Nájemné v Česku za deset let vzrostlo zhruba o polovinu. Problémem ale nejsou jen vysoké ceny, ale i krátkodobé nájemní smlouvy, které se dotýkají hlavně mladých lidí. Ministerstvo chce hledat řešení.
Vlastní bydlení je pro řadu lidí v Česku finančně nedostupné. Ani život v nájmu jim ale nemusí přinášet jistotu. Podle dat Eurostatu žila v roce 2025 v nájemním bydlení zhruba čtvrtina obyvatel Česka. Nájemné mezi lety 2015 a 2025 vzrostlo přibližně o 50 procent, informuje ČT24.
Vedle rostoucích cen upozorňuje předsedkyně Sdružení nájemníků ČR Lenka Veselá také na problém opakovaného uzavírání krátkodobých smluv.
„Dnes je bohužel běžným zvykem, že nájemci mají smlouvy na půl roku nebo na tři měsíce,“ uvedla pro ČT24. Lidé tak nemají jistotu, zda jim majitel smlouvu prodlouží a kolik budou za bydlení platit.
Podle průzkumu Ministerstva pro místní rozvoj z roku 2023 mělo 46 procent lidí žijících v nájmu smlouvu na méně než dva roky. Krátkodobé smlouvy se týkaly především mladých lidí s nižšími příjmy ve velkých městech.
Ministerstvo chce situaci řešit
Ministerstvo pro místní rozvoj chce se zástupci nájemníků i pronajímatelů hledat řešení, která by lidem zajistila větší stabilitu bydlení a zároveň respektovala práva majitelů nemovitostí. Prioritně se chce resort věnovat také problematice kaucí.
Ke zlepšení dostupnosti bydlení má přispět i nový program, který vláda schválila na začátku listopadu. Ministerstvo na něj vyčlení skoro šest miliard korun, díky nimž by mohlo vzniknout až 2 900 dostupných nájemních bytů. Příjem žádostí o podporu má začít v únoru 2027.