Konec levných letenek? Šéf Ryanairu varuje před největším zdražováním v historii
0
0
0
Michaela Lišková
dnes 21. října 2026 v 13:28
Čas čtení 0:48

Konec levných letenek? Šéf Ryanairu varuje před největším zdražováním v historii

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Plánuješ příští rok dovolenou? Za letenky si možná pořádně připlatíš. Podle šéfa Ryanairu čeká Evropu největší zdražování letecké dopravy v historii. Ceny by mohly vzrůst až o pětinu.

ryanair, nízkonákladovky
Zdroj: Instagram/kelplanes

Za očekávaným zdražováním stojí hlavně rostoucí ceny leteckého paliva. Ty vzrostly hlavně kvůli konfliktu na Blízkém východě. Šéf irské nízkonákladové společnosti Ryanair Michael O'Leary podle ČTK upozornil, že aerolinky budou muset kvůli vyšším nákladům zdražit cenu letenek.

„V příštím roce zažije Evropa růst cen letenek, podle mého názoru o deset, 15 a možná 20 procent. Řekl bych, že v příštích 12 měsících budeme v Evropě svědky nejvýraznějšího zdražení letenek v historii,“ uvedl O'Leary na tiskové konferenci v Bruselu.

Situaci podle něj ještě zhorší menší nabídka letů. Některé aerolinky totiž mohou kvůli vysokým nákladům zkrachovat, jiné se sloučí s konkurencí. Cestující tak budou mít na výběr méně míst v letadlech, což může ceny dál zvyšovat.

 

Problémy způsobila hlavně válka s Íránem, která začala na konci února. Konflikt mimo jiné ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kudy běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy. Dražší ropa se následně promítá i do cen leteckého paliva.

O'Leary už dříve varoval, že vysoké ceny paliva mohou evropské aerolinky trápit až do roku 2028. „Všichni budeme v příštím roce čelit obrovskému problému s náklady,“ uvedl.

Ryanair je největší leteckou společností v Evropě a létá také z pražského letiště Václava Havla. Zdražování tak může pocítit i řada českých cestujících.

18. října 2026 v 13:23 Čas čtení 1:25 Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
10. října 2026 v 9:00 Čas čtení 2:00 Smrt důchodkyně vyvolala ve Španělsku masové protesty. Premiér vyhlásil předčasné volby Smrt důchodkyně vyvolala ve Španělsku masové protesty. Premiér vyhlásil předčasné volby
20. října 2026 v 13:15 Čas čtení 1:03 Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Instagram/kelplanes
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 16:30
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
včera v 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
před 3 hodinami
Influencer Jakub Jíra bude členem Rady ČRo
Influencer Jakub Jíra bude členem Rady ČRo
1
před 2 dny
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
před 2 dny
„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci
„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci
včera v 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
včera v 16:30
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
před 2 dny
„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci
„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci
1
před 2 dny
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
před 2 dny
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
před 3 dny
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
16. 10. 2026 11:51
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
17. 10. 2026 10:00
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
před 4 dny
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
15. 10. 2026 7:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
Lifestyle news
Nejtoxičtější řada Love Islandu? Lhaní a manipulace ukazují divákům, jak vypadají opravdové red flagy
před 2 hodinami
Netflix ovládla česká komedie s Polívkou. Na špici žebříčku se drží už měsíc
dnes v 09:16
Hvězda seriálu Jak jsem poznal vaši matku do toho práskla. Herec se oženil s tanečnicí Taylor Swift
včera v 15:30
Krasobruslení, NAZA i feministický road-trip. Co nevynechat z letošního programu MFDF Ji.hlava?
včera v 14:00
Málo erotiky v Naked Attraction bylo zklamáním. Pořad zároveň sleduje čím dál mladší diváctvo
včera v 13:00
Hvězda Euforie podstoupila chirurgickou úpravu pohlavních orgánů. „Bylo to úžasné a jsem z toho nadšená,“ uvedla
včera v 11:30
„Tak na co čekáš, pojď ke mně.“ Do Love Islandu se vrátili tři odpadlíci
včera v 10:22
Šance na reparát. Na Colours of Ostrava vystoupí Ellie Goulding, před třemi lety plánovaný koncert zrušila
včera v 09:30
FVLCRVM v klipu Déjà vu prodává Ventolinovi ukradené auto. Ve společném tracku spojují absurdní humor s kritikou společnosti
včera v 09:01
Apu is back! Simpsonovi našli nového dabéra, oblíbený prodavač po devíti letech znovu promluvil
před 2 dny
Zahraničí Všechno
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
včera v 16:30
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
Stovky vojáků mají dostanou možnost zasahovat i proti nezletilým.
Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení
včera v 13:15
Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
před 3 dny
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
Muž měl autem schválě srazit australskou poslankyni. Ta při útoku přišla o nohu
včera v 15:20
Muž měl autem schválě srazit australskou poslankyni. Ta při útoku přišla o nohu
Existuje medúza, která dokáže zvrátit stárnutí. Vědci zkoumají, jestli by její schopnosti mohly pomoct i lidem
včera v 07:30
Existuje medúza, která dokáže zvrátit stárnutí. Vědci zkoumají, jestli by její schopnosti mohly pomoct i lidem
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
před 2 dny
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
Zahraničí Všechno
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
včera v 16:30
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
včera v 13:15
Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení
před 3 dny
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
Politika Všechno
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
15. 10. 2026 16:00
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
1
16. 10. 2026 17:30
Babiš chce odložit emisní povolenky. Co to znamená pro tvoji peněženku a o jaké peníze může Česko přijít?
14. 10. 2026 17:30
Kdo je Katie Zacharia
Ekonomika Všechno
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
včera v 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Svět míří k oteplení až o 2,8 stupně. OSN varuje, že státy pro záchranu klimatu nedělají dost
před hodinou
Svět míří k oteplení až o 2,8 stupně. OSN varuje, že státy pro záchranu klimatu nedělají dost
Svět se nevyhne překročení hranice oteplení o 1,5 stupně Celsia. Podle nové zprávy OSN ale ještě není všechno ztracené. Země musí výrazně omezit emise skleníkových plynů.
Influencer Jakub Jíra bude členem Rady ČRo
před 3 hodinami
Influencer Jakub Jíra bude členem Rady ČRo
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě zástupce mládežnických organizací a politických hnutí
včera v 17:17
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě zástupce mládežnických organizací a politických hnutí
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
včera v 16:30
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
před 2 dny
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
Více