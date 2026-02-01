Na pražském Staroměstském a Václavském náměstí začíná v neděli 1. února v 15:00 demonstrace Stojíme za prezidentem. Pořádá ji spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na SMS zprávy Petra Macinky (Motoristé sobě), které prezident označil za vydírání.
Dorazilo více než 80 tisíc lidí
Jak jsme psali včera, očekává se obrovská účast. Do Prahy na demonstraci zamířily vyjádřit svou podporu prezidentovi desítky tisíc lidí ze všech koutů České republiky. Pokud nejsi v Praze, přímý přenos demonstrace můžeš sledovat v živém vysílání na YouTube:
Dle odhadů se demonstrace účastní desítky tisíc lidí. Dopravní podnik hl. m. Prahy oznámil, že musel uzavřít stanici Staroměstská. Na průběh dohlížejí policisté.
Lidé si na demonstraci přinesli české vlajky i transparenty s různými hesly. Objevují se na nich nápisy jako „Macinko, s výhrůžkami jdi do p***le, ne do politiky“ nebo „Pane prezidente, stojíme za Vámi“.
Pořadatel demonstrace Mikuláš Minář ze spolku Milion chvilek pro demokracii oznámil, že Staroměstské i Václavské náměstí jsou zaplněné. Na demonstraci podle něj dorazilo 80 až 90 tisíc lidí. „Dnes je plná Praha, pojďme jim příště ukázat, že bude plná republika,“ řekl.
Prezident si váží podpory
Prezident Petr Pavel již poděkoval lidem za podporu a za to, že dorazili do Prahy. „Jednou z velmi pozitivních předností naší země je síla a kvalita občanské společnosti, která se dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Velmi si vážím všech, kteří nezůstávají lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, a cítí svůj díl odpovědnosti za stav naší země,“ cituje spolek Milion chvilek pro demokracii prezidentova slova v příspěvku na Instagramu.
O kauze SMS zpráv, jejichž obsah prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání, jsme psali zde. Sám ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka uvedl, že o vydírání nešlo.