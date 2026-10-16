„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu

Posměšky kvůli váze, komentáře o těle nebo tlak na dokonalý vzhled na sociálních sítích. Odborníci upozorňují, že i zdánlivě nevinné poznámky můžou vážně ovlivnit psychiku dětí. Téma teď otevřeli v Senátu.
„Opakovaný posměch kvůli tělu není drobnost, ale šikana. Nechceme přestat mluvit o zdravém životním stylu, chceme, aby žádné dítě nikdo neponižoval kvůli tomu, jak vypadá, a aby se cítilo v kolektivu bezpečně,“ řekla senátorka Adéla S. Šípová při odborné debatě Tělo jako terč, kterou uspořádala ve spolupráci s iniciativou Moje tělo je moje.
Podle psychoterapeutky Václavy Jančové, která má více než dvacetiletou praxi, u dětí výrazně přibývá sebenenávisti. Mladí lidé navíc čelí neustálému tlaku na svůj vzhled, který může mít vážné následky. „Dáváme dětem helmy na kolo, ale v tomto případě je necháváme tančit na minovém poli,“ upozornila.
Problém jsou i sociální sítě a zdánlivě nevinné komentáře
Sociální vědkyně Lilia Khousnoutdinova upozornila na roli algoritmů sociálních sítí. Ty podle ní upřednostňují obsah, který udrží naši pozornost, bez ohledu na jeho dopady. Z nevinného sledování příspěvků o jídle se tak může postupně stát posedlost kontrolou stravování, která může přispět k rozvoji poruch příjmu potravy.
„Provozovatel sociální sítě nesmí pozornost zaměňovat za výslovný souhlas,“ zdůraznila Khousnoutdinova. Podle ní musí být bezpečnost dětí v online prostoru samozřejmostí.
Zástupkyně Centra Anabell zase upozornily, že v Česku jsou hodnotící komentáře o těle stále běžné. I poznámky, které někdo myslí jako pochvalu nebo starost, ale můžou mít negativní dopad na psychiku a přispívat k poruchám příjmu potravy.
Problém se netýká jen internetu nebo škol. Plavkyně a trenérka Lucie Kubešová Leišová připomněla, že necitlivé poznámky trenérů můžou děti od sportu úplně odradit. Rodiče proto vyzvala, aby se zajímali o to, jak trenéři s jejich dětmi komunikují, a nebáli se jich zastat.
Odborníci chtějí změny ve školách
Podle odborníků je důležité, aby se děti cítily bezpečně především doma a ve škole. Klára Šimáčková Laurenčíková proto navrhla, aby budoucí učitelé už na vysokých školách absolvovali trénink komunikačních dovedností a učili se citlivě přistupovat k tématům spojeným s tělem a vzhledem.
„Nepodceňujme laskavost a investici do vztahů,“ uvedla.
Výsledkem debaty je vznik expertní pracovní skupiny, která chce připravit osvětovou kampaň o dopadech vzhledové šikany. Odborníci taky navrhují rozšíření preventivních programů ve školách a lepší metodiku pro zdravotníky a pracovníky sociálních služeb.