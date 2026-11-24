Íránská zpěvačka Parastu Ahmadíová a čtyři členové jejího týmu dostali každý 74 ran bičem. Důvodem byl koncert, na kterém umělkyně vystoupila bez povinné pokrývky hlavy.
Íránské úřady v pondělí 23. listopadu vykonaly trest bičování zpěvačky Parastu Ahmadíové a čtyř jejích spolupracovníků. Soud je potrestal za údajné porušování veřejné mravnosti a zveřejňování nemravného obsahu na internetu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na íránská média.
Zpěvačka v prosinci 2024 odvysílala na YouTube koncert, na kterém měla černé šaty na ramínka a nezakryté vlasy. Írán přitom ženám nařizuje nosit na veřejnosti hidžáb.
Vedle 74 ran bičem dostala Ahmadíová i její spolupracovníci dvouletý zákaz cestování do zahraničí a vykonávání hudební a umělecké činnosti.
Organizace na ochranu lidských práv dlouhodobě kritizují bičování jako formu mučení a porušování mezinárodního práva.
Odpor proti povinnému zahalování v Íránu zesílil v roce 2022 po smrti Mahsá Amíníové, která zemřela po zatčení mravnostní policií kvůli údajnému porušení pravidel nošení hidžábu. Přestože bezpečnostní složky následné protesty násilně potlačily, řada íránských žen se nadále odmítá pravidlům podřídit.