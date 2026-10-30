Kolik stojí nový domov? V Praze dáš za start i přes 100 tisíc, jinde vyjde stěhování na zlomek
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dnes 30. října 2026 v 10:00
Čas čtení 4:34

Kolik stojí nový domov? V Praze dáš za start i přes 100 tisíc, jinde vyjde stěhování na zlomek

Anna Sochorová
Anna Sochorová
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Kolik stojí nový domov? V Praze dáš za start i přes 100 tisíc, jinde vyjde stěhování na zlomek
Zdroj: Unsplash / Vitaly Gariev / volně k užití

Než vůbec otočíš klíčem v zámku nového bytu, tvůj bankovní účet utrpí značný šok. První nájem, tučná kauce, provize realitkám a k tomu samozřejmě účet za stěhováky. Kolik tedy dnes stojí nové bydlení a v kterých krajích lidé zaplatí nejvíc?

Možná i kvůli vysokým nákladům Češi a Češky oddalují stěhování a zůstávají v pronájmech, kde jim to úplně nevyhovuje.

Aktuální data ukazují, že v dnešní době na jednom místě vydržíme téměř dvakrát déle než před pár lety. Podle dat skupiny European Housing Services, pod kterou spadá i služba Bezrealitky, setrvávají dnes nájemníci a nájemnice na jedné adrese v průměru 4,4 roku. To je přibližně dvakrát déle než před čtyřmi lety.

Lidé totiž velmi dobře vědí, že podepsáním nové smlouvy to zdaleka nekončí. „Stěhování do nového nájmu není jen otázkou výšky výdaje za měsíční nájem. Domácnost musí během několika dnů zaplatit první nájemné, kauci a často také provizi nebo stěhovací služby. Právě vysoké jednorázové náklady mohou být jedním z důvodů, proč lidé změnu bydlení pečlivěji zvažují nebo s ní i váhají,“ upozorňuje Hendrik Meyer, šéf Bezrealitky.

Kolik stojí „vstupenka“ do nového bytu?

Rozdíly napříč Českem jsou obrovské. Průměrná nabídková cena za metr čtvereční se v regionech radikálně liší a určuje tón celého rozpočtu.

  • Modelové nájemné vychází z průměrné nabídkové ceny za metr čtvereční v jednotlivých
    regionech podle dat Bezrealitky. Nezahrnuje zálohy za služby ani energie.

Nejvíce peněz si musí připravit lidé v Praze a jejím metropolitním prstenci, kde metr čtvereční vyjde v průměru na 460 korun. Pro jednotlivce v jednopokojovém bytě (30 m²) to znamená měsíční nájem 13 800 korun, pár ve dvoupokojovém bytě (50 m²) zaplatí 23 tisíc korun a čtyřčlenná rodina v bytě 3+kk (70 m²) už 32 200 korun měsíčně.

praha byty
Zdroj: Unsplash / Matt Cramblett / volně k užití

Hned za hlavním městem se drží Brno a jeho region s průměrnou cenou 388 korun za metr čtvereční (jednotlivec zaplatí 11 640 korun, pár 19 400 korun a rodina 27 160 korun) a Středočeský kraj, kde metr čtvereční stojí 358 korun (10 740 korun, 17 900 korun a 25 060 korun).

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Naopak nejdostupnější bydlení hlásí Ústí nad Labem a okolí, kde metr čtvereční vyjde na pouhých 220 korun. Zde zaplatí jednotlivec za menší byt 6 600 korun, pár 11 000 korun a rodina 15 400 korun měsíčně. O něco dráž vychází Ostrava a aglomerace (245 korun/m²), Zlínsko (270 korun/m²), Olomoucko (275 korun/m²) a Plzeňsko (282 korun/m²), kde se ceny za metr pohybují od sedmi do necelých devíti tisíc za menší byt.

Propastné srovnání ukazuje na největší rozdíl mezi Prahou a Ústím nad Labem. U třicetimetrového bytu činí měsíční rozdíl přes sedm tisíc korun, u velkého rodinného bytu o rozloze 70 metrů čtverečních už lidé v metropoli zaplatí o téměř 17 tisíc korun měsíčně víc.

A jak je to s kaucí?

Kromě samotného nájmu si majitelé a majitelky bytů téměř vždy účtují vratnou kauci, a to obvykle ve výši dvou měsíčních nájmů. Při stěhování tak musíš najednou zaplatit první nájem, kauci a k tomu připočítat měsíční zálohy na energie a služby, což může být až dalších osm tisíc. Tato kombinace dělá z nastěhování náročnou záležitost.

  • Jednopokojový byt (30 m²): Startovní suma se pohybuje od 19 800 korun v Ústí nad Labem přes přibližně 22 až na téměř 35 tisíc korun v regionech (Ostrava, Zlín, Olomouc, Plzeň, Středočeský kraj, Brno) až po 41 400 korun v Praze.
  • Dvoupokojový byt (50 m²): Tady už tvoje peněženka pocítí větší zátěž, v Ústí zaplatíš 33 000 korun, v Brně 58 200 korun a v Praze 69 000 korun.
  • Třípokojový byt (70 m²): V Ústí nad Labem stojí první nájem a kauce 46 200 korun, v Brně 81 480 korun a v Praze se vyšplhají na 96 600 korun.

Kolik stojí samotní stěhováci?

Výslednou cenu za stěhovací služby určuje několik faktorů. Rozhoduje velikost bytu, množství nábytku, počet stěhováků, dostupnost výtahu, vzdálenost mezi adresami, možnost parkování před domem nebo nutnost rozebírání a sestavování nábytku.

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Podle orientačních dat Bezrealitky.cz byt o rozloze 30 m² vyjde na tři až šest tisíc korun. Byt o rozloze 50 m² tě může vyjít na 4500 až devět tisíc korun. V případě 70 m² se cena pohybuje kolem osmi až 18 tisíc korun.

stěhování
Zdroj: Unsplash / Robinson Greig / volně k užití

Pražská rodina může zaplatit až 100 tisíc

Když sečteme první nájem, dvojnásobnou kauci a stěhováky, výsledné částky rozhodně nekřičí „dostupné bydlení“. Například čtyřčlenná rodina, která se stěhuje do pražského bytu o rozloze 70 m², potřebuje jen na nájem a kauci 96 600 korun. Po připočtení stěhovací firmy se počáteční výdaje šplhají na 105 až 115 tisíc korun.

Pro srovnání v Ústí nad Labem vyjde stejný model přibližně na 54 až 64 tisíc korun, takže rozdíl mezi Prahou a Ústeckým krajem může dělat až 50 tisíc. Jednotlivec mířící do třicetimetrového bytu v Praze by měl mít po započtení stěhovací firmy připraveno zhruba 44 až 47 tisíc korun a pár stěhující se do dvoupokojového bytu zhruba 74 až 78 tisíc korun.

stěhování
Zdroj: Unsplash / Dina Badamshina / volně k užití

A to stále není všechno. V těchto součtech ještě chybí pravidelné měsíční zálohy na služby a energie, ale hlavně případná provize realitní kanceláři. Ta se obvykle pohybuje ve výši jednoho měsíčního nájmu a u plátců DPH bývá navýšená o 21 procent. V Česku tuto provizi většinou hradí nový nájemce, což už tak dost napjatý rozpočet ještě víc zatíží.

Tipy, jak alespoň trochu ušetřit

1) Udělej radikální inventuru a zbav se zbytečností

Stěhovací firmy účtují peníze primárně za objem nákladu a čas strávený prací. Než vůbec začneš balit, prober každou věc a zvaž, jestli ji v novém bytě skutečně využiješ. Věci, které roky ležely ve sklepě nebo na dně skříně, raději prodej, daruj charitě nebo ekologicky zlikviduj. Menší objem znamená menší stěhovací auto, méně krabic a méně hodin pro stěhováky, což se okamžitě pozitivně projeví na výsledné ceně.

2) Sháněj obalový materiál předem a zdarma

Krabice, bublinková fólie, stretch fólie a lepicí pásky zakoupené přímo u stěhovacích firem se můžou prodražit. Krabice si přitom můžeš zajistit s předstihem úplně zdarma. Poptávej starší krabice v místních supermarketech, lékárnách, večerkách nebo na internetových skupinách. Na zabalení křehkých věcí navíc nemusíš kupovat drahé výplně, skvěle ti poslouží staré noviny, časopisy, ručníky nebo povlečení, které stejně musíš přestěhovat.

3) Naplánuj čas, termíny i parkovací logistiku

Cenu stěhování zásadně ovlivňuje zvolený den a hodina. Vyhni se stěhování na konci a na začátku měsíce a o víkendech, kdy mají stěhovací firmy největší vytížení. Klíčové je také zajistit pro stěhováky parkovací místo co nejblíže vchodu, aby nemuseli zbytečně ztrácet čas.

4) Zavolej kamarádstvu 

Pokud se stěhuješ z menšího bytu, máš k dispozici ochotné kamarádstvo a dobrou fyzičku, platit kompletní stěhovací firmu nemusí být nutné. Pronájem vlastní dodávky vyjde na zlomek ceny profesionálních služeb.

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Můžeš zvolit i hybridní přístup. Sám*sama si sbalíš a převezeš většinu krabic a drobností. Profesionální stěhováky si najmeš jen na jednorázový odvoz těch nejtěžších a nejobjemnějších kusů nábytku, jako je velká lednice, pračka nebo těžká šatní skříň.

5) Hledej bydlení napřímo a vyhni se provizi realitkám

Jak ukazují data o vstupních nákladech, největší finanční ránu pro rozpočet představuje kombinace kauce, nájmu a provize realitní kanceláři. Ta se obvykle pohybuje ve výši jednoho měsíčního nájmu. Využíváním platforem pro přímý pronájem majitelů nemovitostí tuto tisícovou až desetitisícovou položku zcela eliminuješ. Ušetřené peníze pak můžeš rovnou investovat do kauce nebo potřebného vybavení nového domova.

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Zdroj: TZ / FYI Prague / Bezrealitky.cz
Náhledový obrázek: Unsplash / Vitaly Gariev / volně k užití
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