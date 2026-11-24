Prezident chce do rozhovorů s Ruskem zapojit také evropské lídry a znovu otevřel otázku členství své země v NATO.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval k co nejrychlejším jednáním o ukončení války s Ruskem za účasti evropských lídrů. Podle jeho slov je Ukrajina připravena jednat okamžitě, klidně už v úterý.
Zelenskyj uvedl, že partneři Ukrajiny chtějí uspořádat jednání mezi Ukrajinou, Evropou, USA a Ruskem ještě před Vánocemi. Kyjev však doufá, že se uskuteční dříve. Dalších rozhovorů by se měli zúčastnit také představitelé Německa, Francie, Británie, Itálie a Polska.
Ukrajinský prezident zároveň opět vyzval k přijetí své země do NATO. Podle něj by plnohodnotné členství představovalo účinnější a spolehlivější ochranu než samostatné bezpečnostní záruky. Zároveň požádal spojence o další systémy protivzdušné obrany.
Generální tajemník NATO Mark Rutte však upozornil, že s přijetím Ukrajiny momentálně nesouhlasí všichni členové Aliance. Zdůraznil, že pro její vstup je nutný jednomyslný souhlas členských států. Zároveň odmítl, aby o rozšiřování NATO rozhodovaly země mimo Alianci včetně Ruska.