Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot

Endometrióza může způsobovat silné menstruační bolesti, problémy s otěhotněním a další zdravotní komplikace. Příbramská nemocnice teď rozšiřuje možnosti její léčby díky robotické chirurgii. Nově získala také evropskou certifikaci.
Oblastní nemocnice Příbram rozšiřuje péči o ženy s endometriózou. Od září má k dispozici robotický operační systém, který lékařům usnadní složitější zákroky. Nemocnice zároveň získala evropskou certifikaci EuroEndoCert, která potvrzuje, že splňuje stanovené standardy v péči o pacientky s tímto onemocněním. Informoval o tom iROZHLAS.
„U hluboké a anatomicky složité endometriózy operujeme často v těsné blízkosti močovodů, střeva, močového měchýře, cév nebo nervových struktur,“ vysvětlil Richard Sabol, vedoucí lékař příbramského centra endometriózy. Robot podle něj chirurgům nabízí detailní trojrozměrný obraz a umožňuje přesnější práci v obtížně přístupných místech.
Robotická operace ale nemusí být automaticky lepší než klasická laparoskopie. Podle odborné studie z roku 2024, která porovnávala výsledky 14 studií zahrnujících přes 2700 pacientek, se obě metody významně nelišily v počtu komplikací ani krevních ztrátách. Robotické operace naopak trvaly déle.
„Robotická chirurgie pro nás není náhradou kvalitní laparoskopie, ale dalším moderním nástrojem pro vybrané komplexnější případy,“ doplnil Sabol.
Endometrióza se netýká jen bolestivé menstruace
Endometriózou trpí až desetina žen v reprodukčním věku. Jde o chronické onemocnění, při kterém se tkáň podobná děložní sliznici nachází mimo dělohu. Může způsobovat silné menstruační bolesti, bolesti při sexu, problémy se zažíváním nebo potíže s otěhotněním. Může zasáhnout jakýkoliv orgán v těle, často se objevuje třeba ve střevě nebo močovém měchýři.
Endometriózu není možné úplně vyléčit. Existují ale způsoby, jak zmírnit její příznaky a zlepšit těmto ženám kvalitu života. Ne každá pacientka totiž potřebuje operaci. Lékaři mohou doporučit hormonální léčbu, fyzioterapii pánevního dna nebo další možnosti léčby. Záleží na konkrétních potížích, rozsahu nemoci i na tom, jestli žena plánuje těhotenství.
Příbramské centrum přijímá ženy s potvrzenou endometriózou i ty, které na ni mají teprve podezření. Obracet se na něj mohou pacientky z celé republiky.
Gynekolog*Gynekoložka: První krok při podezření na endometriózu. Nech se vyšetřit, klidně získej vícero názorů. Tvůj gynekolog nebo gynekoložka tě může doporučit do specializovaného centra.
Specializovaná endocentra: Zaměřují se na diagnostiku a léčbu endometriózy. Najdeš je například v Praze, Plzni, Brně, Ostravě, Příbrami nebo Kolíně. Některá centra přijímají i pacientky bez žádanky.
Mapa pracovišť: Kontakty na certifikovaná endocentra najdeš na webu pacientské organizace ENDOtalks.