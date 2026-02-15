Český ministr zahraničí se v panelové diskusi o rozkolu Západu postavil za politiku Donalda Trumpa, což vyvolalo okamžitou a tvrdou reakci bývalé ministryně zahraničí Hillary Clinton.
Diskuse začala zostra, když Clinton označila postoj Trumpovy administrativy směrem k Ukrajině za hanebný a obvinila ho z profitování na situaci společně s Vladimirem Putinem. Informovaly o tom Novinky. „V prvé řadě myslím, že ho opravdu nemáte ráda,“ reagoval Macinka.
Bývalá šéfka americké diplomacie potvrdila, že její postoj není jen o sympatiích, ale o dopadech Trumpova vládnutí. „Víte, to je absolutní pravda. Ale nejde jen o to, že ho nemám ráda. Nemám ho ráda kvůli tomu, co dělá Spojeným státům a světu,“ reagovala Clinton. „Zradil Západ, zradil Severoatlantickou smlouvu, zradil základní lidské hodnoty,“ dodala.
Macinka: Jen dvě pohlaví, zbytek je konstrukt
V diskusi z úst Macinky mimo jiné zaznělo, že vzestup Donalda Trumpa je logickým vyústěním situace, kdy se politika odcizila realitě. „Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ prohlásil.
Macinka pak jmenoval „cancel culture“, „woke ideologii“ a odmítl to, co nazval „genderovou revolucí“. „Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem… Myslím, že jsou jen dvě pohlaví… A zbytek je pravděpodobně sociální konstrukt,“ nechal se slyšet český ministr.
„Vás trápí dvě pohlaví?“
Tento výrok nenechala Clinton bez odezvy a Macinkovi skočila do řeči s poukazem na priority v době války. „Na Ukrajině lidé umírají na frontě, aby zachránili svou svobodu, a vás trápí dvě pohlaví?“ reagovala.
Clinton se také vymezila proti potratové politice a omezování práv žen, které podle ní Trumpova éra přinesla. „Co ženy a jejich práva? Polovina z nás, můžeme mít svá práva?“ uzavřela.