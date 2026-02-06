Na zimních olympijských hrách jsou přítomni i agenti imigrační a celní služby (ICE), kteří mají zajišťovat bezpečnost. To se ale stovkám lidí moc nelíbí.
Do ulic v Miláně dle serveru The Guardian vyšly stovky protestujících, kterým přítomnost tohoto úřadu na italské půdě vadí. V rukách nesou transparenty s nápisy „ICE pryč“ a „F*ck ICE“ a cedule kritizující amerického prezidenta Donalda Trumpa, viceprezidenta JD Vance a ministra zahraničí Marco Rubia, kteří jsou v Miláně nyní také přítomni.
Demonstrující, převážně studenti, se shromáždili především na náměstí Piazzale Leonardo da Vinci před budovou univerzity Politecnico ve východní části města. Další protesty jsou plánovány na pátek odpoledne a znovu i na sobotu.
„Tohle je pro nás naprosto nepřijatelné,“ řekl pro The Guardian protestující Leonardo Schiavi s odkazem na návštěvu Vance a přítomnost agentů ICE. Giacomo Calvi uvedl, že protestuje proti americké „protiimigrační policii, která páchá ve Spojených státech nejrůznější násilnosti“.
Starosta Milána Giuseppe Sala už koncem ledna uvedl, že agenti ICE „nejsou v Itálii vítáni“. Oznámení o jejich přítomnosti v zemi během zimních olympijských her totiž vyvolalo bouřlivou debatu mezi obyvateli, zejména v souvislosti se smrtí dvou civilistů během protipřistěhovaleckých razií v Minneapolisu v USA. Jeho přání ale nebylo vyslyšeno.
Americké ministerstvo zahraničí minulý týden oznámilo, že několik federálních agentur, včetně ICE, bude na olympijských hrách pomáhat chránit americké návštěvníky. Italský ministr vnitra Matteo Piantedosi dodal, že do bezpečnostních opatření bude zapojena pouze vyšetřovací složka ICE, nikoli její operační jednotka. Piantedosi ve středu řekl, že role agentury bude operační a že její přítomnost „rozhodně není náhlou jednostrannou iniciativou, která by omezovala naši národní suverenitu“. Obyvatele Itálie však očividně moc neuklidnil.
Politické schůzky
Ačkoliv někteří lidé jsou zastánci toho, že politika do sportu nepatří, představitelé Spojených států ani Itálie si to očividně nemyslí. Ještě před zahajovacím ceremoniálem se v Miláně sešli JD Vance a Giorgia Meloni.
Italská premiérka Meloni, jedna z evropských lídrů nejbližších prezidentu Donaldu Trumpovi, řekla, že sport a náboženství jsou „hodnoty, které spojují Itálii a USA, Evropu a USA, západní civilizaci“. Vance pochválil Meloni za organizaci olympijských her v Itálii a také uvítal „spojení kolem společných hodnot“.