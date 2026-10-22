Rajchl a Peková jako odborníci na covid? ČT kritizují i vlastní zaměstnanci
0
0
0
Tereza Kopecká
dnes 22. října 2026 v 14:33
Čas čtení 2:36

Rajchl a Peková jako odborníci na covid? ČT kritizují i vlastní zaměstnanci

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Rajchl a Peková jako odborníci na covid? ČT kritizují i vlastní zaměstnanci
Zdroj: ČT24

Součástí pořadu Rozpleteno, který se v úterý věnoval tématu covidové pandemie, byli i Rajchl a Peková. ČT za to čelí kritice i ze strany vlastních zaměstnanců.

V úterý byl na České televizi odvysílán devatenáctý díl pořadu Rozpleteno s názvem Virus, který se zaobíral problematikou covidové pandemie. V pořadu se jako jediný politik objevil poslanec hnutí SPD a šéf proruské strany PRO Jindřich Rajchl a molekulární genetička Soňa Peková, která v souvislosti s pandemií přišla o status soudní znalkyně na základě posudků k vakcínám proti covidu-19. Mezi hosty se objevil i epidemiolog Jiří Beran, který propagoval neověřenou léčbu ivermektinem. Informuje Forum 24.

Proti jejich účasti se ostře ohradila zaměstnanecká iniciativa Veřejnoprávně sdružující tisíce pracovníků České televize a Českého rozhlasu. Podle iniciativy poskytuje pořad Pekové prostor bez kritického odstupu a zároveň jí přisuzuje roli jedné z hlavních postav dezinformační scény. „Její mnohokrát vyvrácené postoje vědecká komunita odmítá. Kvůli podjatosti posudku o údajné škodlivosti očkování proti covidu-19, který vypracovala pro slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára, přišla i o funkci soudní znalkyně,“ uvádí iniciativa.

Iniciativa se ohradila i proti pozvání poslance a předsedy hnutí PRO Jindřicha Rajchla. „Jako jediný politik v pořadu vystoupil poslanec vládního klubu SPD Jindřich Rajchl, u kterého není legitimní důvod, aby byl z celé politické scény osloven právě on.“

22. října 2026 v 10:00 Čas čtení 3:45 Vypadá jako běžná extáze, ale může zabíjet. Nebezpečnou látku laboratoř zachytila i v Česku Vypadá jako běžná extáze, ale může zabíjet. Nebezpečnou látku laboratoř zachytila i v Česku

Jana Škopková, dramaturgyně pořadu, tvrdí, že je tato kritika nemístná. „Paní MUDr. Peková v březnu 2020 hovořila o tom, že si myslí, že část viru může pocházet z laboratoře. Do pořadu tedy rozhodně patřila,“ uvedla Škopková pro iDNES.cz. Produkce podle ní použila archiv ČT z té doby, což také v pořadu označila. Uvedla, že neviděla důvod názory Pekové z té doby nepoužít, aby celá reportáž nebyla zmanipulovaná právě tím, že by její tehdejší názor zamlčeli.

K rozhodnutí, proč režisér pořadu oslovil právě Rajchla, uvedla poslancovu zkušenost s výstupem k tématu v jiných diskuzních pořadech a televizích. „Sledoval jednání v USA Senátu a také k tomu se v několika větách v pořadu vyjádřil. Nehovořil k původu viru ani nedostal prostor jako odborník na viry, vakcinaci ani pandemii. Jako poslanec seznámený s jednáními v USA byl režisérem osloven,“ dodala k účasti předsedy hnutí PRO.

Iniciativa zdůraznila, že pořad Rozpleteno nevzniká pod hlavičkou Redakce zpravodajství a publicistiky. Ta na jeho podobu nemá žádný dopad, ačkoliv se v pořadu objevují některé zpravodajské sekvence. „Příští týden má Česká televize uvést druhý díl na stejné téma. Vyzýváme proto vedení ČT, aby nedopustilo opakování skandálních prohřešků proti profesním pravidlům, které obsahoval první díl,“ apelují pracovníci veřejnoprávních médií.

22. října 2026 v 9:11 Čas čtení 1:31 Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem. Říká Petr Pavel Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem. Říká Petr Pavel

K pořadu se na sociálních sítích kriticky vyjádřil i investigativní žurnalista Jan Molaček z pořadu Reportéři ČT. „Včerejší skandální díl pořadu Rozpleteno s Rajchlem, Pekovou a Beranem, který oslavuje dezinformační scéna, urgentně řešíme s kolegy a kolegyněmi a rozhodně ho nenecháme bez reakce. Pořad vzniká mimo zpravodajství a publicistiku, nemáme s ním nic společného,“ uvedl ve svém příspěvku.

Kromě výše uvedených účastníků v pořadu dostali prostor také respektovaní experti, například bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, nebo biolog Jan Pačes. Oba nicméně zmínili, že netušili, v jakých souvislostech a po boku jakých osobností se jejich vyjádření nakonec objeví. „Myslel jsem, že půjde o normální seriózní pořad, nevěděl jsem, kdo další v něm vystoupí,“ sdělil Prymula pro Deník N.

20. října 2026 v 14:20 Čas čtení 0:50 Policejní auto srazilo dívku, utrpěla vážná zranění. Případem se zabývá GIBS Policejní auto srazilo dívku, utrpěla vážná zranění. Případem se zabývá GIBS
20. října 2026 v 12:09 Čas čtení 3:07 Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
9. října 2026 v 16:20 Čas čtení 1:54 Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: denikn.cz, x.com, forum24.cz, idnes.cz, novinky.cz
Náhledový obrázek: ČT24
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 09:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem. Říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem. Říká Petr Pavel
dnes v 07:38
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
před hodinou
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
dnes v 11:45
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
dnes v 14:33
Rajchl a Peková jako odborníci na covid? ČT kritizují i vlastní zaměstnanci
Rajchl a Peková jako odborníci na covid? ČT kritizují i vlastní zaměstnanci
dnes v 09:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem. Říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem. Říká Petr Pavel
dnes v 07:38
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
dnes v 11:45
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
2
12. 10. 2026 8:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
před hodinou
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
18. 10. 2026 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
16. 10. 2026 11:51
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
17. 10. 2026 10:00
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
17. 10. 2026 14:10
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
před 3 dny
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
Lifestyle news
ČT art kvíz zná prvního finalistu. Gabi Heclovou zaskočila otázka na 50 odstínů šedi
dnes v 11:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
dnes v 08:30
Dej Konsentu hlas. Výstava připomíná úspěchy neziskovky, která prosadila redefinici znásilnění
dnes v 07:45
Chystá se zpracování příběhů okolo českých sekt, na tvůrce přišla předžalobní výzva
včera v 18:00
Nejtoxičtější řada Love Islandu? Lhaní a manipulace ukazují divákům, jak vypadají opravdové red flagy
včera v 10:46
Netflix ovládla česká komedie s Polívkou. Na špici žebříčku se drží už měsíc
včera v 09:16
Hvězda seriálu Jak jsem poznal vaši matku do toho práskla. Herec se oženil s tanečnicí Taylor Swift
před 2 dny
Krasobruslení, NAZA i feministický road-trip. Co nevynechat z letošního programu MFDF Ji.hlava?
před 2 dny
Málo erotiky v Naked Attraction bylo zklamáním. Pořad zároveň sleduje čím dál mladší diváctvo
před 2 dny
Hvězda Euforie podstoupila chirurgickou úpravu pohlavních orgánů. „Bylo to úžasné a jsem z toho nadšená,“ uvedla
před 2 dny
Česko Všechno
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
před hodinou
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
„Mladá žena s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce projížděly stavbou dálnice D6 v blízkosti obce Jesenice, kde bylo několik dopravních značení upravující rychlost jízdy (50, 30 a opět 50km/h). Žena nedělala nic jiného, než že všechna rychlostní doporu
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
před 3 hodinami
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
dnes v 11:45
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž. Bylo mu 51 let
včera v 14:47
Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž. Bylo mu 51 let
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
před 2 dny
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem. Říká Petr Pavel
dnes v 09:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem. Říká Petr Pavel
Politika Všechno
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
před 3 hodinami
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
dnes v 11:45
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
1
16. 10. 2026 17:30
Babiš chce odložit emisní povolenky. Co to znamená pro tvoji peněženku a o jaké peníze může Česko přijít?
Zahraničí Všechno
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
před 2 dny
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
dnes v 10:30
Papež dostal klíčové výsledky testů. Rakovina se nerozšířila, další léčbu nepotřebuje
před 2 dny
Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení
Ekonomika Všechno
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
před 2 dny
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
před hodinou
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
„Mladá žena s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce projížděly stavbou dálnice D6 v blízkosti obce Jesenice, kde bylo několik dopravních značení upravující rychlost jízdy (50, 30 a opět 50km/h). Žena nedělala nic jiného, než že všechna rychlostní doporu
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
před 3 hodinami
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
Protestů v Paříži se účastnil i orchestr, slznému plynu čelil už při zkoušce
dnes v 12:30
Protestů v Paříži se účastnil i orchestr, slznému plynu čelil už při zkoušce
Vypadá jako běžná extáze, ale může zabíjet. Nebezpečnou látku laboratoř zachytila i v Česku
dnes v 10:00
Vypadá jako běžná extáze, ale může zabíjet. Nebezpečnou látku laboratoř zachytila i v Česku
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem. Říká Petr Pavel
dnes v 09:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem. Říká Petr Pavel
Více