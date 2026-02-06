Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky

V pátek ráno byl ruský generálporučík Vladimir Alexejev postřelen v bytovém domě v Moskvě.
Po incidentu byl hospitalizován, podle agentury TASR, která cituje AFP a TASS.
„Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní vyšetřování... v souvislosti s pokusem o vraždu generálporučíka Vladimira Alexejeva v severozápadní části Moskvy,“ uvedla mluvčí výboru Svetlana Petrenková.
Neznámý útočník vystřelil na Alexejeva několik ran a poté z místa činu uprchl. „Oběť byla hospitalizována v jedné z moskevských nemocnic,“ dodala Petrenková.
Od začátku války na Ukrajině v únoru 2022 bylo zabito několik prominentních ruských vojenských osobností. Kyjev se k některým z těchto útoků přihlásil, poznamenává AFP.