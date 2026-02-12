S erektilní dysfunkcí, tedy neschopností penisu nabýt erekci a udržet ji, se setkává až polovina dospělých Čechů. Problémy se obvykle zhoršují s věkem, ale v ordinacích specialistů přibývá i mladších mužů mezi 30 a 40 lety.
„Erektilní dysfunkce není jen problémem starších mužů. V praxi se stále častěji setkáváme s muži ve věku kolem třiceti až čtyřiceti let, kteří popisují potíže s udržením erekce, její nestabilitu nebo přidružené napětí v oblasti pánve,“ popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková z FYZIOkliniky.
Sedavé zaměstnání škodí
Právě u mladších mužů je léčba většinou poměrně jednoduchá, mezi nejčastější příčiny poruch erekce u mužů mezi 25 až 45 lety totiž patří nezdravý životní styl. Typickým spouštěčem je nedostatek pohybu, nadměrná konzumace sacharidů, nezdravých tuků, alkohol, kouření a stres.
„Velmi častou příčinou je sedavé zaměstnání, kdy u mužů nacházíme napětí v oblasti beder, kyčlí a pánevního dna,“ uvádí Bílková. Dlouhodobého sezení brání správnému prokrvení a přirozené cévní reakci. Rizikové je také intenzivní sportování, jako například cyklistika.
Vyhledat pomoc není ostuda
Podle slov Bílkové se však pouze jeden z 10 mužů odváží hledat řešení. Apeluje proto, aby se muži nestyděli a vydali se do ordinace specialisty.
„Jelikož se na erektilní dysfunkci obvykle podílí celý balík faktorů, je důležité rozklíčovat, který převažuje,“ vysvětluje. „Nelámat si hlavu nad samodiagnostikou a svěřit se do péče specialisty, který s pacientem promluví a na základě fyzikálního vyšetření a laboratorních testů určí přesnou příčinu,“ dodává s doporučením, že ideální je v tomto ohledu návštěva lékaře urologa-sexuologa.
Řešení může být snadné a rychlé
Většina případů u mladých mužů je dobře řešitelná, protože se nejčastěji jedná o funkční problém z důvodu zanesených cév kvůli špatné životosprávě nebo o vliv psychiky. „V naprosté většině případů si s léčbou poradíme ambulantně,“ uvádí urolog Ondrej Kaplán z Venovy kliniky.
Kromě zlepšení životního stylu, léků nebo injekcí je poslední roky oblíbenou a úspěšnou možností léčby terapie rázovou vlnou. „Za více než 10 let praxe sledujeme úspěšnost léčby přes 80 procent,“ popisuje Bílková a vysvětluje, že se jedná o bezbolestnou aplikaci, která trvá zhruba 10 minut.
Včasná konzultace s lékařem pomůže předejít větším problémům. Pokud tě trápí cokoli ohledně zdraví, neboj se zajít k doktorovi*doktorce.