Kolik stojí odskočit si z dovolené k volbám? Pavel zveřejnil účet za lety do Maroka
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Michaela Lišková
dnes 16. října 2026 v 9:52
Čas čtení 1:31

Kolik stojí odskočit si z dovolené k volbám? Pavel zveřejnil účet za lety do Maroka

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Prezident Petr Pavel zveřejnil, kolik zaplatil za cestu do Maroka a soukromé lety kvůli komunálním volbám. Celkem ho vyšly na 456 tisíc korun. Uvedl, že si vše platil sám.

Prezident Petr Pavel u komunálních voleb
Prezident Petr Pavel u komunálních voleb Zdroj: Facebook/Petr Pavel

Pavel se po návratu z dovolené v Maroku rozhodl vysvětlit okolnosti své cesty, která vyvolala kritiku některých politiků. V pátek uvedl, že za lety zaplatil celkem 456 tisíc korun ze svých peněz, píše iROZHLAS.

Do Maroka odletěl 2. října letadlem pronajatým pro závodní tým Fesh Fesh, který se účastnil Rallye du Maroc. Organizátoři mu nabídli volné místo na palubě, za které zaplatil 3750 eur, tedy asi 91 tisíc korun.

Dalších 15 tisíc eur (365 tisíc korun) ho stála cesta z Maroka do Česka a zpět, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Soukromý let podle prezidenta zajistil jeden z účastníků výpravy Tomáš Šebek. Ve čtvrtek 15. října se pak Pavel vrátil do Česka běžnou leteckou linkou.

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Prezident náklady zveřejnil poté, co ho k vysvětlení vyzvali poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Ti zpochybňovali, jestli cestu skutečně zaplatil ze svého. Pavel zdůraznil, že prezidentská kancelář dovolenou neorganizovala ani neplatila.

„Svá slova považuji za důležitá z hlediska transparentnosti a otevřenosti, z hlediska politického ovšem odmítám zasahování do svého soukromí,“ uvedl prezident.

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Náhledový obrázek: Facebook/Petr Pavel
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Politika Petr Pavel
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