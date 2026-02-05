Rusko a USA se blíží zásadní dohodě o počtu jaderných zbraní

Spojené státy a Rusko se blíží k dohodě o prodloužení smlouvy New START o omezení počtu jaderných zbraní, informoval ve čtvrtek server Axios s odvoláním na tři zdroje obeznámené s jednáním. Smlouva podle agentury TASR vyprší ve čtvrtek.
Podle dvou zdrojů Axios musí návrh na prodloužení smlouvy ještě schválit prezidenti obou zemí. Jednání s ruskými představiteli údajně vedli v uplynulých 24 hodinách americký prezident Steve Witkoff a Jared Kushner souběžně s trojstrannými rozhovory mezi USA, Ruskem a Ukrajinou v Abú Dhabí.
Co je New START?
Dohoda New START byla podepsána v roce 2010 tehdejšími prezidenty USA a Ruska a byla platná po dobu deseti let od ratifikace. Smlouva vstoupila v platnost 5. února 2011. Bývalý americký prezident Joe Biden se s Ruskem dohodl na jejím prodloužení o pět let poté, co porazil současného prezidenta Donalda Trumpa v volbách v roce 2020. Šéf Kremlu Vladimir Putin pozastavil účast Ruska v dohodě v roce 2023, přičemž prohlásil, že Moskva bude i nadále dodržovat limity pro jaderné hlavice, rakety a těžké bombardéry.
Ruský prezident nabídl prodloužení smlouvy o jeden rok již v září loňského roku. Ačkoli Trump tehdy prohlásil, že „to zní jako dobrý nápad“, Kreml tvrdí, že dosud neobdržel jasnou odpověď. „Tento postoj se jeví jako nesprávný a politováníhodný,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.
Poslední funkční pojistka proti nekontrolovanému růstu amerických a ruských jaderných arzenálů snížila jejich počet o zhruba třetinu na 1 550 jaderných hlavic na základě principu jaderné parity. Zároveň snížila počet jaderných nosičů mezikontinentálních raket na zemi, raket odpalovaných z ponorek a strategických bombardérů na 700.