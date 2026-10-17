Mladí Češi se pouštějí do investování. Ženy přitom častěji sázejí na ETF než muži

Mladých investorů přibývá. Podle dat investiční platformy XTB jejich počet meziročně vzrostl o 20 procent. Nejčastěji investují do akcií a ETF, tedy burzovně obchodovaných fondů, mladé ženy přitom druhou možnost volí výrazně častěji než muži.
Mladí Češi a Češky se stále častěji pouštějí do investování. Ukazuje to nová analýza společnosti XTB, která sledovala chování svých klientů ve věku 18 až 26 let. Za prvních sedm měsíců letošního roku se počet nových mladých investorů na platformě meziročně zvýšil o 20 procent. Generace Z tak tvořila více než čtvrtinu všech nových klientů XTB.
Největší zájem mají mladí o jednotlivé akcie, do kterých investovalo 66 procent sledovaných klientů. Dalších 61 procent využilo ETF, které umožňují investovat do více firem najednou. Jeden člověk přitom mohl využívat obě možnosti.
Zajímavý rozdíl se ukázal mezi ženami a muži. Zatímco ETF využívalo 72 procent mladých investorek, mezi muži to bylo 56 procent. Mladí se navíc k těmto fondům často vracejí. Více než polovina těch, kteří ETF nakoupili, investovala do stejného fondu alespoň ve třech různých měsících.
„ETF generují nejvíc opakovaných obchodů ze všech nástrojů. Mladí investoři se k nim v dalších měsících vracejí zhruba dvakrát častěji než k jednotlivým akciím,“ uvedl ředitel XTB Vladimír Holovka. Výsledky vycházejí ale jen z dat klientů XTB, nelze je proto automaticky vztahovat na všechny mladé lidi v Česku.