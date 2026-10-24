Hitlerovo sídlo Orlí hnízdo zachvátil požár. Policie zadržela podezřelého
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TASR
dnes 24. října 2026 v 12:30
Čas čtení 0:37

Hitlerovo sídlo Orlí hnízdo zachvátil požár. Policie zadržela podezřelého

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Německá policie v sobotu zadržela osobu podezřelou v souvislosti s požárem v bývalém horském sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera, známém jako Orlí hnízdo.

Záchranné složky dorazily na místo požáru v pátek ve 21:52. Podle policejní mluvčí Lisy Maierové měli hasiči potíže s uhašením požáru kvůli těžko přístupnému umístění objektu v nadmořské výšce 1 834 metrů. Okolnosti požáru, který zachvátil celou budovu, jsou předmětem vyšetřování.

Orlí hnízdo se nachází v bavorských Alpách. Objekt v minulosti sloužil jako horské sídlo Adolfa Hitlera, který zde rád odpočíval se svou partnerkou Evou Braunovou. Napsal zde také část knihy Mein Kampf.

Orlí hnízdo zachvátil požár
Orlí hnízdo zachvátil požár Zdroj: FOTO TASR/AP

V současné době patří Orlí hnízdo k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím v Horním Bavorsku: ročně ho navštíví přibližně 300 000 lidí. Nabízí panoramatický výhled na Berchtesgadenské Alpy včetně vrcholů Hoher Göll a Watzmann, stejně jako na jezero Königssee.

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Místo láká návštěvníky nejen svými výhledy, ale také svou historickou spojitostí s nacistickým režimem. K poznání historie této oblasti přispívá i níže položené muzeum Dokumentation Obersalzberg, které se zaměřuje na historii národního socialismu.
Orlí hnízdo je během zimních měsíců, obvykle od listopadu do dubna, pro veřejnost uzavřeno.

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Zdroj: TASR
Náhledový obrázek: FOTO TASR/AP
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