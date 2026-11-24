Vadí ti kácení stromků kvůli Vánocům? Jde to i jinak. V Praze i Brně si můžeš pořídit živou jedličku v květináči, kterou na jaře společně s lesníky a lesnicemi vysadíš zpět do přírody.
Každý rok si domů přineseš vánoční stromek, ozdobíš ho a po několika týdnech se ho zase zbavíš. Vůně jehličí ani rozbalování dárků pod živým stromkem se přitom nemusíš vzdávat, pokud chceš strávit Vánoce o něco ekologičtěji.
Alternativu ke klasickým řezaným stromkům už podesáté nabízejí Lesy hlavního města Prahy v rámci projektu Vánoční jedlička s budoucností. Od pondělí 23. listopadu si lidé mohou za 150 korun pořídit přibližně půlmetrovou jedli bělokorou v květináči, která může po svátcích dál růst.
„Naše jedličky možná nesplňují představu dokonalého vánočního stromku. Jsou menší, trochu nepravidelné a každá vypadá jinak,“ uvádějí Lesy hlavního města Prahy na svém webu.
Podívej se jak vánoční jedličky vypadají:
Stromky pocházejí z lesní školky v Čimickém háji a na rozdíl od řezaných stromů mají zachovaný kořenový systém. Jejich pořízením navíc lidé mohou přispět k obnově českých lesů. Jedle bělokorá patří mezi původní dřeviny, ve 20. století ale z českých lesů skoro vymizela. K jejímu úbytku přispělo mimo jiné znečištění ovzduší, způsob lesního hospodaření nebo přemnožená lesní zvěř.
Od zahájení projektu v roce 2017 lidé společně s lesníky a lesnicemi vysadili už více než tisíc jedliček. Další společnou výsadbu organizace plánuje na 21. března 2027 v Kunratickém lese.
Stromky si můžeš koupit třeba v Zahradnictví Ďáblice, ekocentru Prales nebo v hájovnách v Hostivaři, Chuchli, Šárce, Běchovicích, Kunraticích a Čimicích.
Ekologičtější Vánoce mohou mít i lidé v Brně
Podobný projekt funguje už 29 let také v Brně. Nadace Veronica ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny letos nabízí asi tisíc jedliček. Jeden stromek měří kolem 40 centimetrů a stojí 169 korun.
Výtěžek z prodeje nadace využívá na podporu ekologických projektů na Moravě, třeba na obnovu sadů nebo ochranu ohrožených živočišných druhů. Díky darům navíc letos 50 jedliček získají zdarma lidé v obtížné finanční situaci.
Stromky si můžeš pořídit v dobročinných obchodech Nadace Veronica nebo u organizací Rezekvítek, Lipka a Ekocentrum Brno. Společnou výsadbu organizátoři chystají na 20. března 2027, informuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.
Jak se o vánoční stromek starat, aby svátky přežil?
Aby jedlička Vánoce zvládla, potřebuje trochu více péče než klasický řezaný stromek. Do poslední chvíle by měla zůstat v chladném prostředí, třeba na balkoně nebo na zahradě. Před přemístěním do vytopeného bytu by si měla postupně zvyknout na vyšší teplotu.
V místnosti se stromkem by teplota neměla přesáhnout 20 stupňů Celsia. Jedličku je potřeba pravidelně zalévat a její jehličí rosit vodou z rozprašovače. Po svátcích by se měla opět postupně vrátit do chladu.
Ani správná péče ale nezaručuje, že stromek přežije. Podle Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny se v předchozích letech úspěšně ujalo přibližně 60 procent vysazených vánočních jedliček.
I když tak tvůj vánoční stromek nebude mít dva metry ani dokonale symetrické větve, může mít něco, co tomu klasickému chybí – šanci růst další desítky let.