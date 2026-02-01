Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Lucie Novotná
včera 1. února 2026 v 16:48
Čas čtení 1:15

Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
Zdroj: Motoristé sobě/propagační materiál

Sledujeme dění kolem kauzy SMS zpráv, ve kterých měl ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka vydírat prezidenta Petra Pavla. Opozice od Macinky požaduje omluvu, ten ji však podle svých posledních slov neplánuje a zprávy za vydírání nepovažuje.

Macinka byl v neděli odpoledne hostem v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi. „Nemám za co se mu omlouvat. Nejrozumnější způsob, jak situaci neeskalovat, je ignorovat Kancelář prezidenta republiky,“ cituje ČT24 jeho odpověď na otázku, zda se omluví.

1. února 2026 v 14:45 Čas čtení 2:46 Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Petr Macinka.
Petr Macinka. Zdroj: Motoristé sobě/propagační materiál

Neomluví se a neodstoupí

V pořadu Macinka také uvedl, že nevidí „absolutně žádný důvod“ pro rezignaci na svůj ministerský post. „To, že to opozice chce... Prohrála volby, tak to chtít může,“ komentoval.

„I prezident si zvykl, že předchozí vláda skákala, jak on pískal, že mu zobali z ruky a udělali mu první poslední, a možná si myslel, že tento stav bude pokračovat,“ dodal s tím, že si prezident bude muset zvyknout, že „s ním bude komunikováno jako s opozicí.“

27. ledna 2026 v 14:04 Čas čtení 0:56 Macinka se pokusil vydírat prezidenta kvůli Turkovi. Pavel SMS zprávy zveřejnil Macinka se pokusil vydírat prezidenta kvůli Turkovi. Pavel SMS zprávy zveřejnil

Nechce prezidenta na summitu NATO

Právě proto, že je v opoziční roli, by podle Macinky prezident Pavel neměl Českou republiku zastupovat na chystaném summitu NATO v tureckém hlavním městě Ankaře. „Zahraniční politiku a postoje České republiky formuluje vláda na základě programového prohlášení. Spolu s námi ho netvořil prezident,“ vysvětlil svůj postoj.

Petr Pavel SMS od Macinky označil za možné vydírání.
Petr Pavel SMS od Macinky označil za možné vydírání. Zdroj: Refresher

„Politika není pro princezny“

Telefonní číslo na prezidenta prý Macinka nemá, několikrát se setkali, ale komunikují spolu skrze jiné lidi. Moderátor Moravec se ho zeptal, zda prezidenta zprávami vydíral. „Politika není žádná disciplína pro princezny, je to velmi ostrý střet, je to velmi náročná disciplína,“ odvětil na to ministr.

„Každý, kdo je ve vrcholové politice, tak by měl prokázat nějakou silnější odolnost. I politika je svým způsobem válečná zóna, je to trošku jiná disciplína než být vojákem,“ uvedl při Moravcově zmínce o prezidentových zkušenostech z válečných zón.

31. ledna 2026 v 15:19 Čas čtení 1:04 Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu

Na podporu prezidenta se v Praze v neděli 2. února odpoledne koná demonstrace. I na tu byl Macinka tázán, přičemž odpověděl, že demonstranty*demonstrantky respektuje. „Ale i oni by měli respektovat, že před čtyřmi měsíci proběhly nějaké volby a v nich těchto lidí nebylo dost na to, aby zvítězila politická reprezentace, kterou dnes reprezentuje Petr Pavel,“ uzavřel téma.

Demonstrace na Staroměstském náměstí.
Demonstrace na Staroměstském náměstí. Zdroj: REFRESHER/Anna-Marie Vondráková
1. února 2026 v 11:22 Čas čtení 2:06 PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
1. února 2026 v 14:02 Čas čtení 0:00 Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
1. února 2026 v 10:34 Čas čtení 0:51 Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Politika Česko Petr Macinka Petr Pavel Politika
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 13:32
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
včera v 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
včera v 16:48
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
včera v 11:22
PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
včera v 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
včera v 08:03
Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“
Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“
včera v 13:32
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
včera v 11:22
PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
7
27. 1. 2026 17:06
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
Milion Chvilek vydává výzvu STOJÍME ZA PREZIDENTEM a plánuje demonstraci
včera v 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
3
před 3 dny
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
před 3 dny
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Průlom v léčbě nejzrádnějšího typu rakoviny. Španělský vědec ji vyléčil u myší
Lifestyle news
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
včera v 14:02
Které aerolinky mají největší zpoždění? Podívej se na přehled těch, které cestující zklamou nejčastěji
včera v 10:34
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
včera v 07:44
Za WhatsApp budeme v budoucnu zřejmě platit. Kolik má stát předplatné?
před 2 dny
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
před 2 dny
Konečně známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
před 2 dny
Thundercat vydává po šesti letech nové album, hostují na něm Mac Miller nebo A$AP Rocky. Brzy přijede i do Prahy
před 2 dny
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 2 dny
Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us
před 3 dny
Politika Všechno
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
včera v 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na pražském Staroměstském a Václavském náměstí začala v neděli 1. února v 15:00 demonstrace Stojíme za prezidentem. Pořádal ji spolek Milion chvilek pro demokracii v reakci na SMS zprávy Petra Macinky (Motoristé sobě), které prezident označil za vydírání.
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
před 4 dny
Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
3
před 3 dny
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
před 2 dny
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“
včera v 08:03
Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“
Ekonomika Všechno
Toto je 10 povolání, které podle odborníků umělá inteligence nenahradí
1
14. 8. 2025 9:32
Toto je 10 povolání, které podle odborníků umělá inteligence nenahradí
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 12:49
Zlato, cash nebo poukaz? Průzkum ukázal, co si Češi*Češky nejvíc přejí k Vánocům
Česko Všechno
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
včera v 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
včera v 16:48
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“
Politika Všechno
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
včera v 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
20
před 4 dny
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
včera v 16:48
Macinka se prezidentu Pavlovi neomluví a pro rezignaci nevidí důvod. „Politika není pro princezny“

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
před 3 dny
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Editorské shrnutí nejzásadnějších událostí posledního týdne.
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
před 4 dny
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
28. 1. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
28. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
KOMENTÁŘ: Revoluce, která patří ženám. Íránky proměnily cigaretu zapálenou o fotku vůdce v revoluční symbol
20. 1. 2026 15:00
KOMENTÁŘ: Revoluce, která patří ženám. Íránky proměnily cigaretu zapálenou o fotku vůdce v revoluční symbol
Více
Domů
Sdílet
Diskuse