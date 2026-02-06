Po několika mrazivých týdnech se zdá, že se konečně dočkáme alespoň lehkého růstu teplot.
Sluníčko ale nečekej. Obloha bude podle Českého hydrometeorologického ústavu v sobotu celý den spíše zatažená, v jihozápadní polovině Čech a na severovýchodě se objeví i občasný déšť nebo mrholení. K ránu mohou být i mrznoucí. Teploty se budou pohybovat mezi dvěma až šesti stupni Celsia. Foukat bude proměnlivý nebo vítr západních směrů do tří metrů za sekundu.
To, že se dočkáme oteplení, ale neznamená, že zima je u konce. Ve výškách nad 900 metrů by se totiž podle meteorologů mohly objevit i sněhové či smíšené přeháňky. Už večer však bude na severu a severovýchodě hranice sněžení postupně klesat. Místy se mohou objevit i mlhy, výjimečně mrznoucí.
I v neděli bude převážně zataženo a místy bude pršet. Ve vyšších polohách nad 800 metrů a na severovýchodě místy i v nižších polohách se opět dočkáme sněžení. Během dne se však sněhové a smíšené přeháňky objeví i v místech ve výšce nad 400 metrů. Objevit se mohou opět i mlhy. Noční teploty klesnou až k minus jednomu stupni Celsia, přes den se opět vyšplhají až k šesti stupňům.