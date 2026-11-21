Srážku u hlavního nádraží v Praze v úterý 17. listopadu zachytila palubní kamera jednoho z vlaků.
Daniel Zbudila/refresher.sk
dnes 21. listopadu 2026 v 13:59
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Nové záběry z nehody vlaků v Praze. Při srážce se zranilo 46 lidí, zachytila ji palubní kamera
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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Daniel Zbudila/refresher.sk
Náhledový obrázek: X / Jura Haczek
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