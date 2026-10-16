Kolik stojí odskočit si z dovolené k volbám? Pavel zveřejnil účet za lety do Maroka

Prezident Petr Pavel zveřejnil, kolik zaplatil za cestu do Maroka a soukromé lety kvůli komunálním volbám. Celkem ho vyšly na 456 tisíc korun. Uvedl, že si vše platil sám.
Pavel se po návratu z dovolené v Maroku rozhodl vysvětlit okolnosti své cesty, která vyvolala kritiku některých politiků. V pátek uvedl, že za lety zaplatil celkem 456 tisíc korun ze svých peněz, píše iROZHLAS.
Do Maroka odletěl 2. října letadlem pronajatým pro závodní tým Fesh Fesh, který se účastnil Rallye du Maroc. Organizátoři mu nabídli volné místo na palubě, za které zaplatil 3750 eur, tedy asi 91 tisíc korun.
Dalších 15 tisíc eur (365 tisíc korun) ho stála cesta z Maroka do Česka a zpět, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Soukromý let podle prezidenta zajistil jeden z účastníků výpravy Tomáš Šebek. Ve čtvrtek 15. října se pak Pavel vrátil do Česka běžnou leteckou linkou.
V souvislosti s mou cestou do Maroka se objevily otázky, na které jsem během pobytu nemohl odpovídat, proto chci nyní po návratu do České republiky uvést věci na pravou míru.
V úvodu chci zdůraznit, že vysvětluji okolnosti soukromé cesty, nikoli služební. Kancelář prezidenta ji ani neorganizovala, ani nic neplatila. Svá slova považuji za důležitá z hlediska transparentnosti a otevřenosti, z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí.
Cestoval jsem 2. října z Prahy do Maroka na soukromou dovolenou letadlem, které bylo pronajato pro potřeby týmu Fesh Fesh, který se účastnil závodu Rallye du Maroc. Volná místa na palubě nám organizátoři nabídli. Využil jsem nabídky a souhlasil s úhradou ceny, která vycházela z podílu za mé sedadlo ve výši 3.750 euro.
Pro cestu z marocké Casablancy do Prahy a zpět v termínu voleb jsem využil let soukromé marocké přepravní společnosti. Zajištění letu se ujal jeden z účastníků naší výpravy Tomáš Šebek, který mě spolu s Pavlem Kubíčkem a příslušníkem ochranné služby na cestě doprovázel.
Za tuto cestu jsem uhradil z osobních prostředků 15 tisíc eur. To byl můj podíl na celkové platbě.
Cestu zpět z Maroka jsem absolvoval běžnou linkou ve čtvrtek 15. října.
Věřím, že tímto je záležitost vysvětlena a uzavřena.— Petr Pavel (@prezidentpavel) October 16, 2026
Prezident náklady zveřejnil poté, co ho k vysvětlení vyzvali poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Ti zpochybňovali, jestli cestu skutečně zaplatil ze svého. Pavel zdůraznil, že prezidentská kancelář dovolenou neorganizovala ani neplatila.
„Svá slova považuji za důležitá z hlediska transparentnosti a otevřenosti, z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí,“ uvedl prezident.