Hitlerovo sídlo Orlí hnízdo zachvátil požár. Policie zadržela podezřelého

Německá policie v sobotu zadržela osobu podezřelou v souvislosti s požárem v bývalém horském sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera, známém jako Orlí hnízdo.
Záchranné složky dorazily na místo požáru v pátek ve 21:52. Podle policejní mluvčí Lisy Maierové měli hasiči potíže s uhašením požáru kvůli těžko přístupnému umístění objektu v nadmořské výšce 1 834 metrů. Okolnosti požáru, který zachvátil celou budovu, jsou předmětem vyšetřování.
Orlí hnízdo se nachází v bavorských Alpách. Objekt v minulosti sloužil jako horské sídlo Adolfa Hitlera, který zde rád odpočíval se svou partnerkou Evou Braunovou. Napsal zde také část knihy Mein Kampf.
V současné době patří Orlí hnízdo k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím v Horním Bavorsku: ročně ho navštíví přibližně 300 000 lidí. Nabízí panoramatický výhled na Berchtesgadenské Alpy včetně vrcholů Hoher Göll a Watzmann, stejně jako na jezero Königssee.
Místo láká návštěvníky nejen svými výhledy, ale také svou historickou spojitostí s nacistickým režimem. K poznání historie této oblasti přispívá i níže položené muzeum Dokumentation Obersalzberg, které se zaměřuje na historii národního socialismu.
Orlí hnízdo je během zimních měsíců, obvykle od listopadu do dubna, pro veřejnost uzavřeno.