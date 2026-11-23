Bývalý kazatel, nynější poslanec hnutí ANO a majitel školy Denis Doksanský, se nechal vidět, jak se v nočním klubu věnuje polonahé tanečnici.
Třiapadesátiletý zákonodárce Denis Doksanský (Hnutí ANO) si vyrazil do pražského nočního podniku Zlatý strom, kde se odreagoval nejen se spoře oděnou tanečnicí u tyče na baru. Během této noci bývalého kazatele a nynějšího majitele školy natočil kolemjdoucí, který záběry neváhal poskytnout serveru Blesk.cz. „Nakonec neodolá a mezi prsa ženy strká ruku,“ popisuje záběry zmíněný web.
Na prvním záběru zveřejněném Blesk.cz se poslanec Doksanský sklání k tanečnici, která před ním leží s nohama od sebe. Po chvíli se žena posadí a v ten moment se jí má Doksanský dotýkat mezi prsy. Druhé video má zachycovat straníka ANO, jak se objímá a líbá se ženou, která vedle něj sedí už i na první nahrávce.
Kdy přesně tato videa vznikla, není známo. Blesk Doksanského požádal o vyjádření, které ale do uzávěrky nezískal. Reakce Hnutí ANO zatím také nepřišla.
Bývalý kazatel a majitel školy
Denis Doksanský získal poslanecký mandát teprve v říjnu minulého roku, kdy se do sněmovny dostal za ANO v Královéhradeckém kraji. Je místopředsedou Výboru pro evropské záležitosti a členem Zahraničního výboru. Jeho minulost je však úzce spjata s křesťanským prostředím.
Vystudoval teologii v Kostelci nad Orlicí, v Hradci Králové založil sbor Sion a působil jako kazatel. V roce 2016 kázal na ekumenické bohoslužbě v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové. Letos však na sociálních sítích prohlásil, že není náboženským fanatikem ani tmářem.
V posledních měsících se však o něm mluvilo především v souvislosti se soukromou střední školou Sion High School v Hradci Králové, kterou vlastní. „Jsem malý diktátor,“ měl říci studentům a studentkám své soukromé střední školy na nahrávce, kterou má k dispozici redakce Pastvina.
Kauza doplatků školného před maturitou
Nejvýraznější spor kolem Doksanského školy propukl v roce 2022. Škola podle výpovědí rodičů původně nabízela studentům zvýhodněné či snížené školné, těsně před maturitními zkouškami po nich ale začala vymáhat doplatky v řádu desítek tisíc korun. V případě nezaplacení studentům hrozilo přerušení či zrušení studia. Dvanáct rodin tehdy podalo trestní oznámení. Policie sice případ odložila, v následných občanskoprávních sporech o doplatky ale škola prohrála. Kvůli této kauze Doksanský také den před plánovaným odvoláním sám rezignoval na členství v hradecké komisi pro výchovu a vzdělávání.
Porušení školského zákona kvůli billboardu ANO
Další problém nastal před sněmovními volbami v roce 2025, kdy se na plotě školy objevil předvolební billboard hnutí ANO s Andrejem Babišem. Doksanský se bránil argumentem, že škola zákon neporušila, protože pozemek ani budova nejsou v jejím vlastnictví. Česká školní inspekce však umístění politické reklamy v areálu školy vyhodnotila jako porušení školského zákona.
Konflikt ve Sněmovně a „kobra“
Letos na začátku roku se dění kolem Doksanského školy dostalo i na půdu Poslanecké sněmovny. Poslanec hnutí STAN Matěj Hlavatý se na tuto kauzu dotazoval premiéra Andreje Babiše během interpelací a následně popsal incident z předsálí. Doksanský ho měl podle Hlavatého slov nahánět po sněmovních chodbách a vyhrožovat mu, že bosou nohou dráždí hada, respektive kobru. Po zásahu Andreje Babiše se Doksanský Hlavatému omluvil, samotný výrok o kobře však popřel.