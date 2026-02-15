Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anna Sochorová
dnes 15. února 2026 v 13:42
Čas čtení 1:01

„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton

Diskutovat
5
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Český ministr zahraničí se v panelové diskusi o rozkolu Západu postavil za politiku Donalda Trumpa, což vyvolalo okamžitou a tvrdou reakci bývalé ministryně zahraničí Hillary Clinton.

15. února 2026 v 8:41 Čas čtení 2:07 KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem

Diskuse začala zostra, když Clinton označila postoj Trumpovy administrativy směrem k Ukrajině za hanebný a obvinila ho z profitování na situaci společně s Vladimirem Putinem. Informovaly o tom Novinky. „V prvé řadě myslím, že ho opravdu nemáte ráda,“ reagoval Macinka.

Bývalá šéfka americké diplomacie potvrdila, že její postoj není jen o sympatiích, ale o dopadech Trumpova vládnutí. „Víte, to je absolutní pravda. Ale nejde jen o to, že ho nemám ráda. Nemám ho ráda kvůli tomu, co dělá Spojeným státům a světu,“ reagovala Clinton. „Zradil Západ, zradil Severoatlantickou smlouvu, zradil základní lidské hodnoty,“ dodala.

15. února 2026 v 12:03 Čas čtení 1:28 České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
micinka, clinton Petr Macinka. Bill a Hillary Clintonovi Petr Macinka.
Zobrazit galerii
(4)

Macinka: Jen dvě pohlaví, zbytek je konstrukt

V diskusi z úst Macinky mimo jiné zaznělo, že vzestup Donalda Trumpa je logickým vyústěním situace, kdy se politika odcizila realitě. „Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ prohlásil.

Macinka pak jmenoval „cancel culture“, „woke ideologii“ a odmítl to, co nazval „genderovou revolucí“. „Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem… Myslím, že jsou jen dvě pohlaví… A zbytek je pravděpodobně sociální konstrukt,“ nechal se slyšet český ministr.

15. února 2026 v 10:29 Čas čtení 0:57 PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů

„Vás trápí dvě pohlaví?“

Tento výrok nenechala Clinton bez odezvy a Macinkovi skočila do řeči s poukazem na priority v době války. „Na Ukrajině lidé umírají na frontě, aby zachránili svou svobodu, a vás trápí dvě pohlaví?“ reagovala.

Clinton se také vymezila proti potratové politice a omezování práv žen, které podle ní Trumpova éra přinesla. „Co ženy a jejich práva? Polovina z nás, můžeme mít svá práva?“ uzavřela.

15. února 2026 v 15:59 Čas čtení 1:07 Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
9. února 2026 v 11:48 Čas čtení 1:45 ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou? ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
13. února 2026 v 16:30 Čas čtení 2:09 Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
5 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Politika Donald Trump Petr Macinka Politika
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
5
dnes v 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
dnes v 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
1
před hodinou
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
dnes v 10:29
PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů
PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů
5
dnes v 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
včera v 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
včera v 13:03
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
dnes v 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
1
9. 2. 2026 8:06
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
5
dnes v 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
1
10. 2. 2026 10:24
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
Tajný sklad plný prošlých potravin? V Praze se našly tuny mléčných výrobků po datu spotřeby
včera v 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
Lifestyle news
Jak se stravují olympionici a olympioničky? Těmito pravidly se řídí ti nejlepší, mohou pomoci i tobě
dnes v 13:07
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
dnes v 11:03
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
dnes v 08:57
Které ořechy jsou pro nás zdravotně nejpřínosnější? Vědci mají v druzích a jejich benefitech jasno
včera v 17:11
Dostal*a jsi kopačky? Pozor na extrémní emoce, zlomené srdce je skutečná diagnóza
včera v 14:38
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
včera v 12:36
První Kingdom Come dostává vylepšenou verzi s českým dabingem. Vychází zdarma v novém updatu
včera v 10:39
VIDEO: Nová řada Drive to Survive nabídne nejdrsnější bitvu o titul posledních let
včera v 08:06
GTA 6 zadarmo každému, kdo se stane rodičem v den vydání hry. Prodejce láká neobvyklou kampaní
před 2 dny
Politika Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
před hodinou
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
Čeští opoziční politici byli zaskočeni názory aktuálního ministra zahraničí.
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
10. 2. 2026 11:00
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
před 3 dny
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
před 2 dny
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
1
6. 2. 2026 16:47
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
6. 2. 2026 17:10
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Zahraničí Všechno
USA se údajně připravují na operaci v Íránu. Na Blízký východ vyslaly největší letadlovou loď světa
včera v 14:14
USA se údajně připravují na operaci v Íránu. Na Blízký východ vyslaly největší letadlovou loď světa
před 3 dny
Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života?
před 3 dny
Zájem o vystoupení z EU opadá. Češi*Češky jsou ke členství v EU nejvstřícnější za poslední roky
Česko Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
před hodinou
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
včera v 13:03
MAPA: Česko opět zasype sníh. Na těchto místech může sněžit až 13 hodin v kuse
před 3 dny
Po Evě Decroix čelí útoku i Richterová. Anonym jí vyhrožuje likvidací

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
dnes v 08:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Na zimních olympijských hrách v Cortina d’Ampezzo se odehrál moment, který přesně vystihuje napětí mezi zvláštně platnými olympijskými pravidly a realitou ruské agrese na Ukrajině.
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
před 2 dny
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Více
Zpět
Sdílet
Diskuse