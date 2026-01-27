Macinka se pokusil vydírat prezidenta kvůli Turkovi. Pavel SMS zprávy zveřejnil

Pokud nebude Turek na ministerstvu, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabilitace. To je jen úryvek parafrázované zprávy, která přišla v pondělí večer poradci prezidenta Petru Kolářovi.
Aktualizace 14:43 – Slova ministra zahraničí Petra Macinky z textových zpráv poradci prezidenta Petra Pavla jsou nešťastná, uvedl premiér Andrej Babiš. Byla to soukromá komunikace s poradcem, určitě tedy nejde o vydírání, řekl.
- - -
Předseda strany Motoristé Sobě, Petr Macinka, ve zprávách opět kope za dosazení Filipa Turka do ministerského křesla, nyní ale způsobem, který na politické scéně nemá obdoby.
„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné,“ řekl na mimořádné tiskové konferenci prezident Pavel.
Zprávy odsuzují i opoziční poslanci a představitelé ODS, TOP 09, KDU-ČSL se shodují na tom, že by měl Petr Macinka zezignovat a podle předsedy Pirátů, Zdeňka Hřiba by měl Andrej Babiš navrhnout jeho odvolání. Na schůzi, která proběhne dnes, 27. ledna od 14. hodin bude Vít Rakušan požadovat vyjádření jak předsedy vlády, tak samotného Petra Macinky.
Že by podobný styl komunikace nezvolila uvedla i poslankyně za ANO Taťána Malá: „Nepovažuji ten způsob komunikace za nijak šťastný,“ uvedla na tiskové konferenci. Andrej Babiš se zatím nevyjádřil a Petr Macinka naplánoval živé vyjádření na 16 hodin.