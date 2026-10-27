Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
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dnes 27. října 2026 v 11:45
Čas čtení 1:40

Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Roztomilá mláďata pobíhají po lese, zvědavě prozkoumávají okolí v prvních měsících života v divočině. Vlkům se letos narodila mláďata hned v několika částech Česka. A některé z nich se podařilo zachytit na video.

V Česku se letos narodila vlčata ve vícero oblastech.
V Česku se letos narodila vlčata ve vícero oblastech. Zdroj: Hnutí DUHA Šelmy

Nová vlčata se letos narodila třeba v Krušných a Lužických horách, Jeseníkách, Beskydech nebo na Broumovsku. Potvrdilo to Hnutí DUHA Šelmy, které vlky dlouhodobě sleduje pomocí fotopastí, terénních výprav a dobrovolníků z Vlčích a Rysích hlídek.

V Krušných horách se vlčata narodila hned ve třech sledovaných lokalitách. Ve střední části pohoří se navíc poprvé rozmnožil mladý vlčí pár, který se zde usadil teprve loni.

Hnutí DUHA zachytilo zajímavé záběry i v Jeseníkách. Fotopasti ukázaly přibližně tři a půl měsíce stará vlčata, která patří už ke třetí generaci potomků jednoho vlčího páru. Ten se pohybuje mezi předhůřím Králického Sněžníku a polskou Nysou.

V Česku se letos narodila vlčata ve vícero oblastech. V Česku se letos narodila vlčata ve vícero oblastech. V Česku se letos narodila vlčata ve vícero oblastech. V Česku se letos narodila vlčata ve vícero oblastech.
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Ne každé vlče se dožije dospělosti

Přestože zprávy o narozených mláďatech mohou vzbudit dojem, že vlků v Česku rychle přibývá, podle odborníků to tak jednoduché není.

„Dlouhodobý monitoring zároveň ukazuje, že ani opakovaná úspěšná reprodukce nevede k dramatickému nárůstu počtu vlků v teritoriu smečky. Většina vlčat totiž nepřežije první rok života a jedinci, kteří se dožijí dospělosti, rodičovské teritorium zpravidla opouštějí,“ vysvětluje koordinátor Hnutí DUHA Šelmy Michal Feller.

 

Vlčí smečka tak není skupina, která se každý rok neomezeně rozrůstá. Je to hlavně rodina. Mladí vlci postupně dospívají, opouštějí své rodiče a vydávají se hledat vlastní území a partnera či partnerku.

Vlčice se zraněnou nohou možná znovu vyvedla mláďata

Pozoruhodný příběh se odehrává také v Lužických horách, kde fotopasti zachytily vlčata ve dvou lokalitách. V jedné z nich je podle ochránců přírody matkou pravděpodobně vlčice, která dlouhodobě žije s trvalým zraněním zadní nohy.

Na Frýdlantsku zase kamery zaznamenaly dvě pravděpodobně různé kojící vlčice. To naznačuje, že se v oblasti mohla narodit další mláďata, odborníci to ale ještě musí potvrdit.

Ne všude mají vlčí rodiny stejný příběh. Na Kokořínsku se letos narození mláďat zatím prokázat nepodařilo. Jedním z možných důvodů je smrt vlčího samce, kterého loni v prosinci srazilo auto u Bezdězu. Genetické analýzy naznačují, že šlo o otce loňských vlčat.

Jak se hledají vlci, na které jen tak někdo v lese nenarazí?

Ochránci přírody se nespoléhají jen na štěstí a náhodná setkání. V lesích rozmísťují fotopasti, hledají stopy, sbírají vzorky trusu a pomocí genetických analýz zjišťují, kteří vlci se v dané oblasti pohybují a zda patří ke stejné smečce.

 

Do monitoringu se zapojují také dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek. Jejich práce pomáhá sledovat návrat velkých šelem do české krajiny. Výsledky ale neříkají, kolik vlků žije v celé republice, protože se odborníci zaměřují jen na vybraná území.

Odborníkům můžeš pomoct i ty. Pokud v přírodě zahlédneš vlka nebo objevíš stopy, které by mu mohly patřit, můžeš nález zdokumentovat a poslat na [email protected].

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Náhledový obrázek: Hnutí DUHA Šelmy
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