Anna Sochorová
dnes 15. února 2026 v 10:29
Čas čtení 0:57

PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů

PŘEDPOVĚĎ: Sníh, mráz i ledová břečka. Česko čeká týden plný meteorologických zvratů
Zdroj: Unsplash/ Nikoli Afina/ volně k užití

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nadcházející dny slibují vše od hustého sněžení přes ledové mrazy až po výraznou oblevu.

Mráz a další sníh

Týden odstartuje pod taktovkou zatažené oblohy. Sněžení se během pondělí postupně rozšíří z Čech i na Moravu a do Slezska. V jihozápadní polovině Čech v polohách pod 600 metrů přechodně srážky smíšené nebo dešťové. Večer od západu ustávání srážek. Zatímco na severovýchodě naměříme až -4 stupně, jihozápad se dočká plusových hodnot kolem 4 stupňů.

V úterý bude trend pokračovat. Očekává se občasné sněžení, které se v nížinách pod 500 metrů změní v déšť. Hory v Čechách však mohou hlásit až 10 centimetrů nového prašanu. Obloha bude oblačná až zatažená. Maximální teploty se budou pohybovat kolem pěti stupňů.

Přidá se i déšť

Střed týdne přinese přechodné uklidnění. Srážky ráno ustanou a během dne se místy ukáže i polojasná obloha. Bude však chladněji, noční teploty klesnou až k -6 stupňům a ani přes den se rtuť teploměru příliš nevzdálí od bodu mrazu.

Už ve čtvrtek se obloha opět zatáhne. Od jihu začne na většinu území postupovat další vlna srážek. V polohách nad 400 metrů půjde o čisté sněžení, které může být lokálně vydatné. Předpovědi počítají s dalšími 10 centimetry sněhu. V nejnižších polohách se opět přidá déšť.

Až 10 stupňů pod nulou

Závěr týdne nabídne meteorologickou horskou dráhu. Sobota bude zřejmě nejchladnějším dnem týdne. Při zmenšené oblačnosti mohou noční teploty spadnout na -5 až -10 stupňů.
Neděle však přinese prudký zlom. Teplý vzduch vytlačí mrazy a v nížinách se objeví déšť. Denní maxima ke konci období vyšplhají až k 5 stupňům.

Česko Předpověď počasí
