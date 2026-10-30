Během středeční nehody vysokorychlostních vlaků ve Španělsku zemřel i český občan. Počet obětí vzrostl na šedesát děvet osob.
Při středeční srážce vysokorychlostních vlaků nedaleko obce Urda ve středním Španělsku zahynul český občan. Jeho totožnost potvrdily španělské úřady, oznámil v pátek mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő. Informoval o tom server Novinky s odvoláním na španělského ministra zahraničí.
„Na základě identifikace provedené španělskými orgány byla potvrzena smrt mladého českého občana, který se nacházel ve vlaku zasaženém tragickou železniční nehodou u Toleda,“ uvedl Čörgő.
Zaměstnanci českého velvyslanectví v Madridu jsou v kontaktu s rodinou zesnulého a poskytují jí potřebnou pomoc. „Rodině a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ dodal mluvčí.
Podle aktuálních informací při nehodě, ke které došlo ve středu, zemřelo 69 lidí a řada obětí zatím nebyla identifikována. „Testování postupuje pomalu, ale rodiny budou v průběhu dne kontaktovány, aby si mohly přijít vyzvednout výsledky,“ uvedla mluvčí vlády autonomního společenství Kastilie-La Mancha Esther Padillová.
Vysokorychlostní vlak AVE státní společnosti Renfe ve středu v 8:53 zezadu narazil do vlaku soukromé společnosti Iryo nedaleko obce Urda v provincii Toledo. Po srážce se tři vagony vlaku společnosti Iryo vykolejily a spadly z náspu. Lokomotiva vlaku společnosti Renfe se oddělila a spadla z náspu na druhé straně, její první vagon se rozlomil na dvě části. Celkem přepravovaly více než 540 cestujících.
Španělské ministerstvo zahraničí uvedlo, že mezi oběťmi či zraněnými je více než 40 cizinců a cizinek z nejméně sedmi zemí, mimo jiné z Itálie, Mexika nebo Japonska, píše deník La Razón.
Britská stanice BBC uvedla, že španělské úřady po určitou dobu uváděly 74 mrtvých, posléze ale tento údaj smazaly a znovu uvádějí 69. Počet obětí se však může změnit.