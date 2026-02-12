Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 12. února 2026 v 8:03
Čas čtení 1:16

Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda

Porucha erekce trápí čím dál více mladých Čechů. Tohle jsou nejčastější příčiny, vyhledat pomoc není ostuda
Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio/volně k užití

S erektilní dysfunkcí, tedy neschopností penisu nabýt erekci a udržet ji, se setkává až polovina dospělých Čechů. Problémy se obvykle zhoršují s věkem, ale v ordinacích specialistů přibývá i mladších mužů mezi 30 a 40 lety.

„Erektilní dysfunkce není jen problémem starších mužů. V praxi se stále častěji setkáváme s muži ve věku kolem třiceti až čtyřiceti let, kteří popisují potíže s udržením erekce, její nestabilitu nebo přidružené napětí v oblasti pánve,“ popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková z FYZIOkliniky.

11. února 2026 v 8:02 Čas čtení 0:42 AKTUÁLNĚ: Na střední škole v Kanadě došlo ke střelbě. Na místě je až 10 obětí AKTUÁLNĚ: Na střední škole v Kanadě došlo ke střelbě. Na místě je až 10 obětí

Sedavé zaměstnání škodí

Právě u mladších mužů je léčba většinou poměrně jednoduchá, mezi nejčastější příčiny poruch erekce u mužů mezi 25 až 45 lety totiž patří nezdravý životní styl. Typickým spouštěčem je nedostatek pohybu, nadměrná konzumace sacharidů, nezdravých tuků, alkohol, kouření a stres.

„Velmi častou příčinou je sedavé zaměstnání, kdy u mužů nacházíme napětí v oblasti beder, kyčlí a pánevního dna,“ uvádí Bílková. Dlouhodobého sezení brání správnému prokrvení a přirozené cévní reakci. Rizikové je také intenzivní sportování, jako například cyklistika.

24. ledna 2026 v 13:25 Čas čtení 0:56 Mužské libido po třicítce údajně neklesá. Nový výzkum říká, že vrcholí okolo čtyřicítky Mužské libido po třicítce údajně neklesá. Nový výzkum říká, že vrcholí okolo čtyřicítky

Vyhledat pomoc není ostuda

Podle slov Bílkové se však pouze jeden z 10 mužů odváží hledat řešení. Apeluje proto, aby se muži nestyděli a vydali se do ordinace specialisty.

„Jelikož se na erektilní dysfunkci obvykle podílí celý balík faktorů, je důležité rozklíčovat, který převažuje,“ vysvětluje. „Nelámat si hlavu nad samodiagnostikou a svěřit se do péče specialisty, který s pacientem promluví a na základě fyzikálního vyšetření a laboratorních testů určí přesnou příčinu,“ dodává s doporučením, že ideální je v tomto ohledu návštěva lékaře urologa-sexuologa.

Řešení může být snadné a rychlé

Většina případů u mladých mužů je dobře řešitelná, protože se nejčastěji jedná o funkční problém z důvodu zanesených cév kvůli špatné životosprávě nebo o vliv psychiky. „V naprosté většině případů si s léčbou poradíme ambulantně,“ uvádí urolog Ondrej Kaplán z Venovy kliniky.

Kromě zlepšení životního stylu, léků nebo injekcí je poslední roky oblíbenou a úspěšnou možností léčby terapie rázovou vlnou. „Za více než 10 let praxe sledujeme úspěšnost léčby přes 80 procent,“ popisuje Bílková a vysvětluje, že se jedná o bezbolestnou aplikaci, která trvá zhruba 10 minut.

Včasná konzultace s lékařem pomůže předejít větším problémům. Pokud tě trápí cokoli ohledně zdraví, neboj se zajít k doktorovi*doktorce.

11. února 2026 v 12:06 Čas čtení 0:20 Zelenskyj má oznámit datum prezidentských voleb. Spojí je s referendem o možné mírové dohodě Zelenskyj má oznámit datum prezidentských voleb. Spojí je s referendem o možné mírové dohodě
10. února 2026 v 16:09 Čas čtení 0:56 Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat
11. února 2026 v 10:07 Čas čtení 1:13 Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá
