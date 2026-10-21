Konec levných letenek? Šéf Ryanairu varuje před největším zdražováním v historii

Plánuješ příští rok dovolenou? Za letenky si možná pořádně připlatíš. Podle šéfa Ryanairu čeká Evropu největší zdražování letecké dopravy v historii. Ceny by mohly vzrůst až o pětinu.
Za očekávaným zdražováním stojí hlavně rostoucí ceny leteckého paliva. Ty vzrostly hlavně kvůli konfliktu na Blízkém východě. Šéf irské nízkonákladové společnosti Ryanair Michael O'Leary podle ČTK upozornil, že aerolinky budou muset kvůli vyšším nákladům zdražit cenu letenek.
„V příštím roce zažije Evropa růst cen letenek, podle mého názoru o deset, 15 a možná 20 procent. Řekl bych, že v příštích 12 měsících budeme v Evropě svědky nejvýraznějšího zdražení letenek v historii,“ uvedl O'Leary na tiskové konferenci v Bruselu.
Situaci podle něj ještě zhorší menší nabídka letů. Některé aerolinky totiž mohou kvůli vysokým nákladům zkrachovat, jiné se sloučí s konkurencí. Cestující tak budou mít na výběr méně míst v letadlech, což může ceny dál zvyšovat.
Problémy způsobila hlavně válka s Íránem, která začala na konci února. Konflikt mimo jiné ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kudy běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy. Dražší ropa se následně promítá i do cen leteckého paliva.
O'Leary už dříve varoval, že vysoké ceny paliva mohou evropské aerolinky trápit až do roku 2028. „Všichni budeme v příštím roce čelit obrovskému problému s náklady,“ uvedl.
Ryanair je největší leteckou společností v Evropě a létá také z pražského letiště Václava Havla. Zdražování tak může pocítit i řada českých cestujících.