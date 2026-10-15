Teenager utrpěl četné zlomeniny, popáleniny i poranění mozku a nadále zůstává hospitalizován ve vážném stavu.
V Rusku zaútočil medvěd na 15letého chlapce, který se před ním pokusil ukrýt na stromě. Šelma ho však strhla na zem a způsobila mu vážná zranění. Chlapce podle ruských médií zachránila nečekaná událost – během útoku mu v kapse explodovala baterie mobilního telefonu. Informuje o tom portál The Independent.
Medvěd se lekl výbuchu a utekl
K incidentu došlo 8. října nedaleko obce Solton. Dva teenageři čistili úly ve včelnici, když se objevil medvěd. Jeden z chlapců vylezl na strom, ale zvíře ho stáhlo na zem a začalo kousat.
Medvěda vyplašil výbuch baterie telefonu, kterou měl chlapec v kapse. Zvíře následně uteklo.
Teenager utrpěl několik zlomenin, kousnutí, popáleniny v důsledku výbuchu baterie a poranění mozku. Po operaci ho převezli do nemocnice v Moskvě, kde je ve vážném, ale stabilizovaném stavu a napojený na umělou plicní ventilaci.
Po medvědovi pátrají lovci. Ruská média zároveň upozorňují na rostoucí počet útoků šelem. Od jara měli medvědi v Rusku usmrtit nejméně 22 lidí.
Vyhněte se i vy medvědovi, kterého potkáte a zatím o vás neví. Tiše se vzdalte a kontrolujte medvědovo chování. Pokud si vás medvěd všiml, pravděpodobně se bude snažit utéct. Nedívejte se medvědovi přímo do očí. Raději se odvraťte a předstírejte, že medvěda nevidíte, mluvte klidným hlasem, po očku sledujte medvědovo chování a pomalu se vzdalujte. Neutíkejte!
Pokud vás medvěd sleduje, upusťte kus oděvu nebo jiný předmět, který může upoutat jeho pozornost. V žádném případě se nepokoušejte medvěda odehnat, nevykřikujte, nemávejte rukama nad hlavou.
Když se medvěd postaví na zadní, není to žádné výhrůžné ani útočné gesto, je to proto, že chce mít lepší rozhled a vítr, aby mohl čichem dobře identifikovat, s kým se potkal. V takovém případě je tedy potřeba zachovat klid, pomalu odcházet z místa setkání a případně při tom mluvit hlubokým klidným hlasem, aby medvěd poznal, že jde o člověka. Většinou pak ihned uteče.
Pokud by vás medvěd napadl, nepokoušejte se utéct, ale klekněte si na zem, sbalte se do klubíčka, rukama si chraňte krk, lokty dejte ke kolenům. Chráníte si tak životně důležité orgány. Dokud medvěd neodejde úplně pryč, nehýbejte se a neodcházejte. Medvěd útok často jen předstírá, a pokud se nebudete aktivně bránit, ztratí o vás zájem.