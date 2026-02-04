Gang útočících dětí řádí blízko hranic s Českem. Policie si s ním neví rady

Gang mladistvých ve věku od 11 do 14 let terorizuje největší saské město Lipsko, nedaleko českých hranic. Kvůli jejich nízkému věku však policii dochází možnosti, jak je zastavit.
Gang má za poslední rok na svědomí nespočet krádeží, výtržností a napadení. „Speciální skupina vyšetřuje asi 150 případů,“ citují Novinky.cz mluvčího tamní policie Moritze Peterse.
Nedělá jim problém bít náhodné kolemjdoucí a brát jim věci. Místní se jich bojí. „Dělají si tady, co chtějí. Všichni se jich bojí, ale policie nemůže dělat vůbec nic, protože jsou tak mladí. Zadrží je a hned je pustí,“ promluvila prodavačka, která pracuje v západní městské části Grünau, kde gang začal řádit. Postupně se ale rozšířili po celém Lipsku.
Vlastní matka se jich bojí
Hlavními členy gangu jsou 12letá dvojčata, jejichž matka se do Německa před 10 lety přistěhovala z Jižního Súdánu. Celkem gang tvoří asi 14 mladistvých, někteří také potomci přistěhovalců, jiní místní.
„Potřebuji pomoc. Sama se jich někdy bojím,“ řekla matka dvojčat pro deník Bild s tím, že se cítí bezmocná. „Děti se dostaly do špatných kruhů,“ vysvětlila, že dřív byli chlapci hodní, ale pak se chytli zlé party, čímž začaly všechny problémy.
Krátká je na gang i lipská policie, protože jeho členy chrání jejich nízký věk a zákon. Vytvořila však speciální vyšetřovací skupinu a zvýšila hlídky v oblastech, kde gang útočí nejčastěji. Zavření dětí do ústavů pro mládež má být až poslední možností.