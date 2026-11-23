Švédský oděvní řetězec H&M pokračuje v redukování své sítě kamenných obchodů.
Jak uvádí portál Fakt, společnost H&M počítá s tím, že do konce aktuálního fiskálního roku zavře brány přibližně 170 prodejen v různých částech světa. Data společnosti ukazují, že tempo zmenšování sítě je citelné už delší dobu. Zatímco ještě před rokem provozovala skupina o 95 obchodů více, na konci srpna 2026 evidovala v globálním měřítku 4 023 otevřených poboček. Na českém trhu momentálně fungují čtyři desítky prodejen H&M.
Rušit se budou i prodejny COS nebo ARKET
Změny se přitom neomezují výhradně na vlajkovou značku H&M, ale zasahují celé portfolio skupiny, do kterého patří také značky COS, Weekday, & Other Stories či ARKET. Přestože nejvýraznější úbytek provozoven pocítí zákazníci v Asii, Africe a Oceánii, úbytek kamenných obchodů se dotkne i evropského trhu.
Vedení společnosti tímto krokem reaguje na tvrdý cenový boj v oděvním průmyslu a dlouhodobou změnu spotřebitelského chování, protože stále větší část lidí upřednostňuje nakupování oblečení přes internet. Zda se aktuální vlna rušení poboček dotkne i některých českých provozoven, zatím není potvrzeno.