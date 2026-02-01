Sledujeme dění kolem kauzy SMS zpráv, ve kterých měl ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka vydírat prezidenta Petra Pavla. Opozice od Macinky požaduje omluvu, ten ji však podle svých posledních slov neplánuje a zprávy za vydírání nepovažuje.
Macinka byl v neděli odpoledne hostem v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi. „Nemám za co se mu omlouvat. Nejrozumnější způsob, jak situaci neeskalovat, je ignorovat Kancelář prezidenta republiky,“ cituje ČT24 jeho odpověď na otázku, zda se omluví.
Neomluví se a neodstoupí
V pořadu Macinka také uvedl, že nevidí „absolutně žádný důvod“ pro rezignaci na svůj ministerský post. „To, že to opozice chce... Prohrála volby, tak to chtít může,“ komentoval.
„I prezident si zvykl, že předchozí vláda skákala, jak on pískal, že mu zobali z ruky a udělali mu první poslední, a možná si myslel, že tento stav bude pokračovat,“ dodal s tím, že si prezident bude muset zvyknout, že „s ním bude komunikováno jako s opozicí.“
Nechce prezidenta na summitu NATO
Právě proto, že je v opoziční roli, by podle Macinky prezident Pavel neměl Českou republiku zastupovat na chystaném summitu NATO v tureckém hlavním městě Ankaře. „Zahraniční politiku a postoje České republiky formuluje vláda na základě programového prohlášení. Spolu s námi ho netvořil prezident,“ vysvětlil svůj postoj.
„Politika není pro princezny“
Telefonní číslo na prezidenta prý Macinka nemá, několikrát se setkali, ale komunikují spolu skrze jiné lidi. Moderátor Moravec se ho zeptal, zda prezidenta zprávami vydíral. „Politika není žádná disciplína pro princezny, je to velmi ostrý střet, je to velmi náročná disciplína,“ odvětil na to ministr.
„Každý, kdo je ve vrcholové politice, tak by měl prokázat nějakou silnější odolnost. I politika je svým způsobem válečná zóna, je to trošku jiná disciplína než být vojákem,“ uvedl při Moravcově zmínce o prezidentových zkušenostech z válečných zón.
Na podporu prezidenta se v Praze v neděli 2. února odpoledne koná demonstrace. I na tu byl Macinka tázán, přičemž odpověděl, že demonstranty*demonstrantky respektuje. „Ale i oni by měli respektovat, že před čtyřmi měsíci proběhly nějaké volby a v nich těchto lidí nebylo dost na to, aby zvítězila politická reprezentace, kterou dnes reprezentuje Petr Pavel,“ uzavřel téma.