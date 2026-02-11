Jsou první generací, která vyrostla za existence smartphonů a sociálních sítí. Svět bez virtuální sféry nikdy nepoznali a digitální realitu berou jako samozřejmou součást života. To se ale mění. Ptali jsme se Gen Z, proč hromadně opouští online prostor.
Jak ukazuje opakované šetření Pew Research, Gen Z (nebo taky internetová generace), která dříve považovala sociální sítě za běžnou a pozitivní součást života, ve velkém zjišťuje, že je okrádají o čas i pozornost. V posledních měsících na sítích neustále trendují témata jako analogová média, digitální detox, nebo offline koníčky.
I čtyři hodiny jsou moc
Podle studie od The Talker Research se pokouší od digitálních technologií odpojit 63 procent Gen Z, což je největší podíl ze všech dotazovaných generací. Na téma odpojení od sítí jsme se ptali i mladých Pražanů a Pražanek v ulicích.
Ti podle naší ankety tráví na mobilu mezi třemi a šesti hodinami denně. Už to většině z nich přijde jako až příliš mnoho času stráveného u obrazovky. Sami na sobě pozorují, že jejich tolerance k tomu, kolik času chtějí na sítích trávit, s průběhem času klesá.
„Já jsem dřív měla třeba deset plus, ale teď momentálně už asi okolo sebe nemám lidi, kteří by měli tolik. Myslím si, že dřív to tak nebylo, ale poslední dva, tři roky se Gen Z snaží omezit svůj čas strávený na sítích,“ uvádí v anketě slovenská studentka.
Kromě jednoho respondenta nám všichni, které jsme oslovili v anketě, řekli, že se svůj screentime snaží aktivně omezit, ať už úspěšně, nebo neúspěšně. Nejčastěji se o to snažili přes nastavování časovačů na aplikace. Ty ale nejsou dost razantní a dají se jednoduše odložit.
Občas smazání nestačí
„Já jsem si teď ambiciózně nastavila limity na TikTok a Instagram, takže tam samozřejmě vždycky vykliknu ignorovat, když mi dojde čas,“ směje se jedna z respondentek. „Teď jsem si odstranila TikTok, takže scrolluju jenom na Instagramu, ale doufám, že časem omezím i ten.“ Podle výzkumné agentury Stagewell se 83 procent generace Z pokusilo potlačit svůj screentime konkrétními kroky. Mazání aplikací použilo jako metodu 40 procent dotázaných.
„Já jsem si smazal Instagram třeba na dva měsíce, ale nevydrželo mi to moc dlouho...“ prozradil jeden z respondentů. „Já jsem si ho taky chtěl smazat, ale vždycky jsem si ho nechal ‚na komunikaci‘, i když to vůbec není pravda, vždycky jsem tam stejně scrolloval znova,“ smějí se další.
Doomscrolling zabíjí kreativitu
Právě nekontrolované scrollování štve mladé nejvíc. Pro konzumaci obsahu, při které se ani nesoustředíme na to, co sledujeme, se uchytil termín doomscrolling.
„Dělám to asi každej den... Dost mě to štve,“ reagoval jedenz respondentů. „Stane se mi to asi pokaždý, když jsem na sítích,“ uvádí studenti z Prahy. Mají dojem, že scrollování jim krade čas, který by mohli využít k tomu, aby byli produktivní, ale také prostor na jejich oblíbené aktivity.
„Mě štve, že když hodně scrolluju, tak jsem míň kreativní,“ říká další. „Mám to dost podobně. Chtěl bych místo toho dělat cokoliv jinýho, třeba psát hudbu, nebo natáčet.“
Tento dojem sdílí ve velkém zahraniční uživatelé a uživatelky sociálních sítí. V posledním roce se zejména na TikToku rozjel trend návratu k analogovým koníčkům. Generace Z se snaží znovu probudit svoje zájmy, které v nich zabily sítě svými nekonečnými dopaminovými cykly. „Začala jsem teď hodně sportovat, běhat, vařit, procházet se a potkávám se s lidmi face to face místo psaní si přes sociální sítě.“
O návratu mladých k zapomenutým koníčkům si můžeš přečíst v našem článku.
Analog se vrací
Vogue označuje návrat k analogovému světu za „největší trend roku 2026“. Ironicky právě na sítích se můžeme dozvědět, že možnost dovolit si být offline, mít vlastní hlavu, ignorovat trendy, které předepisují sociální sítě a být rozvinutá a zajímavá osobnost s různorodými zálibami mimo konzumaci, bude v následujících letech symbolem sociálního statusu.
Obsah na sítích ukazuje, že Gen Z se ve velkém také navrací k analogovým médiím. Začalo to trendy focení na film, drátových sluchátek nebo sbíráním vinylů. V roce 2025 jsme šli dál a viděli návrat tlačítkových telefonů, CDček a iPodů. Talker Research uvádí, že 84 procent mladých lidí, kteří v poslední době přešli na analogová média, to udělalo specificky za účelem snížení svého času u obrazovky. Kromě čtení tištěných knih, hraní deskových her a skládání puzzlí se Gen Z vrací také k používání papírových diářů, a překvapivě, fyzických budíků. Prý proto, aby mohli na noc zavřít telefon mimo ložnici.
I s lidmi, kteří se rozhodli vyměnit všehoschopné telefony za jednodušší přístroje, jsme mluvili. Někteří to dělají, protože si přijdou přítomnější. To nám řekl třeba olomoucký student Nikolas, který začal sbírat vinyly a CDčka. „Je cool něco actually vlastnit, plus mě to nutí s tím médiem víc seriózně interagovat. Sednu si a poslouchám celé album od začátku do konce. V půlce se musím zvednout a jít to otočit. Víc se na tu hudbu soustředím.“
Chceme podporovat etickou spotřebu
Gen Z se také více zamýšlí nad tím, komu vlastně dávají své peníze. Student strategické komunikace Jerry začal kupovat CDčka a Blu-Ray disky místo placení streamovacích služeb. „Štve mě být závislý na obrovských korporacích, které do všeho cpou AI, oškubávají autory a navíc furt zvyšují ceny za to, že si jenom ‚pronajmu‘ konzumaci něčeho, co ani není kvalitnější zážitek. Fyzická média mají spoustu výhod (vyšší bitrates, kapacity atd.) a navíc ti to zůstane navždy.“
Tuhle výhodu fyzických médií poznali nedávno uživatelé Snapchatu. Právě na této platformě si miliony uživatelů a uživatelek uchovávaly fotky a videa. Až do roku 2025, kdy aplikace zavedla měsíční předplatné, které musíš platit, pokud si chceš na jejich serverech uchovávat více než pět gigabytů médií. Teď musíš buď platit, nebo ztratit léta vzpomínek.
Jestli je návrat k analogu jen estetický trend, nebo skutečné přehodnocení, ukáže čas. Je ale jasné, že Gen Z už není spokojená s tím, jak nakládá se svým časem, přestává důvěřovat platformám a touží po jednodušším a pomalejším životě. A v tom bychom se od ní mohli inspirovat my všichni.