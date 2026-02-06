Hlavní témata
TASR
dnes 6. února 2026 v 10:46
Čas čtení 0:20

Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky

V pátek ráno byl ruský generálporučík Vladimir Alexejev postřelen v bytovém domě v Moskvě.

Po incidentu byl hospitalizován, podle agentury TASR, která cituje AFP a TASS.

„Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní vyšetřování... v souvislosti s pokusem o vraždu generálporučíka Vladimira Alexejeva v severozápadní části Moskvy,“ uvedla mluvčí výboru Svetlana Petrenková.

Ilustrační foto
Ilustrační foto Zdroj: Unsplash / Michael Parulava

Neznámý útočník vystřelil na Alexejeva několik ran a poté z místa činu uprchl. „Oběť byla hospitalizována v jedné z moskevských nemocnic,“ dodala Petrenková.

Od začátku války na Ukrajině v únoru 2022 bylo zabito několik prominentních ruských vojenských osobností. Kyjev se k některým z těchto útoků přihlásil, poznamenává AFP.

Související témata:
Zahraničí Rusko
