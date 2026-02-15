Děti se na sociálních sítích zapojují do hry Červený delfín. Úkoly, které musí plnit, začínají nevinně. Později se ale úkoly stávají temnějšími a kurátoři děti nabádají k sebepoškozování. Vyhrožují jim, že pokud úkoly nesplní, ublíží jejich rodině.
Děti oslovuje „kurátor“ – moderátor hry, který jim přes zprávy zadává úkoly, které musí plnit. Postupně o nich shromažďuje data, která poté využívá k vydírání a psychologické manipulaci. Některé děti kvůli hře končí i v nemocnici. Fakultní nemocnice v Motole například eviduje případ, kdy nezletilá dívka kvůli hře vypila náplň do elektronické cigarety.
„Požila náplň do elektronické cigarety“
„Byla to slečna, adolescentka, která vyhověla nějakým výzvám. Jedna z těch výzev byla, aby požila náplň do elektronické cigarety. Ona to odmítala udělat, nato ale přišla výhrůžka. Přišla jí fotografie její rodiny a výhrůžka zněla, že vědí, kde bydlí, a pokud to neudělá, tak bude ublíženo její rodině,“ řekla v rozhovoru pro Českou televizi lékařka z urgentního příjmu pražské motolské nemocnice Júlia Miklošová. „Plnila nejdřív úkol, kde měla inhalovat z ručníku parfém minimálně 10 minut a pak se u toho natočit. Další výzvou bylo vyřezávání si různých písmen a čísel do těla, to také měla udělané.“
Psychologická manipulace a vydírání
Podle hlášení linky STOPonline.cz tyto výzvy nefungují jako klasické hry, ale spíše jako postupné manipulativní série úkolů, které se stupňují a mohou u zranitelných dětí vyvolat psychický nátlak, závislost nebo strach ze „ztráty kontroly“. Útočníci často využívají citové vydírání nebo zastrašování zveřejněním osobních informací. Dítě tak může získat pocit, že je sledováno, že nemůže ze hry odejít, že někomu „něco dluží“, nebo že ukončení komunikace ohrozí jeho blízké.
Za některými účty stojí i děti
Situace připomíná výzvu Modrá velryba, která se na internetu objevila okolo roku 2016. Tehdy se kvůli hře několik dětí pokusilo o sebevraždu. Policie vyšetřovala případy s ní spojené v Itálii, Rumunsku, Rusku, Bulharsku a dalších zemích.
Principy hry Červený delfín jsou velmi podobné. Podle některých odborníků za soudobými účty, kterých je na internetu nespočet, stojí samy děti. „Zkoušejí testovat hranice ostatních, všímáme si těch chyb, co tam jsou, gramatické chyby, věty nedávají smysl,“ uvedla pro CNN Prima NEWS specialistka na počítačovou bezpečnost Kateřina Vokrouhlíková.
Na TikToku se také dají vyhledat profily, které hru nabízejí, nebo screenshoty chatů, kde těmto profilům uživatelé napsali.
Experti vyzývají rodiče, aby vždy monitorovali, co jejich malé děti na internetu dělají a otevřeně s nimi o kyberbezpečnosti mluvili. Klíčovou roli hraje také mediální gramotnost vyučovaná ve školách.