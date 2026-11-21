Čeká nás poslední listopadový týden. Čím více se blíží zima, tím chladnější teploty přicházejí do Česka. Pokud už netrpělivě vyhlížíš sníh, konečně bychom se ho podle meteorologů mohli dočkat i v nížině. Na horách ho napadne spousta.
Přinášíme ti předpověď počasí na celý následující týden podle Českého hydrometeorologického ústavu.
Sobota je od rána převážně oblačná, později během dne se zejména v jižní polovině území vyjasní. Ojediněle se vyskytnou přeháňky, v polohách nad 500 metrů sněhové. Na severu napadnou až tři centimetry nového sněhu. Nejvyšší teploty v sobotu očekávej v rozmezí od tří do osmi stupňů, v 1 000 metrech na horách kolem minus jednoho stupně.
Týden ve znamení mrazu a sněhu
V noci ze soboty na neděli meteorologové předpovídají jasno až polojasno, na severu a severovýchodě Česka většinou oblačno a místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, zejména na horách. V nížinách přijdou spíše smíšené srážky. Ochladí se až na minus tři stupně, na jihu a jihozápadě Čech dokonce až na minus pět stupňů. Na horách v 1 000 metrech bude kolem minus čtyř stupňů a napadne přes noc až 10 centimetrů sněhu.
V neděli ráno se probudíme do polojasného až oblačného dne, mimo sever území může být ráno a dopoledne i jasno. Na severu země se podle meteorologů zpočátku místy, postupně jen ojediněle vyskytnou sněhové přeháňky. Na horách se připrav na minus jeden stupeň, v nížinách se teplota bude držet mezi dvěma až šesti stupni.
Po víkendu se ochladí
Pondělí přinese velkou oblačnost, vítr, sněhové přeháňky i ochlazení. V noci teplota klesne až na minus čtyři stupně, při uklidnění větru dokonce na minus šest. Přes den se oteplí maximálně na tři stupně. Foukat bude slabý, postupně mírný, místy až čerstvý severozápadní vítr rychlostí čtyři až osm metrů za sekundu, ovšem zejména na Českomoravské vrchovině a na jižní Moravě bude mít místy nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 kilometrů za hodinu. Večer vítr částečně zeslábne.
Na horách na severu a severovýchodě napadne až 15 centimetrů nového sněhu. V nížinách může napršet až 15 milimetrů srážek.
V Čechách se v úterý trochu vyjasní. Na horách bude stále občasně sněžit, v Beskydech napadne až 10 centimetrů. Jinde už se sněhové srážky vyskytnou jen výjimečně. V noci bude mrznout, teploty klesnou na minus jeden až minus šest stupňů, v jihozápadní polovině Čech se ochladí až na minus devět. Přes den se připrav na minus dva až plus tři stupně.
Polovina pracovního týdne přinese i nadále chladno s nejnižšími nočními teplotami při malé oblačnosti až minus devět stupňů. Přes den můžeš opět očekávat minus jeden až plus tři stupně. Meteorologové předpovídají oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno nebo i skoro jasno. Na severovýchodě se zpočátku výjimečně vyskytnou sněhové přeháňky a večer na jihu území i sněžení, ovšem napadnou jen dva centimetry.
Jak bude v závěru týdne?
Poslední listopadové dny nepřinesou výraznou změnu počasí. Meteorologové od čtvrtka do soboty stále hlásí zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne občasné sněžení nebo déšť se sněhem a ojediněle i mrznoucí srážky. V noci očekávej teploty v rozmezí jeden stupeň až minus čtyři stupně, přes den naopak minus jeden až plus čtyři stupně.