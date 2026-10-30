Tohle že je hřbitov? V Praze otevřeli betonovou zahradu, která soutěží o architektonickou cenu

Zdroj: MATEJ HAKÁR/BAKYTA ARCHITEKTI & FERTYK ARCHITEKTI
Zdroj: MATEJ HAKÁR/BAKYTA ARCHITEKTI & FERTYK ARCHITEKTI
Zdroj: MATEJ HAKÁR/BAKYTA ARCHITEKTI & FERTYK ARCHITEKTI
Zdroj: MATEJ HAKÁR/BAKYTA ARCHITEKTI & FERTYK ARCHITEKTI
Zdroj: MATEJ HAKÁR/BAKYTA ARCHITEKTI & FERTYK ARCHITEKTI
Zdroj: MATEJ HAKÁR/BAKYTA ARCHITEKTI & FERTYK ARCHITEKTI
Zdroj: MATEJ HAKÁR/BAKYTA ARCHITEKTI & FERTYK ARCHITEKTI
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🪦 Hřbitov nemusí být jen místo, kam chodíš zapálit svíčku.
V pražské Hostivaři vzniklo netradiční kolumbárium s místy pro více než tisíc uren. Vysoké betonové zdi ho chrání před ruchem okolních ulic, zatímco uvnitř roste původní divoká švestka a kvete louka. Teď na podzim se nová část konečně otevřela lidem.