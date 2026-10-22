Součástí pořadu Rozpleteno, který se v úterý věnoval tématu covidové pandemie, byli i Rajchl a Peková. ČT za to čelí kritice i ze strany vlastních zaměstnanců.
V úterý byl na České televizi odvysílán devatenáctý díl pořadu Rozpleteno s názvem Virus, který se zaobíral problematikou covidové pandemie. V pořadu se jako jediný politik objevil poslanec hnutí SPD a šéf proruské strany PRO Jindřich Rajchl a molekulární genetička Soňa Peková, která v souvislosti s pandemií přišla o status soudní znalkyně na základě posudků k vakcínám proti covidu-19. Mezi hosty se objevil i epidemiolog Jiří Beran, který propagoval neověřenou léčbu ivermektinem. Informuje Forum 24.
Proti jejich účasti se ostře ohradila zaměstnanecká iniciativa Veřejnoprávně sdružující tisíce pracovníků České televize a Českého rozhlasu. Podle iniciativy poskytuje pořad Pekové prostor bez kritického odstupu a zároveň jí přisuzuje roli jedné z hlavních postav dezinformační scény. „Její mnohokrát vyvrácené postoje vědecká komunita odmítá. Kvůli podjatosti posudku o údajné škodlivosti očkování proti covidu-19, který vypracovala pro slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára, přišla i o funkci soudní znalkyně,“ uvádí iniciativa.
Iniciativa se ohradila i proti pozvání poslance a předsedy hnutí PRO Jindřicha Rajchla. „Jako jediný politik v pořadu vystoupil poslanec vládního klubu SPD Jindřich Rajchl, u kterého není legitimní důvod, aby byl z celé politické scény osloven právě on.“
Jana Škopková, dramaturgyně pořadu, tvrdí, že je tato kritika nemístná. „Paní MUDr. Peková v březnu 2020 hovořila o tom, že si myslí, že část viru může pocházet z laboratoře. Do pořadu tedy rozhodně patřila,“ uvedla Škopková pro iDNES.cz. Produkce podle ní použila archiv ČT z té doby, což také v pořadu označila. Uvedla, že neviděla důvod názory Pekové z té doby nepoužít, aby celá reportáž nebyla zmanipulovaná právě tím, že by její tehdejší názor zamlčeli.
K rozhodnutí, proč režisér pořadu oslovil právě Rajchla, uvedla poslancovu zkušenost s výstupem k tématu v jiných diskuzních pořadech a televizích. „Sledoval jednání v USA Senátu a také k tomu se v několika větách v pořadu vyjádřil. Nehovořil k původu viru ani nedostal prostor jako odborník na viry, vakcinaci ani pandemii. Jako poslanec seznámený s jednáními v USA byl režisérem osloven,“ dodala k účasti předsedy hnutí PRO.
Iniciativa zdůraznila, že pořad Rozpleteno nevzniká pod hlavičkou Redakce zpravodajství a publicistiky. Ta na jeho podobu nemá žádný dopad, ačkoliv se v pořadu objevují některé zpravodajské sekvence. „Příští týden má Česká televize uvést druhý díl na stejné téma. Vyzýváme proto vedení ČT, aby nedopustilo opakování skandálních prohřešků proti profesním pravidlům, které obsahoval první díl,“ apelují pracovníci veřejnoprávních médií.
K pořadu se na sociálních sítích kriticky vyjádřil i investigativní žurnalista Jan Molaček z pořadu Reportéři ČT. „Včerejší skandální díl pořadu Rozpleteno s Rajchlem, Pekovou a Beranem, který oslavuje dezinformační scéna, urgentně řešíme s kolegy a kolegyněmi a rozhodně ho nenecháme bez reakce. Pořad vzniká mimo zpravodajství a publicistiku, nemáme s ním nic společného,“ uvedl ve svém příspěvku.
Kromě výše uvedených účastníků v pořadu dostali prostor také respektovaní experti, například bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, nebo biolog Jan Pačes. Oba nicméně zmínili, že netušili, v jakých souvislostech a po boku jakých osobností se jejich vyjádření nakonec objeví. „Myslel jsem, že půjde o normální seriózní pořad, nevěděl jsem, kdo další v něm vystoupí,“ sdělil Prymula pro Deník N.