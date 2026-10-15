Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Bylo mu 83 let
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Michaela Lišková
dnes 15. října 2026 v 12:07
Čas čtení 0:19

Zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Bylo mu 83 let

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Ve věku 83 let zemřel český spisovatel, novinář a fejetonista Rudolf Křesťan. Proslavil se hlavně krátkými humornými texty, kterých za svůj život napsal více než tisíc. O jeho úmrtí informovala ČTK.

Fejetonista Rudolf Křesťan
Fejetonista Rudolf Křesťan Zdroj: Wikimedia Commons/ volně k užití

Rudolf Křesťan začal psát fejetony už jako středoškolák. Ve svých textech často využíval humor, nadsázku a slovní hříčky. Dlouhé roky pracoval jako redaktor časopisu Mladý svět, později působil v Týdeníku Televize a spolupracoval taky s Českým rozhlasem. Informovala o tom Česká televize.

Za svůj život vydal zhruba dvacet knih, například Jsem z toho jelen, Slepičí krok nebo Tajemné kotě. Za knihu Proč nemám pistoli získal v roce 2015 cenu za nejlepší humoristickou knihu roku. Poslední rozloučení se uskuteční 23. října na pražských Olšanských hřbitovech.

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