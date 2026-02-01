Nově zveřejněné miliony stránek Epsteinových spisů přinesly na světlo nové kauzy, do kterých mají být zapojeny ty největší světové osobnosti.
V sobotu jsme informovali o tom, že ministerstvo spravedlnosti USA v pátek 30. ledna zveřejnilo miliony stránek ze spisů v rámci vyšetřování sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení.
Spisy obsahují informace o prezidentu Donaldu Trumpovi, podnikateli Elonu Muskovi i zakladateli společnosti Microsoft Billu Gastesovi. Právě poslední jmenovaný se proti obviněním tvrdě ohranil.
Gates se měl nakazit při sexu s Ruskami
Zveřejněné spisy obsahují koncepty e-mailů, které Epstein adresoval sám sobě. Bill Gates podle nich měl provozovat pohlavní styk s ruskými dívkami, kterého ho nakazily pohlavně přenosnou infekcí. Aby toho nebylo málo, podle Epsteina měl tuto infekci zatajit před svou tehdejší manželkou Melindou French Gates.
E-mail z 18. července 2013 s předmětem „Bill“ měl údajně být adresovaný Borisi Nikolicovi, bývalému poradci Gatese a jeho nadace. Nikolic byl zároveň lékařem a Gatesovi měl na infekci poskytnout antibiotika. Měl o jeho záletech vědět, zprostředkovávat je a pomáhat mu.
Epstein si podle Gatese vymýšlel
„Tato tvrzení jsou naprosto absurdní a zcela nepravdivá,“ cituje server People prohlášení mluvčího Gatese. „Jediné, co tyto dokumenty dokazují, je Epsteinova frustrace z toho, že s Gatesem neměl trvalý vztah“ uvádí s tím, že materiály ukazují, jak daleko byl Epstein ochotný zajít s pomluvami.
„Při zpětném pohledu jsem byl hloupý, že jsem s ním trávil jakýkoli čas,“ vyjádřil se Gates dříve o setkáních s Epsteinem. Ostatně právě i tato setkání měla být jedním z důvodů rozpadu Gatesova manželství, a to do pouhého roka od svatby.
„Myslel jsem si, že mi to pomůže s filantropií v oblasti globálního zdraví. Ve skutečnosti se to nepodařilo, byla to prostě obrovská chyba,“ připomíná People Gatesova slova.