiž už v dubnu označil Babišův střet zájmů za vyřešený. Evropská komise ale dospěla k opačnému závěru a chce dál sledovat, jestli český systém rozdělování a kontroly zemědělských dotací dokáže střetům zájmů zabránit.

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