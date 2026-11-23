Do Česka v pondělí dorazil sníh. Sněhové přeháňky se objevily i v nížinách a meteorologové a meteoroložky předpokládají, že tomu tak bude i v nejbližších dnech. Ve čtvrtek by podle nich mohl sníh napadnout po celém Česku.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu se v pondělí sněžení vyskytovalo zejména na jihozápadě Čech, ale sněhové přeháňky se objevovaly i jinde po republice. Teploty byly v ranních hodinách na většině území pod nulou.
První sněhový poprašek komplikuje dopravu napříč republikou
V Karlovarském kraji dokonce v některých oblastech sněžilo intenzivně. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic se kvůli nízkým nočním teplotám, které klesly pod bod mrazu, sníh držel i na vozovkách.
Dopravu sníh komplikuje i v Královéhradeckém kraji, kde na silnici mezi Trutnovem a Vlčicemi na kluzké vozovce došlo k nehodě, při které se autobus srazil s osobním autem. Dvě osobní auta se srazila u Police nad Metují na Náchodsku a řidiči na dvou místech havarovali i v nedalekých Teplicích nad Metují, uvádí Policie ČR.
Na opatrnost řidičů a řidiček se apeluje i v Libereckém kraji, kde se stále objevují sněhové přeháňky a silnice jsou tak sjízdné s opatrností. Hlavní tahy jsou však povětšinou holé a mokré. Pozor by si tak řidiči a řidičky měli dát v horských oblastech, kde se na silnicích může vyskytovat rozbředlý sníh. Stejné varování platí i pro Jesenicko a Šumpersko v Olomouckém kraji, kde se od nočních hodin objevují sněhové přeháňky. V horských oblastech vyjely na silnice posypové vozy.
S prvním popraškem sněhu se objevily problémy na silnicích i na Vysočině. Policie tu od rána řešila hned osm nehod, z čehož byly čtyři srážky se zvěří. Podle Policie ČR jsou silnice nižších tříd sjízdné se zvýšenou opatrností. „Řidiči oznámili zledovatělou silnici na Třebíčsku u obce Třebelovice a Jemnice. Silnici v Třebelovicích blokuje kamion,“ uvedla po osmé hodině policejní mluvčí Dana Čírtková.
V Polabí a na jižní Moravě se teploty drží povětšinou nad nulou a v případě sněhových přeháněk se tak sníh nedrží a silnice ani nenamrzají.
Kvůli víkendovému sněžení leží na hřebenech Krkonoš už skoro 50 cm sněhu. Jinde na horách je sněhu okolo 3 až 10 centimetrů. Sněhovou pokrývku hlásí i stanice mimo hory, například v Hejnicích ve Frýdlantském výběžku, které leží v nadmořské výšce 396 metrů, naměřili 3 cm. Momentálně se sníh v Česku drží od 400 metrů nad mořem a výš.
Předběžné varování
Sněhové přeháňky by se podle Českého hydrometeorologického ústavu měly ve čtvrtek po celý den objevovat na většině území, a to i v nížinách. V teplejších oblastech se sníh samozřejmě držet nebude a nejvíc nasněží na severních horách.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal předběžné varování na čtvrtek s očekáváním, že i v nižších polohách by místy mohlo nasněžit přes 10 cm sněhu. To by mohlo ovlivnit zejména dopravu, ale i další oblasti. Výstrahu i předpověď na čtvrtek bude ČHMÚ ještě upřesňovat.