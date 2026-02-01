Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 1. února 2026 v 14:45
Čas čtení 1:07

ŽIVĚ: Na demonstraci v Praze dorazilo přes 80 tisíc lidí. Sleduj přímý přenos (Aktualizováno)

ŽIVĚ: Na demonstraci v Praze dorazilo přes 80 tisíc lidí. Sleduj přímý přenos (Aktualizováno)
Zdroj: Milion chvilek / volně k užití

Na pražském Staroměstském a Václavském náměstí začíná v neděli 1. února v 15:00 demonstrace Stojíme za prezidentem. Pořádá ji spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na SMS zprávy Petra Macinky (Motoristé sobě), které prezident označil za vydírání.

Přímo na místě dění je i Refresher. V průběhu demonstrace budeme přinášet průběžné aktualizace.

Dorazilo více než 80 tisíc lidí

Jak jsme psali včera, očekává se obrovská účast. Do Prahy na demonstraci zamířily vyjádřit svou podporu prezidentovi desítky tisíc lidí ze všech koutů České republiky. Pokud nejsi v Praze, přímý přenos demonstrace můžeš sledovat v živém vysílání na YouTube:

1. února 2026 v 8:03 Čas čtení 1:03 Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“ Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“

Dle odhadů se demonstrace účastní desítky tisíc lidí. Dopravní podnik hl. m. Prahy oznámil, že musel uzavřít stanici Staroměstská. Na průběh dohlížejí policisté.

Lidé si na demonstraci přinesli české vlajky i transparenty s různými hesly. Objevují se na nich nápisy jako „Macinko, s výhrůžkami jdi do p***le, ne do politiky“ nebo „Pane prezidente, stojíme za Vámi“.

Pořadatel demonstrace Mikuláš Minář ze spolku Milion chvilek pro demokracii oznámil, že Staroměstské i Václavské náměstí jsou zaplněné. Na demonstraci podle něj dorazilo 80 až 90 tisíc lidí. „Dnes je plná Praha, pojďme jim příště ukázat, že bude plná republika,“ řekl.

demonstrace demonstrace Lidé demonstrují na Staroměstském náměstí v Praze. demonstrace
Prezident si váží podpory

Prezident Petr Pavel již poděkoval lidem za podporu a za to, že dorazili do Prahy. „Jednou z velmi pozitivních předností naší země je síla a kvalita občanské společnosti, která se dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Velmi si vážím všech, kteří nezůstávají lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, a cítí svůj díl odpovědnosti za stav naší země,“ cituje spolek Milion chvilek pro demokracii prezidentova slova v příspěvku na Instagramu.

30. ledna 2026 v 16:00 Čas čtení 2:56 KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili? KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?

O kauze SMS zpráv, jejichž obsah prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání, jsme psali zde. Sám ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka uvedl, že o vydírání nešlo. 

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek)

 
1. února 2026 v 11:22 Čas čtení 2:06 PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
30. ledna 2026 v 16:00 Čas čtení 2:56 KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili? KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
31. ledna 2026 v 15:19 Čas čtení 1:04 Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
