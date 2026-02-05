Hlavní témata
Ella Petrová
dnes 5. února 2026 v 15:45
Čas čtení 1:34

Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?

Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
Zdroj: Motoristé sobě/propagační materiál

Americká organizace The Heritage Foundation velmi dlouho usiluje o zákaz potratů. Petr Macinka se měl setkat s jejími leadry. Jak to může ohrozit Česko?

Tento týden se měl ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v USA setkat s leadery organizace The Heritage Foundation, která se desítky let systematicky snaží o zákaz potratů a měla přímý vliv na to, že byla ochrana práva na interrupci ve Spojených státech zrušena.

Sám Macinka informoval o jednání na webu ministerstva. Cesta se nakonec kvůli špatnému počasí zřejmě neuskuteční, přesto by společnost měla vědět o jeho vztazích s tímto think-tankem.

konsent
Zdroj: Konsent / Johanna Nejedlová

Petice za interrupce do ústavy

Nevládní organizace Konsent se zasazuje nejen o prevenci sexuálního násilí a o změnu přístupu k sexu a vztahům, ale před rokem vytvořila například i kampaň za to, aby byly interrupce ústavním právem. Tehdy se jen dočkala toho, že je to zbytečné a v Česku se nic takového stát nemůže.

Opak je však pravdou, už nyní český ministr plánuje setkání s lidmi, kteří stáli u jednoho z největších útoků na reprodukční práva žen v moderní historii. Pokud cítíš, že něčemu takovému chceš v naší zemi zabránit a ukázat, že stojíš za právem na interrupce, můžeš ZDE podepsat petici.

Co si klade za cíl Project 2025, který by měl znepokojit i Česko?

Výsledkem kroků The Heritage Foundation je to, že miliony žen ve Spojených státech přišly o právo rozhodovat o vlastním těle. Organizace vytvořila i Project 2025, který v oblasti reprodukčních práv mimo jiné obsahuje faktický celonárodní zákaz potratových pilulek, omezení soukromí pacientek a snazší stíhání žen po interrupci, zavedení tzv. „práv plodu“ (fetal personhood), což by v praxi znamenalo téměř úplný zákaz potratů v USA.


Project 2025 chce zakázat i sex ed a nahradit ji výukou o sexuální abstinenci. Další součástí iniciativy je navíc i omezování práv LGBTQ+ lidí, zpochybnění manželství stejnopohlavních párů, oslabení ochrany proti diskriminaci, tvrdé deportace, uzavírání hranic, popírání klimatické vědy a oslabování práv zaměstnanců.

Právě s těmito lidmi chce komunikovat ministr zahraničí Petr Macinka, což znamená, že by to mohlo představovat velké následky pro Česko.

Řídit obě ministerstva

Macinka se zároveň ve středu 4. února v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že má v plánu řídit prozatím obě ministerstva, jak životní prostředí, tak zahraničí. Doslova pak uvedl, že Petr Pavel za dva roky „už prezidentem nebude“, a do té doby zvládne vést oba resorty. Ambice i dlouhodobé plány tak muži, který představuje zhruba šest procent voličů a voliček v zemi, přičemž těch spokojených s jeho prací je ještě míň, rozhodně nechybí.

Související témata:
Česko Česko Petr Macinka Politika
