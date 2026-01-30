Na studentských kolejích v Praze v noci hořelo. Evakuováno bylo přes 100 lidí

Břevnovské koleje zasáhl požár. Došlo k velké evakuaci.
Požár vypukl na koleji Na Větrníku krátce před půl třetí ráno. Oheň zasáhl jeden z pokojů ve vícepodlažní budově. Hasiči na sociální síti X uvedli, že plameny uhasili pomocí jednoho hasebního proudu, poté objekt odvětrali a kontrolovali možná skrytá ohniska.
„Z objektu bylo evakuováno 121 lidí, dalších 16 bylo zachráněno, jedna osoba byla předána do péče záchranné služby,“ sdělil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Příčina požáru je stále neznámá.
Na místo byly vyslány jednotky hasičů ve druhém stupni požárního poplachu. Spolu s nimi zasahovala také policie a záchranná služba. Ta kromě standardních posádek nasadila dva vozy určené pro mimořádné události, k dispozici byl rovněž autobus.