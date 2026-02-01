Únor je tady a zima rozhodně ještě nekončí. Jak to tak vypadá, ta malebná ladovská nás minimálně následujících sedm dní ale také nečeká. Připrav se spíše na sychravo, zataženo a v nížinách déšť.
Podívej se, jaké počasí předpovídají meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ):
První únorový den je zatažený až oblačný. Během neděle může ojediněle slabě sněžit nebo se objeví mrznoucí mrholení či mrznoucí mlha. Teploty zůstanou převážně pod nulou, nejtepleji bude plus jeden stupeň. Na severu a severovýchodě Česka očekávej minus osm až minus čtyři stupně, v 1 000 metrech na horách také kolem minus čtyř stupňů.
Foukat bude slabý, na severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severovýchodní až východní vítr o rychlosti dva až šest metrů za sekundu.
V noci na pondělí se ojediněle objeví slabé sněžení nebo i mrznoucí mrholení, případně mrznoucí mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat v rozmezí minus dva až minus šest stupňů, na severu a severovýchodě minus sedm až minus 11 stupňů.
Ráno se probudíme do zataženého dne, oblačno a místy slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení bude pokračovat po celý den. Přes den se oteplí na minus tři až plus dva stupně, na severovýchodě ručička teploměru nepřesáhne minus pět. Podle meteorologů z ČHMÚ bude foukat mírný jihovýchodní až východní vítr, stále rychlostí dva až šest metrů za sekundu, ale večer na jihu Moravy a na Českomoravské vrchovině zesílí.
Od úterý si dej pozor na ledovky
Stejné počasí bude pokračovat i v průběhu týdne, v úterý stále zataženo až oblačno, ojediněle slabé sněžení, v jihozápadní polovině území i mrznoucí mrholení. Teploty očekávej od minus do plus dvou stupňů, na severovýchodě místy kolem minus čtyř stupňů.
Na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě si opět dej pozor na čerstvý vítr, který může mít nárazy až kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 kilometrů za hodinu. Večer vítr zeslábne.
Meteorologové varují, že při mrznoucích srážkách se budou tvořit slabé ledovky. Předpokládají nula až tři milimetry dešťových srážek a nula až tři centimetry nově napadaného sněhu.
Výstraha před ledovkami pokračuje i ve středu. Pršet bude uprostřed pracovního týdne trochu více, na Moravě a ve Slezsku předpokládá ČHMÚ až 10 milimetrů srážek.
Na horách připadnou až tři centimetry sněhu
Stejně bude i ve čtvrtek. Předpověď stále hlásí zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť, v polohách nad 700 metrů ale i sníh. Napadnout by mohly až tři centimetry nového sněhu.
Místy bude v Česku mlhavo, zpočátku dne ojediněle i mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na tři až minus dva stupně, přes den se pak ochladí až na osm stupňů. Na západě Čech zůstane teplota kolem dvou stupňů. I nadále má foukat slabý, místy mírný východní až jihovýchodní vítr rychlostí dva až šest metrů za sekundu.
Jak bude příští víkend?
Ani mezi pátkem a nedělí se počasí nijak dramaticky nezmění, připrav se opět na zatažené až oblačné dny, místy bude občas pršet, od vyšších poloh pak budou srážky smíšené nebo jen sněhové. Také se mohou objevit mlhy. V noci bude mezi třemi až minus dvěma stupni, přes den pak plus tři až osm stupňů Celsia.