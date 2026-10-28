Koncert pro budoucnost se postavil za stávkující z ČT a ČRo. Na Václavském náměstí zahrají Renne Dang, Olympic i Marcell & fiedlerski. Modlitbu pro Martu zazpívá Marie April.
Letošní 17. listopad bude na Václavském náměstí patřit nejen oslavám svobody, ale i boji za nezávislost veřejnoprávních médií. Organizátorstvo tradičního Koncertu pro budoucnost oznámilo novou petici s názvem JSME S VÁMI, kterou vyjadřuje otevřenou podporu plánované stávce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu ohlášené na 3. listopadu.
Jedenáctý ročník akce nabídne silnou kombinaci hudby, stand-upových postřehů, investigativní žurnalistiky i občanského aktivismu. Organizátorstvo počítá s účastí přesahující 100 tisíc lidí a programem, který přímo reaguje na aktuální politické a společenské tlaky na média.
„V obraně médií nejste sami“
Iniciativa navazuje na dubnový projekt Jsme s vámi. Buďte s námi!, do něhož se zapojily desítky veřejně známých osobností. Novou peticí pořadatelé odmítají snahy o politickou kontrolu veřejnoprávních médií a upozorňují na hrozící oslabení regionálního zpravodajství i kulturního obsahu.
Zaměstnanci a zaměstnankyně ČT i ČRo mají podle autorů výzvy legitimní právo na stávku, pokud cítí, že je jejich nezávislost v ohrožení. Petice proto vyzývá veřejnost, aby se postavila za novináře i tvůrce, kteří odmítají ustoupit politickým vlivům.
Koncert pro budoucnost nabídne od rapu přes experimenty až po rockové klasiky
Akce startuje v úterý 17. listopadu symbolicky v 16:36 v dolní části Václavského náměstí a potrvá do 22:00. Moderátorské role se ujme osvědčená dvojice Jindřich Šídlo a Jenovéfa Boková.
Hudební dramaturgie letos vsadila na výrazný kontrast žánrů i generací. Návštěvníci uslyší Renneho Danga, energické rap-elektronické duo P/ST, rapové duo Hihihahaholky nebo moderní popový projekt Marcell & fiedlerski se speciálními hosty. Na scéně zahrají také Olympic, Michal Hrůza, Colorfactory, Vanua2 či Robert Křesťan a Druhá tráva.
Českou státní hymnu zazpívá Bára Basiková, zatímco ikonickou Modlitbu pro Martu představí Marie April.
Představí se i řečnictvo
Kromě hudby nabídne pódium prostor pro komentáře zástupců médií, akademické obce i digitální scény.
Z médií a digitální tvorby: Daniel Stach (ČT), Karolína Koubová (ČRo), investigativní reportér Lukáš Valášek (Seznam Zprávy) a youtuber a moderátor Lukáš Fritscher aka Lukefry.
Z kultury a vědy: Režisérka Tereza Nvotová, herec a režisér Miroslav Krobot, historička Hana Kubátová, sociolog Václav Štětka a vědec Daniel Kortus (autor projektu Klimatomluva).
Historický přesah: Investigativní novinář Jaroslav Spurný a bývalý disident Petr Pospíchal připomenou blížící se 50. výročí Charty 77.
16:36 Zahájení KPB 2026
16:45 – 18:00 Vanua2, Hana Kubátová, Václav Štětka, Miroslav Kemel, Klára Šimáčková Laurenčíková, Daniela Kolářová, Olympic, Jaroslav Spurný, Petr Pospíchal (50 let Charty 77), Aliance pro moderní stát
18:00 – 19:00 Renne Dang, Lukáš Valášek, Colorfactory, Miroslav Krobot
19:00 – 20:00 Česká hymna (Bára Basiková), Modlitba pro Martu (Marie April), Daniel Stach, Michal Hrůza, Jan Gregar, Kateřina Šafaříková, Marcell & fiedlerski & hosté
20:00 – 21:00 Tereza Nvotová, Czexperiment, Robert Křesťan & Druhá tráva, Radka Potměšilová (vzpomínka na Jana Potměšila), Daniel Kortus
21:00 – 22:00 Hihihahaholky, Lukáš Fritscher (Lukefry), P/ST
Vstup je zdarma, pomoct může sbírka
Vstup na celou akci je tradičně zdarma. Ti, kteří se nedostanou přímo do centra Prahy, mohou sledovat živý přenos na Facebooku a Instagramu Koncertu pro budoucnost, v iVysílání České televize, na platformě ČTK Connect nebo na webu Seznam Zpráv.
Pořádající nezisková organizace Nerudný fest financuje akci výhradně z dobrovolných darů veřejnosti a nadací. Aby si akce zachovala nezávislost na státu a pokryla produkční i technické zázemí, mohou lidé podpořit organizátory darem prostřednictvím portálu Darujme.cz.