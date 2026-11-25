V hektické době, kdy trávíme hodiny bezmyšlenkovitým projížděním feedu a naše schopnost soustředit se klesá na minimum, se čtení stává vzácným útočištěm. Proč nám krátké popisky na sítích berou schopnost vnímat širší kontext?
Jak se vrátit ke knihám bez nucení, překonat čtenářskou krizi a proč je hluboké čtení důležité pro kritické myšlení? O tom s Refresherem mluvil Martin Hudec, který má na starost podporu publikačních projektů.
Myslíte si, že se liší schopnost porozumět složitým textům u lidí, kteří čtou pravidelně, od těch, kteří konzumují jenom krátké popisky na sítích?
Jednoznačně ano. Nejsem psycholog ani pedagog, ale myslím si, že v tomto případě je to jasné. Existuje na to řada výzkumů, které to potvrzují. Jde o schopnost, která je zásadní pro řadu dalších oblastí a našich činností. Ten rozdíl je velmi zásadní. Ve chvíli, kdy začneme číst, aktivujeme úplně jiná centra a zapojujeme úplně nové schopnosti.
Jak souvisí hluboké čtení se schopností kritického myšlení? Může nám pravidelné čtení pomoct vylepšit paměť?
Je to široká škála oblastí, kde nám čtení může pomoct. To, že čteme, začíná momentem, kdy se zastavíme a musíme se soustředit. Na to navazuje i schopnost lépe zvládat stres a zároveň ve chvíli, kdy čteme delší, souvislejší text, pomáhá nám to rozvíjet schopnost analyzovat situaci. Dále také chápat širší kontext a souvislosti, což je samozřejmě důležité pro seberozvoj.
Dnešní doba je hrozně rychlá a klade na nás velké nároky. Čtení vlastně znamená vytvořit si nějaký prostor sám pro sebe.
Zároveň si myslím, že všichni vidíme nějaký vzestup populismu, který funguje na bázi velmi jednoduchých a krátkých sdělení. Takže je důležité, aby byl člověk schopný podívat se za to dané sdělení, rozklíčovat ho a pochopit, co je za tím.
Pokud bychom se měli zaměřit na dnešní čtenářské návyky. Mění se náš pohled na čtení?
Dnešní doba je hrozně rychlá a klade na nás velké nároky. Čtení vlastně znamená vytvořit si nějaký prostor sám pro sebe. Vzít si do ruky jakoukoli knihu a na chvíli se zastavit. Pomáhá nám lépe se soustředit a zvládat stres. Myslím si, že jde o věci, které jsou bez ohledu na generaci důležité pro všechny lidi. V tomto vidím jeden z největších přínosů.
Protože ve chvíli, kdy v příběhu sledujete dějovou linku, posiluje to vlastní schopnost komunikovat a vnímat ostatní lidi.
Co konkrétně knihy přinášejí našemu dlouhodobému osobnímu rozvoji?
Za mě jsou to dvě zásadní věci. První je schopnost empatie, schopnost vcítit se do druhého a naslouchat. V momentu, kdy čtete nějaký příběh, tak je člověk vtažený do děje a zkouší se nějakým způsobem vcítit do daných postav.
A druhou věcí je fakt, že čtení posiluje naši schopnost komunikovat. Protože ve chvíli, kdy v příběhu sledujete dějovou linku a jednotlivé postavy, posiluje to vlastní schopnost komunikovat a vnímat ostatní lidi.
Mnoho lidí ale naráží na „čtenářskou krizi“ (reading slump), knihu otevřou, ale po pár stránkách ji s pocitem mentálního vyčerpání odloží. Dá se to překonat?
Pochopení, že čtení není námaha, nemůže vzniknout ze dne na den. Přináší nám to opravdu hodně věcí. Z principu je v dnešní době hodně těžké najít si volnou chvíli a soustředit se. Nejpřirozenější je prostě vzít si tu knihu do ruky. Asi nemá smysl dávat nějaké konkrétní tipy, protože je to prostě hodně individuální, ale zkusil bych na to jít krok za krokem.
Děti, které přicházejí do prvních tříd, jsou z větší části pořád zvyklé na čtení tištěných knih. Ale postupně během prvního stupně tento cit ztrácejí. Přebíjí to fixace na telefony.
Měl byste tedy nějaké tipy, jak se lépe soustředit na nějaký text a kriticky nad ním přemýšlet?
Já si myslím, že vůbec nejde o to, sednout si a vzít si do ruky Vojnu a mír nebo nějaký velmi dlouhý román. V této oblasti fond například podporuje vydávání česko-německých komiksů, což si myslím, že je skvělá cesta k tomu, aby se lidé přiblížili k psanému textu. Sdělení jsou samozřejmě kratší, ale zároveň je tam spousta informací o historickém kontextu.
Zmínil bych tu tři komiksy, které jsou si velmi podobné. Jde o Příběhy ze Šumavy, Krkonoš a Jizerských hor. Zaměřují se na společnou česko-německou historii. Tohle mi přijde jako nějaká ideální forma k začátku.
Takže byste volil strategii začít s kratšími formáty?
Jde primárně o to vrátit se ke čtení. Děti, které přicházejí do prvních tříd, jsou z větší části pořád zvyklé na čtení tištěných knih. Ale postupně během prvního stupně tento cit ztrácejí. Přebíjí to fixace na telefony. Pořád si myslím, že si velká část mladých lidí v sobě tuhle schopnost nese už z raného dětství, takže je k čemu se vracet a nemusíte začínat od nuly. Čtení je hezká a přirozená věc. Těch přínosů je tam hrozně moc.
Máte nějaké další knižní tituly, které byste doporučil našemu čtenářstvu?
Z osobní zkušenosti vím, že velmi dobře fungují povídky. Doporučil bych knihu Sudety: Ztracený ráj, kde najdete povídky od současných českých spisovatelů od Jaroslava Rudiše přes Kateřinu Tučkovou po Michaelu Klevisovou. Každá z nich zpracovává téma ze Sudet a přináší zajímavé pohledy na česko-německou historii.
Čtení vytváří prostor pro lepší vzájemné porozumění, pochopení i setkávání. Je to pro mě přirozená součást života.
Pak například kniha Minout Prahu. Je to hodně zajímavý projekt, za kterým stojí nakladatelství Větrné mlýny. Před dvěma lety do Česka pozvali dvanáct německých spisovatelů na měsíční rezidence. Strávili čas v českých regionech, kde každý z nich napsal jednu povídku. Výsledek nabízí pohled německého autorstva na život v Česku.
Jak v mladých lidech a dětech povzbudit lásku ke čtení, aby po knize sáhli přirozeně a bez nucení?
Nevím, jestli jsem na to schopný odpovědět. Podle mě by bylo moc fajn, kdyby v tom na začátku figurovala rodina. Bylo by taky velmi dobré, kdyby se v hodinách literatury nejednalo jenom o nějaké analýzy, ale kdyby se tam posilovala ta chuť ke čtení.
Co pro vás znamenají knihy?
Nedávno jsem se vrátil z Frankfurtského knižního veletrhu, kde bylo letos Česko jako hlavní host. Když jsem si veletrh procházel, zaslechl jsem větu, která ve mně hodně rezonovala. Během rozhovoru nakladatelů a spisovatelů tam jeden z nich řekl, že „číst znamená přežít“.
Když se na to podívám zpětně, měl jsem štěstí, že se u nás četlo. Třeba moje babička mi večer předčítala. V dospívání jsem chodil do knihovny. Postupně jsem se dostal k tomu, že jsem se literaturou a jazykem zabýval během studia germanistiky. Čtení vytváří prostor pro lepší vzájemné porozumění, pochopení i setkávání, a to i napříč hranicemi. Je to pro mě přirozená součást života.