„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu
0
0
0
dnes 16. října 2026 v 16:01
Čas čtení 1:21

„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu

Michaela Lišková
Michaela Lišková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Posměšky kvůli váze, komentáře o těle nebo tlak na dokonalý vzhled na sociálních sítích. Odborníci upozorňují, že i zdánlivě nevinné poznámky můžou vážně ovlivnit psychiku dětí. Téma teď otevřeli v Senátu.

přátelství, šikana, smutek
Zdroj: Freepik/@freepik/volně k užití

„Opakovaný posměch kvůli tělu není drobnost, ale šikana. Nechceme přestat mluvit o zdravém životním stylu, chceme, aby žádné dítě nikdo neponižoval kvůli tomu, jak vypadá, a aby se cítilo v kolektivu bezpečně,“ řekla senátorka Adéla S. Šípová při odborné debatě Tělo jako terč, kterou uspořádala ve spolupráci s iniciativou Moje tělo je moje.

Podle psychoterapeutky Václavy Jančové, která má více než dvacetiletou praxi, u dětí výrazně přibývá sebenenávisti. Mladí lidé navíc čelí neustálému tlaku na svůj vzhled, který může mít vážné následky. „Dáváme dětem helmy na kolo, ale v tomto případě je necháváme tančit na minovém poli,“ upozornila.

Problém jsou i sociální sítě a zdánlivě nevinné komentáře

Sociální vědkyně Lilia Khousnoutdinova upozornila na roli algoritmů sociálních sítí. Ty podle ní upřednostňují obsah, který udrží naši pozornost, bez ohledu na jeho dopady. Z nevinného sledování příspěvků o jídle se tak může postupně stát posedlost kontrolou stravování, která může přispět k rozvoji poruch příjmu potravy.

 

„Provozovatel sociální sítě nesmí pozornost zaměňovat za výslovný souhlas,“ zdůraznila Khousnoutdinova. Podle ní musí být bezpečnost dětí v online prostoru samozřejmostí.

Zástupkyně Centra Anabell zase upozornily, že v Česku jsou hodnotící komentáře o těle stále běžné. I poznámky, které někdo myslí jako pochvalu nebo starost, ale můžou mít negativní dopad na psychiku a přispívat k poruchám příjmu potravy.

Problém se netýká jen internetu nebo škol. Plavkyně a trenérka Lucie Kubešová Leišová připomněla, že necitlivé poznámky trenérů můžou děti od sportu úplně odradit. Rodiče proto vyzvala, aby se zajímali o to, jak trenéři s jejich dětmi komunikují, a nebáli se jich zastat.

Odborníci chtějí změny ve školách

Podle odborníků je důležité, aby se děti cítily bezpečně především doma a ve škole. Klára Šimáčková Laurenčíková proto navrhla, aby budoucí učitelé už na vysokých školách absolvovali trénink komunikačních dovedností a učili se citlivě přistupovat k tématům spojeným s tělem a vzhledem.

„Nepodceňujme laskavost a investici do vztahů,“ uvedla.

Výsledkem debaty je vznik expertní pracovní skupiny, která chce připravit osvětovou kampaň o dopadech vzhledové šikany. Odborníci taky navrhují rozšíření preventivních programů ve školách a lepší metodiku pro zdravotníky a pracovníky sociálních služeb.

12. října 2026 v 16:50 Čas čtení 1:20 V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
12. října 2026 v 8:00 Čas čtení 0:30 Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
13. října 2026 v 11:00 Čas čtení 0:44 Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Freepik/@freepik/volně k užití
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 11:51
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
včera v 07:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
dnes v 16:01
„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu
„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu
2
12. 10. 2026 8:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
dnes v 07:26
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
dnes v 11:51
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
včera v 07:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
2
12. 10. 2026 8:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
dnes v 07:26
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
dnes v 09:52
Kolik stojí odskočit si z dovolené k volbám? Pavel zveřejnil účet za lety do Maroka
Kolik stojí odskočit si z dovolené k volbám? Pavel zveřejnil účet za lety do Maroka
2
12. 10. 2026 8:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
před 3 dny
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
3
9. 10. 2026 16:20
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
11. 10. 2026 7:01
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
Volby 2026: V Praze zvítězili Starostové, Brno patří Lidovcům. Jak dopadly volby ve tvé obci?
2
12. 10. 2026 16:50
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
Lifestyle news
Čtvrté křídlo našlo svou Violet a Xadena. Fantasy hit míří na obrazovky
dnes v 13:30
Tvrdý pop s prvky nu-metalu? SEBASTIAN a Ben Cristovao představují novinku Chemie
dnes v 12:00
Nová porota MasterChefa odhalena. Přichází kompletně nová trojice
dnes v 07:15
StarDance čeká zásadní výměna. Kdo nahradí Kostkovou s Ebenem?
včera v 17:30
Besteseller Intermezzo a další knihy byly v Británii staženy z prodeje. Sally Rooney podporuje skupinu Palestine Action
včera v 15:15
Soud Ricovi zvýšil trest. Během líčení navíc oznámil partnerčino těhotenství
včera v 13:40
Ve Zrádcích soutěžící překvapily hudební hvězdy. Kdo na Křivoklátě zazpíval ze Záhrobí?
včera v 11:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou prý nejkrásnější psí plemena na světě. Najdeš mezi nimi i svého mazlíčka?
včera v 10:30
Přes dvacet let vědci nevěděli, komu pírko patří. Záhadného ptáka můžeš zahlédnout i v Česku
před 2 dny
Česko Všechno
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Demolici 355metrových vysílačů můžeš sledovat živě
včera v 11:07
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Demolici 355metrových vysílačů můžeš sledovat živě
Dva obří rozhlasové vysílače u Českého Brodu dnes čeká demolice. Stožáry vysoké 355 metrů jsou nejvyššími stavbami v Česku. Jejich pád můžeš sledovat v přímém přenosu.
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
dnes v 07:26
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
Chybný polep policejního vozu baví internet
před 2 dny
Chybný polep policejního vozu baví internet
Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Bylo mu 83 let
včera v 12:07
Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Bylo mu 83 let
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
před 2 dny
Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
Byty v Česku opět zdražily. Na byt v Praze budeš vydělávat 17 let
před 2 dny
Byty v Česku opět zdražily. Na byt v Praze budeš vydělávat 17 let
Česko Všechno
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Demolici 355metrových vysílačů můžeš sledovat živě
včera v 11:07
Nejvyšší stavba Česka jde k zemi. Demolici 355metrových vysílačů můžeš sledovat živě
dnes v 07:26
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
před 2 dny
Chybný polep policejního vozu baví internet
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
1
11. 10. 2026 7:00
Právník a ekonom Jiří Peťura: „Doba lehkých peněz v solárech skončila. Pozemek a připojení už nestačí“
Zahraničí Všechno
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
včera v 07:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
12. 10. 2026 10:42
Ukrajina vyřadila z provozu největší ruská data centra. Aktivita ruských botů rapidně poklesla
včera v 09:33
Mont Blanc se za rok zmenšil o více než metr. Vědci vysvětlili, co za tím stojí

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu
dnes v 16:01
„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu
Posměšky kvůli váze, komentáře o těle nebo tlak na dokonalý vzhled na sociálních sítích. Odborníci upozorňují, že i zdánlivě nevinné poznámky můžou vážně ovlivnit psychiku dětí. Téma teď otevřeli v Senátu.
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
dnes v 11:51
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
Druhé kolo senátních voleb
dnes v 13:46
Druhé kolo senátních voleb
Trápí tě klimatická úzkost? Zeptali jsme se velvyslance Matta Fielda, co s ní
dnes v 11:00
Trápí tě klimatická úzkost? Zeptali jsme se velvyslance Matta Fielda, co s ní
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
dnes v 07:26
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
Více