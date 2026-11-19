O víkendu už určitě vytáhneme zimní bundy a kabáty. Sněžit by mělo i v nížinách.
Po relativně teplém závěru pracovního týdne udeří v Česku o víkendu prudké ochlazení, které v novém týdnu srazí noční teploty až na minus osm stupňů Celsia. Rozdíl oproti pátečním maximům tak dosáhne zhruba dvaceti stupňů a sněhové srážky se postupně dostanou i do středních a nižších poloh.
Ještě do pátku budou přes české území v čerstvém západním proudění přecházet jednotlivé frontální systémy. „Bude větrno a deštivo, četnějších srážkových úhrnů se dočkáme především na horách,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
V pátek meteorologové očekávají převážně zataženou oblohu s občasným deštěm a nárazy větru kolem 55 kilometrů v hodině, který však bude během dne od severu slábnout. Teploty se udrží mezi šesti až 10 stupni, na jižní Moravě vystoupají až ke 13 stupňům Celsia. Sněhové či smíšené srážky se objeví nejprve jen v polohách nad 900 až 1000 metrů.
Zlom nastane s příchodem víkendu. „O víkendu se začne od severozápadu ochlazovat a srážek ubude, současně budou přecházet v polohách nad 500 metrů ve sněhové,“ upřesnili odborníci z ČHMÚ.
Jak bude o víkendu?
V sobotu bude déšť od severu postupně ustávat a nad 600 metry začne sněžit, přičemž denní teploty se budou pohybovat mezi čtyřmi až devíti stupni. V neděli už rtuť teploměru přes den nepřesáhne šest stupňů, v noci klesne až na minus čtyři stupně a sněhové přeháňky se mohou vyskytnout už nad 400 metry nad mořem.
Chladné počasí vydrží i v příštím týdnu. Pondělí přinese proměnlivou oblačnost a zejména na severovýchodě sněhové přeháňky s denními maximy většinou od minus jednoho do plus tří stupňů, na jihu Moravy až do pěti stupňů. V dalších dnech mohou noční mrazy lokálně zesílit až k minus osmi stupňům.
Meteorologičtí pozorovatelé ze skupiny Meteo Včasné varování navíc s odkazem na model ECMWF HRES upozorňují, že na konci listopadu by mohla výraznější sněhová nadílka zasáhnout i nížiny, a to hlavně na jihu Čech a Moravy. Zároveň však zdůrazňují, že jde pouze o jeden z možných modelových výhledů. „Stačí, aby bylo o pár stupňů tepleji, a místo vloček bude padat déšť. Nebo se pásmo srážek posune o několik stovek kilometrů jinam a u nás nemusí sněžit vůbec,“ varovala skupina na svém Facebooku.
Meteorologičtí pozorovatelé ze skupiny Meteo Včasné varování navíc s odkazem na model ECMWF HRES https://www.facebook.com/meteovcasnevarovani?ref=embed_post, že na konci listopadu by mohla výraznější sněhová nadílka zasáhnout i nížiny, a to hlavně na jihu Čech a Moravy. Zároveň však zdůrazňují, že jde pouze o jeden z možných modelových výhledů. „Stačí, aby bylo o pár stupňů tepleji, a místo vloček bude padat déšť. Nebo se pásmo srážek posune o několik stovek kilometrů jinam a u nás nemusí sněžit vůbec,“ varovala skupina na svém Facebooku.