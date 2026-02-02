Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 2. února 2026 v 8:34
Čas čtení 0:50

Stanice metra Flora se dnes uzavírá na 10 měsíců. Projde kompletní modernizací

Od pondělí 2. února se přibližně na 10 měsíců uzavře stanice metra Flora na lince A z důvodu rekonstrukce.

„Během této doby budou vlaky metra stanicí pouze projíždět sníženou rychlostí. Současně bude zcela uzavřen vestibul a podchody stanice,“ informuje Dopravní podnik hlavního města Prahy. V provozu tedy nebudou ani místní veřejné toalety, ani obchody.

Místo metra budeš muset tramvají

Pokud se budeš potřebovat dostat k uzavřené stanici, využívat budeš moci pravidelné tramvajové linky od okolních stanic metra linky A, a to tramvaje číslo 10, 11 a 16 z Náměstí Míru, tramvaj 13 z Jiřího z Poděbrad nebo linku 16 z Želivského.

Tramvajovou linku 13 jako jedinou Dopravní podnik posílí, zkrátí její intervaly ve všední dny z 10 na osm minut a o víkendech z 15 na 12 minut. Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje dopravu v Praze, pro Novinky.cz sdělil, že kdyby to nestačilo, budou jednat o dalších úpravách jízdních řádů.

Stanice metra Flora se od 2. února uzavírá.
Zdroj: DPP/Petr Hejna/volně k užití

Stanici čeká velká modernizace

Stavební práce na stanice Flora započaly již na začátku října 2025, nyní vstupují do své hlavní fáze. Součástí oprav bude výměna původních, více než 45 let starých, tříramenných sovětských eskalátorů a jejich strojovny. Stanice se bude kompletně modernizovat a vybudují k ní také bezbariérový přístup. Práce má na starosti sdružení společností STRABAG a OHLA ŽS.

Zpět do provozu by stanice Flora měla být uvedená na přelomu listopadu a prosince letošního roku.

Česko Doprava METRO Praha Zprávy z domova
