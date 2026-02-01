Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 1. února 2026 v 12:28
Čas čtení 1:05

Epsteinovy spisy: Bill Gates se měl údajně nakazit při sexu s Ruskami. Obvinění razantně odmítá

Epsteinovy spisy: Bill Gates se měl údajně nakazit při sexu s Ruskami. Obvinění razantně odmítá
Zdroj: TASR/AP/Gian Ehrenzeller/Keystone

Nově zveřejněné miliony stránek Epsteinových spisů přinesly na světlo nové kauzy, do kterých mají být zapojeny ty největší světové osobnosti.

V sobotu jsme informovali o tom, že ministerstvo spravedlnosti USA v pátek 30. ledna zveřejnilo miliony stránek ze spisů v rámci vyšetřování sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení.

Spisy obsahují informace o prezidentu Donaldu Trumpovi, podnikateli Elonu Muskovi i zakladateli společnosti Microsoft Billu Gastesovi. Právě poslední jmenovaný se proti obviněním tvrdě ohranil.

31. ledna 2026 v 14:08 Čas čtení 1:20 Americké ministerstvo zveřejnilo miliony nových stránek Epsteinových spisů. Některé informace o Trumpovi údajně zmizely Americké ministerstvo zveřejnilo miliony nových stránek Epsteinových spisů. Některé informace o Trumpovi údajně zmizely

Gates se měl nakazit při sexu s Ruskami

Zveřejněné spisy obsahují koncepty e-mailů, které Epstein adresoval sám sobě. Bill Gates podle nich měl provozovat pohlavní styk s ruskými dívkami, kterého ho nakazily pohlavně přenosnou infekcí. Aby toho nebylo málo, podle Epsteina měl tuto infekci zatajit před svou tehdejší manželkou Melindou French Gates.

E-mail z 18. července 2013 s předmětem „Bill“ měl údajně být adresovaný Borisi Nikolicovi, bývalému poradci Gatese a jeho nadace. Nikolic byl zároveň lékařem a Gatesovi měl na infekci poskytnout antibiotika. Měl o jeho záletech vědět, zprostředkovávat je a pomáhat mu.

30. ledna 2026 v 16:00 Čas čtení 2:56 KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili? KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?

Epstein si podle Gatese vymýšlel

„Tato tvrzení jsou naprosto absurdní a zcela nepravdivá,“ cituje server People prohlášení mluvčího Gatese. „Jediné, co tyto dokumenty dokazují, je Epsteinova frustrace z toho, že s Gatesem neměl trvalý vztah“ uvádí s tím, že materiály ukazují, jak daleko byl Epstein ochotný zajít s pomluvami.

Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu ve vězení.
Jeffrey Epstein spáchal sebevraždu ve vězení. Zdroj: Wikimedia Commons / volně k užití

„Při zpětném pohledu jsem byl hloupý, že jsem s ním trávil jakýkoli čas,“ vyjádřil se Gates dříve o setkáních s Epsteinem. Ostatně právě i tato setkání měla být jedním z důvodů rozpadu Gatesova manželství, a to do pouhého roka od svatby.

„Myslel jsem si, že mi to pomůže s filantropií v oblasti globálního zdraví. Ve skutečnosti se to nepodařilo, byla to prostě obrovská chyba,“ připomíná People Gatesova slova.

1. února 2026 v 8:03 Čas čtení 1:03 Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“ Demonstrace na podporu prezidenta Pavla se rozšiřuje i na Václavák. „Češi se skutečně probudili“
1. února 2026 v 7:44 Čas čtení 1:49 ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
1. února 2026 v 11:22 Čas čtení 2:06 PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech PŘEDPOVĚĎ: Česko čeká týden plný srážek, hrozí i ledovka. Podívej se, jak bude v příštích dnech
Související témata:
Zahraničí Spojené státy americké (USA)
